Blanco subraya la importancia de los hábitos saludables en la 'II Jornada Nosotros podemos prevenir el cáncer'

Especialistas, médicos y figuras del deporte coincidieron en la necesidad de modificar rutinas diarias para reducir el riesgo de cáncer y mejorar la calidad de vida, en un evento que reunió testimonios y reconoció iniciativas comprometidas con la prevención

El desarrollo de campañas de prevención y la entrega de reconocimientos a instituciones y profesionales por su labor en la lucha contra el cáncer marcaron el cierre de la 'II Jornada Nosotros podemos prevenir el cáncer'. Durante la ceremonia de clausura, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), remarcó el impacto que pueden tener los hábitos de vida saludables en la reducción del riesgo de desarrollar esta enfermedad y en la mejora de la calidad de vida. Según detalló el medio, la jornada reunió a expertos en oncología, representantes del sector deportivo e instituciones, quienes debatieron estrategias para fomentar la prevención entre la población.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la cita tuvo lugar en el Auditorio Goyeneche del COE y se celebró en colaboración con el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Pedro Pérez Segura. Aunque la intensa nevada en Madrid obligó a adaptar el programa previsto, la mayoría de actividades se desarrolló con normalidad. Durante la jornada, especialistas, médicos y atletas coincidieron en la necesidad de cambiar rutinas diarias, incorporar actividad física, mantener una alimentación equilibrada y realizar controles médicos regulares para evitar el cáncer y contribuir al bienestar general.

Durante la primera mesa redonda, titulada 'La prevención, una necesidad para todos', y moderada por Graciela Álvarez Lobo, participaron la doctora Natalia Vidal, especialista en oncología; Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); Esther Funes de AMOH; Pilar Fernández, presidenta de la Asociación ALMIA; y la medallista olímpica y directora general de ADO, Jennifer Pareja. Todos los integrantes del panel insistieron en la importancia de integrar la actividad física, una dieta equilibrada y revisiones de salud periódicas tanto con fines preventivos como para alcanzar una vida más larga y sana, según consignó el medio.

La deportista Daniela Guillén intervino mediante una llamada telefónica al no poder asistir en persona por la meteorología adversa en Madrid. Durante su testimonio, reiteró la importancia de la concienciación pública sobre el cáncer y compartió vivencias personales para enfatizar la necesidad de campañas informativas y educativas que faciliten el acceso a hábitos saludables y chequeos médicos, reportó el medio.

La segunda mesa, con la moderación del doctor Pedro Pérez Segura, abordó el impacto que tienen distintos factores de estilo de vida en la aparición del cáncer. Según lo publicado, la endocrinóloga Pilar María, el neumólogo José Luis Álvarez-Sala y el oncólogo Pablo Jara discutieron los beneficios de seguir una dieta nutritiva, eliminar el alcohol de la vida diaria y mantener la práctica de ejercicio físico adecuado para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad.

En el último panel, enfocado en la utilidad de las campañas de prevención, participaron los ginecólogos Javier García Santos y María Herrera de la Muela, junto con el campeón mundial de remo de mar, Ander Martín. Los ponentes analizaron la efectividad de las iniciativas de sensibilización promovidas por instituciones sanitarias y deportivas, además de la necesidad de integrar diferentes discursos preventivos en el entorno educativo, deportivo y comunitario para incrementar la participación ciudadana en la prevención del cáncer, según informó el medio.

En el acto de clausura, Alejandro Blanco entregó distinciones a entidades y profesionales destacados por su papel en la prevención y el tratamiento del cáncer. Entre los galardonados se encontraron el Colegio Santa María del Yermo, el doctor Antonio Pérez, especialista en oncología pediátrica en el Hospital La Paz; el doctor Juan Luis Cebrián, traumatólogo y coordinador de la unidad de sarcomas del Hospital Clínico San Carlos; así como el propio Hospital Clínico San Carlos.

Durante su intervención, Blanco reafirmó, según publicó la fuente, el compromiso del deporte y de las instituciones que representa con la promoción de prácticas de vida saludable, tanto en la dimensión física como en la mental. Además, agradeció la labor del doctor Pedro Pérez Segura en la organización de la jornada y reconoció la coordinación del periodista Roberto Gómez para convertir el evento en un punto de encuentro de referencia en la concienciación frente al cáncer.

El evento puso en relieve el consenso existente entre especialistas médicos, representantes del ámbito deportivo y asociaciones de pacientes acerca de la importancia de adoptar conductas diarias beneficiosas para la salud. El medio detalló que la jornada facilitó el intercambio de experiencias personales y propuestas concretas para impulsar la prevención, reforzando la idea de que, a través de la educación y la concienciación, la sociedad puede reducir el impacto del cáncer y mejorar la calidad de vida de quienes están en situación de riesgo o afrontan la enfermedad.

