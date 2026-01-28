Agencias

Antiviolencia propone sanción de 10.000 euros a la FVF por las bengalas en San Mamés en el partido de Palestina

La comisión estatal plantea una multa económica a la federación regional tras los sucesos ocurridos en un encuentro internacional en Bilbao, donde el uso de artefactos pirotécnicos terminó con una persona herida según el consejero de Seguridad

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, reveló que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto imponer una multa económica a la persona implicada en el incidente pirotécnico ocurrido en el estadio San Mamés, donde una bengala lanzada durante el partido amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina terminó provocando heridas y quemaduras a un espectador ubicado en las gradas inferiores. Posteriormente, Zupiria informó que la sanción planteada asciende a 10.000 euros tanto para el responsable identificado como para la Federación Vasca de Fútbol (FVF), que organizaba el evento. La noticia fue confirmada en una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por Europa Press.

Según publicó Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante el encuentro disputado el 15 de noviembre en el estadio San Mamés, en Bilbao, cuando el ambiente de animación previo al partido y en el interior del recinto se vio interrumpido por el encendido y lanzamiento de bengalas y petardos. Las autoridades detectaron incidentes tanto fuera del estadio, en la marcha de los seguidores, como en las gradas, donde una bengala impactó sobre una persona que sufrió heridas. Esta secuencia de sucesos motivó la intervención de la Comisión Estatal, que propuso la sanción económica dirigida tanto a la FVF como al individuo responsable, explicó Zupiria.

El consejero de Seguridad destacó la importancia de diferenciar entre el apoyo y la celebración dentro de un estadio y aquellas conductas que acarrean riesgos para la integridad física de las personas. Europa Press detalló que Zupiria advirtió sobre la gravedad de situaciones que se salen del marco de la animación sana y derivan en actos peligrosos, remarcando la necesidad de abordar estos episodios de riesgo de forma conjunta entre instituciones y aficionados para evitar que vuelvan a repetirse.

En el contexto de los controles de seguridad previstos para eventos deportivos en Bilbao, Zupiria se refirió al partido de la Liga de Campeones que enfrentaría esa misma noche al Athletic Club de Bilbao contra el Sporting de Portugal, también en el estadio San Mamés. El medio Europa Press indicó que, como consecuencia de la sanción vigente, la afición del club portugués no tendría acceso al estadio. No obstante, Zupiria precisó que se tenía conocimiento de la llegada de algunos seguidores del Sporting a la ciudad, aunque estableció una distinción clara entre los simples aficionados y aquellos que presentan comportamientos catalogados como ilegales o indebidos.

Para la jornada europea, Zupiria subrayó que se dispondría de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza a fin de prevenir incidentes, e insistió en que no existiría restricción alguna para actos de animación siempre que estos se desarrollen de manera ordenada y respetuosa dentro del recinto deportivo, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

Europa Press reportó que la propuesta de sanción de 10.000 euros a la Federación Vasca de Fútbol responde a los problemas detectados con el uso de bengalas y con los accesos al estadio durante el partido amistoso frente a Palestina, remitiéndose tanto a la legislación sobre la seguridad en eventos deportivos como a las actuaciones de la Comisión Estatal Antiviolencia en situaciones similares. El objetivo, según los responsables de seguridad, se enfocaría en reforzar la vigilancia y la colaboración institucional para impedir que el uso de artefactos pirotécnicos ponga en peligro a los asistentes de futuros encuentros.

Además, las declaraciones recogidas por Europa Press de Zupiria enfatizaron la distinción entre la celebración legítima de la afición y las prácticas que pueden originar situaciones de riesgo, apostando por la implicación de todos los sectores implicados para erradicar comportamientos que puedan tener consecuencias negativas tanto para los organizadores como para el público asistente.

