Vox presume de ser "el único partido" defensor de agricultores tras Mercosur: "Que diga PP por qué les han vendido"

Durante una reciente visita a la almazara Núñez de Prado en Baena, Córdoba, Manuel Gavira —portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía— criticó al Partido Popular por su respaldo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, señalando que esta medida ha generado preocupación entre los productores agrícolas andaluces y españoles. Según publicó la formación, Gavira invitó públicamente a los trabajadores del campo a cuestionar la postura de los representantes políticos responsables de la aprobación de dicho acuerdo durante la próxima tractorada convocada en protesta, que tendrá lugar este jueves.

El medio informó que Gavira defendió a Vox como “el único partido que les defiende” a los agricultores ante el impacto del pacto comercial firmado por la Unión Europea con Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— y pidió respuestas a los dirigentes del PP y a su ex consejera de Agricultura, Carmen Crespo, actual eurodiputada. Gavira remarcó que “son las propias asociaciones las que le dicen al PP y a Crespo que Mercosur le está haciendo daño al campo”, y advirtió que, ante la protesta, los productores deben preguntar a los dirigentes populares “por qué les han vendido, por qué les han traicionado”.

De acuerdo con la nota recogida por Vox, Gavira catalogó el acuerdo como “la última puñalada del PP al sector agrario y ganadero, a la actividad en general del sector primario”. No dudó en insistir en que Vox ha iniciado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como respuesta a la firma de dicho pacto. Añadió que el Pleno del Parlamento Europeo acordó someter el acuerdo a revisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que este órgano verifique la legalidad de la alianza.

El portavoz autonómico expuso también el trabajo de su partido en contacto con diferentes agentes del sector agrícola, en particular el vinculado a la aceituna y el aceite de oliva. Señaló que la labor de Vox se ha enfocado en dialogar con productores “para conocer y perfeccionar los conocimientos” del ámbito del aceite, y así, analizar en profundidad las consecuencias que acarrean los acuerdos comerciales establecidos por la Unión Europea.

En su intervención, Gavira puso el acento en los desafíos que enfrenta el aceite de oliva producido en Andalucía frente a la competencia extranjera. Alegó que la llegada de aceite procedente de Túnez ejemplifica una situación de “competencia desleal”, al subrayar que los productores locales operan bajo un régimen de “limitaciones, con restricciones, con prohibiciones” que no aplican a los agricultores de países terceros, quienes no estarían sujetos al mismo marco normativo. Según indicó el portavoz de Vox, estas diferencias en las condiciones de producción y regulación perjudican al sector andaluz del aceite de oliva.

Según consignó el partido, Gavira reiteró el respaldo de Vox a los agricultores y ganaderos, argumentando que los intereses de los trabajadores del campo no han sido defendidos de forma adecuada por otras formaciones políticas en el proceso de negociación y aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.