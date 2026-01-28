ASML recortará 1.700 empleos en Países Bajos y EEUU

El presidente y consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, anticipó que, aunque algunos puestos vinculados principalmente a tareas de liderazgo podrían eliminarse con la reorganización, la empresa continuará incorporando talento para fortalecer proyectos tecnológicos en curso y atender el crecimiento previsto por la demanda industrial. Según informó el medio que cubre la operación, el mayor impacto de los recortes afectará a la sede de Países Bajos, con una menor incidencia en Estados Unidos, y se enmarca en un proceso de reestructuración orientado a simplificar los procesos internos en áreas de Tecnología y Tecnologías de la Información.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la decisión de ASML afectará a alrededor de 1.700 empleados, lo que representa aproximadamente el 4% de su plantilla global. Este ajuste forma parte de una reorganización adoptada luego de que la compañía reportara resultados financieros considerados históricos al cierre de 2025. A pesar de los beneficios inéditos, Fouquet argumentó que existía consenso entre empleados, proveedores y clientes sobre la necesidad de revisar las actuales metodologías operativas, ya que ciertas formas de trabajo habían perdido agilidad. El ejecutivo subrayó que la optimización permitirá enfocar los esfuerzos en ingeniería e innovación en ámbitos considerados críticos para el desarrollo tecnológico y la satisfacción de la demanda en el sector.

Tal como reportó la fuente, ASML busca con estos cambios una mayor eficiencia y una toma de decisiones más ágil, lo cual, según la propia compañía, resulta imprescindible para afrontar la nueva fase de crecimiento impulsada fundamentalmente por el avance de la inteligencia artificial en diferentes industrias. Fouquet recalcó que la optimización de las áreas de Tecnología y TI no conllevará un estancamiento en la creación de nuevo empleo, sino que la empresa seguirá abriendo vacantes en perfiles orientados a fabricación, atención al cliente y ventas, ajustando la estructura organizacional al ritmo de la demanda del mercado.

El medio detalló que, en el más reciente ejercicio fiscal, ASML registró un beneficio neto de 9.609 millones de euros, lo que supone un incremento del 26,9% en relación al año anterior. Los ingresos globales de la multinacional neerlandesa alcanzaron los 32.667 millones de euros, con un crecimiento interanual del 15,6%, mientras que las reservas netas sumaron 28.035 millones de euros, con un aumento del 48,3% respecto a 2024. En el último trimestre de ese año, la firma obtuvo un beneficio neto de 2.840 millones de euros, un ascenso del 33,6% frente al mismo periodo anterior, mientras que las ventas netas llegaron a 9.718 millones de euros y las reservas a 13.158 millones, lo que representa un avance del 144% interanual.

Según consignó el mismo medio, Fouquet enfatizó que, tras un cuarto trimestre especialmente sólido, los clientes de la empresa han mostrado pronósticos más alentadores para el sector en el horizonte medio, sustentados en una expectativa positiva sobre el sostenimiento de la demanda ligada al desarrollo de inteligencia artificial. Esta perspectiva se refleja en la cantidad récord de pedidos anunciados, así como en los planes de expansión de capacidad productiva de los principales clientes.

El ejecutivo prevé que el ejercicio 2026 represente una nueva etapa de crecimiento, auspiciada en gran medida por el incremento de ventas de equipos avanzados de litografía ultravioleta extrema (EUV) y por la expansión de la base instalada. Las previsiones divulgadas apuntan a que las ventas netas en el primer trimestre de 2026 oscilarán entre 8.200 y 8.900 millones de euros; el margen bruto se ubicará entre el 51% y el 53%; el presupuesto para investigación y desarrollo rondará los 1.200 millones de euros; y los gastos administrativos y de ventas sumarán alrededor de 300 millones de euros. Para el año completo, el rango de ventas netas proyectadas oscila entre 34.000 y 39.000 millones de euros, manteniendo un margen bruto en el mismo rango porcentual.

Respecto a las políticas de retorno para los accionistas, ASML tiene previsto abonar un dividendo total de 7,50 euros por acción ordinaria correspondiente a 2025, incrementándose un 17% respecto al ejercicio anterior. Además, la empresa reportó la recompra de 7.600 millones de euros en acciones propias hasta diciembre, como parte de un programa global que contempla hasta 12.000 millones de euros. Paralelamente, la firma tecnológica anunció la aprobación y puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 12.000 millones de euros, vigente hasta el 31 de diciembre de 2028, conforme a la información proporcionada por la fuente.

Las decisiones tomadas por ASML pretenden consolidar su posición ante un entorno industrial cada vez más exigente, con la necesidad de responder tanto a la expansión de la demanda vinculada a la inteligencia artificial como al desarrollo de vehículos eléctricos de alta potencia. Según lo detallado, la empresa continuará adaptando su estructura organizativa a las exigencias del mercado y reforzando aquellos sectores que considera estratégicos para mantener el crecimiento y su capacidad de innovación tecnológica.