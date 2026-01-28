Agencias

Agricultores y ganaderos aplazan la concentración de mañana en Sol contra el acuerdo UE-Mercosur por la lluvia

Diversas organizaciones agrarias quedaron a la espera de expresar su disconformidad por el pacto entre la Unión Europea y Mercosur tras suspenderse la movilización ante las previsiones meteorológicas, mientras reclaman condiciones equitativas para los productos y mayor protección al sector primario

Representantes de las principales asociaciones agrarias de la Comunidad de Madrid se reunirán con miembros del Gobierno regional este jueves en la sede de la Presidencia, la Real Casa de Correos, tras la suspensión de la concentración prevista en la Puerta del Sol. Esta decisión se tomó por las previsiones de lluvias y condiciones meteorológicas adversas, según informó la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Madrid (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama), Agricultores y Ganaderos Independientes de Madrid (AGIM-COAG) y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM).

Tal como consignó el medio, la protesta estaba programada para manifestar el desacuerdo del sector con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Estos colectivos llamaron no solo a agricultores y ganaderos, sino también a la ciudadanía madrileña, a acompañar la movilización, que involucraba además el reparto de cocido madrileño elaborado con productos locales como muestra de apoyo a los alimentos cultivados y producidos en la región. El principal reclamo se centra en exigir condiciones de importación equitativas y la protección del sector primario ante el pacto comercial con el bloque sudamericano.

De acuerdo con los datos publicados, los representantes agrarios argumentan que los productos importados de países de Mercosur deben cumplir con los mismos estándares de seguridad alimentaria y condiciones de producción que los vigentes en España, y especialmente en la Comunidad de Madrid. Sostienen que esta equivalencia resulta necesaria para evitar una competencia desleal que pueda poner en riesgo la viabilidad de la producción local y la supervivencia de los pequeños productores.

Según reportó la fuente, aunque la movilización tenía como objetivo central expresar el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, los portavoces de las organizaciones precisaron que no buscan rechazarlo de manera absoluta, sino reformularlo para que contemple los intereses y preocupaciones del sector primario de la región. Subrayaron que la actual redacción del pacto concede prioridad a la apertura de mercados en otras industrias, como la automoción, mientras que consideran que la agricultura y la ganadería quedan en desventaja frente a la competencia exterior. “Se sacrifica el sector primario para que BMW y Mercedes vendan coches en Río de Janeiro”, expresó Ivanna Martínez, secretaria general de AGIM-COAG, según publicó el medio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió al asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en San Sebastián de los Reyes. Díaz Ayuso reiteró el compromiso del Ejecutivo autonómico con el campo madrileño y confirmó la recepción de los representantes agrarios en la Puerta del Sol. Destacó que este compromiso viene renovándose de manera continua desde hace siete años, según información disponible del encuentro con periodistas.

El medio destacó que las organizaciones han remarcado la importancia de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tenga en cuenta la voz y las necesidades de los trabajadores y productores del campo. Aunque el proceso de negociación de este pacto comercial lleva cerca de veinticinco años, los colectivos señalan que solo desde diciembre del año pasado se ha comenzado a escuchar sistemáticamente sus demandas en la mesa de negociación.

Parte de la estrategia de movilización incluía la distribución de productos típicos regionales como herramienta de visibilización del valor añadido de los alimentos producidos en Madrid. Según precisaron las organizaciones, este gesto buscaba establecer un vínculo entre los consumidores urbanos y el sector rural, reforzando la relación con el territorio y destacando la calidad de la producción local.

Durante la planificación de la protesta, la convocatoria fue extendida no únicamente a los trabajadores del campo, sino también a todos los ciudadanos interesados en el futuro del sector primario y en la defensa de un modelo de producción basado en los estándares europeos, según reportó la fuente. Las asociaciones indicaron que solo con condiciones equitativas en los intercambios comerciales se podrá garantizar la continuidad y la prosperidad de la agricultura y la ganadería madrileña.

Por último, los representantes de las organizaciones agrarias enfatizaron ante la administración autonómica la necesidad de establecer controles efectivos para los productos importados, en especial en lo que respecta a la seguridad y trazabilidad de los alimentos. Reiteraron que la defensa de igualdad de condiciones constituye el eje de sus reivindicaciones en el contexto de la negociación comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur.

