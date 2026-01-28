Ejecutado en Irán un hombre condenado por espionaje en favor de los servicios de Inteligencia de Israel

Según consignó el portal de noticias Mizan Online, Hamidreza Sabet Esmaeilipur fue arrestado el 29 de abril de 2025 luego de que las autoridades iraníes sospecharan de vínculos con representantes de inteligencia israelí para facilitar posibles actuaciones de sabotaje contra infraestructuras del Ministerio de Defensa. Tras ser hallado culpable por el Tribunal Supremo de Irán, Esmaeilipur recibió la pena de muerte por cargos de espionaje relacionados con la entrega de información confidencial al Mossad y por su cooperación con organismos enemigos, según información consignada por el citado portal vinculado al aparato judicial de la República Islámica. El hombre fue ejecutado este miércoles mediante ahorcamiento, según reportó Mizan Online y reprodujeron otros medios oficiales iraníes.

De acuerdo con Mizan Online, las investigaciones condujeron a la detención de Esmaeilipur ante la sospecha de que colaboró con agentes israelíes en la planificación y apoyo operativo para sabotajes dirigidos a instalaciones estratégicas del gobierno iraní. El medio detalló que el acusado admitió sus acciones durante los interrogatorios, en los que declaró haberse encargado de operaciones iniciales para ganarse la confianza del Mossad. Afirma el portal judicial que posteriormente Esmaeilipur incrementó su nivel de colaboración hasta la transferencia de documentos clasificados a Israel, antes de su captura.

El veredicto de culpabilidad obtuvo la validación del Tribunal Supremo, lo que dio lugar a la ejecución de la sentencia capital. En el proceso, Esmaeilipur enfrentó cargos tanto de espionaje como de cooperación activa con los servicios de inteligencia israelíes, identificados oficialmente como hostiles por Teherán. Las autoridades vinculan su accionar directamente con el Mossad, la agencia de inteligencia extranjera del Estado de Israel.

El medio Mizan Online contextualizó que la ejecución de Esmaeilipur se enmarca en una serie de sentencias a muerte pronunciadas en los últimos meses contra personas acusadas de mantener contactos o prestar servicios informativos al Mossad. Estas medidas, según versiones oficiales recogidas por Mizan Online, han seguido un ritmo mayor desde el estallido de hostilidades regionales en junio de 2025, cuando una ofensiva militar lanzada por Israel contra Irán dejó más de 1.100 víctimas fatales.

Las autoridades subrayaron a Mizan Online que el caso de Esmaeilipur pone de relieve la preocupación del Estado iraní en torno a las actividades de inteligencia extranjeras dirigidas contra infraestructuras sensibles. Teherán sostiene que la protección de información militar constituye una prioridad máxima, especialmente tras los enfrentamientos recientes con Israel, según recogió el portal cercano al poder judicial.

Diversos medios estatales han informado sobre una intensificación en los procesos judiciales contra presuntos colaboradores del Mossad tras la ofensiva israelí de junio, asociando esta política represiva al esfuerzo por frenar nuevas amenazas de sabotaje o fuga de información sensible. Según las autoridades iraníes citadas por Mizan Online, los condenados por cargos semejantes a los de Esmaeilipur suelen haber realizado labores de recopilación de datos estratégicos para organizaciones extranjeras, en particular el Mossad.

En el caso que derivó en la ejecución más reciente, los procedimientos incluyeron el análisis de documentos presuntamente transferidos y la recopilación de testimonios directos en el contexto de la investigación penal. El Gobierno iraní, de acuerdo con la cobertura de Mizan Online, ha reafirmado su política de tolerancia cero ante lo que denomina injerencias y espionaje internacional, justificando la aplicación de la pena de muerte en los procesos que implican riesgos para la soberanía nacional.

Las autoridades iraníes señalaron en comunicados reproducidos por la prensa oficial que la participación activa de Esmaeilipur en la entrega de información reservada constituyó uno de los elementos principales que impulsaron la sentencia capital. Fuentes judiciales afirmaron al medio estatal que el Tribunal Supremo evaluó que los hechos probados presentaban una amenaza considerable a la seguridad nacional del país.

Según el resumen de los procedimientos difundido por Mizan Online, la sentencia incluyó referencias a la cooperación mantenida por Esmaeilipur con “un servicio de inteligencia hostil”. Dicho cargo suele conllevar las penas más severas contempladas en el código penal iraní, especialmente en escenarios de conflicto abierto o tensión internacional con Israel.

El caso ha sido presentado en medios estatales como una acción ejemplificadora dirigida a disuadir actividades de espionaje promovidas por servicios extranjeros. La prensa oficial, incluyendo a Mizan Online, ha resaltado la firmeza del Estado iraní para llevar adelante detenciones, juicios y ejecuciones en las que existan pruebas consolidadas de la implicación en labores para agencias extranjeras durante situaciones de escalada militar y diplomática.