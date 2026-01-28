Crónica del Bayer Leverkusen - Villarreal: 3-0

El Villarreal igualó en puntos a la última posición del grupo al concluir la octava fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones, situación reportada por el medio que refleja el impacto de la derrota sufrida frente al Bayer Leverkusen, que con esta victoria asegura su pase a la siguiente ronda. Según detalló el medio, el equipo español sumó únicamente un empate y siete derrotas en el torneo, quedando en una situación comprometida en la tabla, mientras que el conjunto alemán ya está clasificado al playoff de dieciseisavos con 12 puntos.

Tal como publicó la fuente, el enfrentamiento en el BayArena se resolvió rápidamente tras varios errores en la zaga visitante. El marcador se abrió a tan solo doce minutos del inicio, tras una equivocación en la salida de balón entre Santi Comesaña y el portero Arnau Tenas. El jugador Ibrahim Maza presionó alto, forzando un despeje fallido que derivó en la intervención de Malik Tillman, quien convirtió el primer gol al interceptar el mal despeje del portero rival. Según consignó la publicación, Tillman estuvo cerca de aumentar la ventaja en los minutos 20 y 25 con disparos que no encontraron portería, y Maza también probó suerte con un remate al poste en el minuto 27. Patrik Schick exigió a Tenas nuevamente poco después, señalando la tendencia del partido en ese tramo.

El segundo gol llegó en el minuto 35, con un disparo de Tillman desde fuera del área tras recibir el pase de Schick. El Villarreal, sin capacidad de reacción significativa, se marchó al descanso con dos goles en contra. De acuerdo con la crónica de la fuente, el técnico Marcelino García Toral realizó cambios ofensivos en la reanudación con la intención de modificar el rumbo del encuentro, pero el dominio alemán persistió. El tercer tanto se produjo en el minuto 57, tras un centro de Lucas Vázquez desde la derecha que Grimaldo remató de volea con la zurda desde el lado izquierdo del área, ampliando la diferencia en el marcador.

La gestión de los minutos finales permitió al Bayer Leverkusen reservar a varios de sus jugadores titulares, disminuyendo la exigencia a partir de los cambios realizados por el técnico local. El medio indicó que el Villarreal apenas generó peligro salvo por un remate de Dani Parejo en el minuto 76, que no encontró portería. El árbitro noruego Espen Eskas estableció el tiempo añadido para concluir un partido con poca incertidumbre tras el tercer gol local, sentenció la fuente.

Al terminar esta jornada, el Villarreal quedó igualado a un punto con el Kairat Almaty, el colista del grupo, agravando lo que el medio describió como su crisis prolongada de resultados, con siete derrotas en sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones. Mientras tanto, el Leverkusen lidera el grupo tras sumar doce unidades y ya piensa en los dieciseisavos del certamen continental.

La ficha técnica reseñada por el medio recoge las alineaciones: en el Bayer Leverkusen actuaron Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez -reemplazado por Arthur en el minuto 62-, Fernández, García -sustituido por Palacios en el minuto 70-, Grimaldo -por Tapsoba en el 89-; Maza -por Poku en el 70-, Tillman; y Schick -reemplazado por Kofane en el 62-. Por el Villarreal se alinearon Tenas; Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña -cambiado por Gueye en el 82-, Partey -por Mikautadze en el 46-, Diatta -por Parejo en el 65-; Buchanan -por Hugo López en el 46-, Pépé -por Budesca en el 69- y Oluwaseyi.

La amonestación arbitral recayó en los visitantes Navarro, Rafa Marín y Pépé, reflejando la tensión defensiva del cuadro visitante, según registró el medio. El encuentro tuvo lugar en el BayArena, donde el club local aprovechó la ocasión para dosificar esfuerzos de cara a la fase siguiente. El resultado (3-0, con ventaja de 2-0 al descanso) dejó a los aficionados del Villarreal con pocas opciones de celebrar en el tramo final de la liguilla continental.