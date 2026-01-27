Valencia sustituye a Cádiz y acogerá hasta 2028 el Gran Premio de España de SailGP

El compromiso de Valencia con la organización de grandes citas náuticas ha sido resaltado por diversas figuras vinculadas al mundo de la vela, posicionando a la ciudad como un referente internacional. Según detalló el medio de comunicación, Valencia será la sede del Gran Premio de España de SailGP, sustituyendo a Cádiz, que albergó la competición en las últimas cinco temporadas. El acuerdo asegura la presencia de la competición internacional de catamaranes en la capital valenciana durante tres años, hasta 2028, iniciando el primer evento los días 5 y 6 de septiembre de este año.

De acuerdo con la información publicada, la presentación oficial contó con representantes del equipo español de SailGP, quienes confirmaron que la edición inaugural en Valencia formará parte de la sexta temporada de la prestigiosa liga. Entre los factores que han favorecido la elección de Valencia como anfitriona se destaca su vínculo histórico con el mar, una infraestructura consolidada en la organización de eventos náuticos y el respaldo de entidades deportivas y políticas locales. Los responsables del Spain SailGP Team y las autoridades valencianas han subrayado la oportunidad que representa para posicionar la ciudad y la región en el calendario de la vela mundial.

Tal como publicó la fuente, Valencia se añade de esta forma a una lista de destinos que forman parte de la edición 2026 de la competición, junto a sedes a nivel internacional como Río de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Portsmouth en Inglaterra, y Dubái. Esta será la primera vez que el Rolex SailGP Championship y sus catamaranes de alta velocidad recalen en aguas valencianas. Los organizadores han explicado que el evento aprovechará las condiciones meteorológicas favorables, como la combinación de viento y olas de la costa mediterránea, lo que permitirá mostrar el máximo nivel de la prueba.

Entre las reacciones al anuncio, Diego Botín, piloto del F50 Victoria, manifestó que el regreso del equipo a territorio nacional supone “una gran noticia”, ya que considera a Valencia una ciudad “icónica” y “estrechamente ligada al mar a lo largo de su historia marítima”. Botín destacó el papel de la localidad en el impulso de la vela, no solo a través de competiciones singulares como la Copa América sino por su implicación creciente en el ámbito náutico. Según sus declaraciones, reproducidas por el medio, la ciudad reúne “las condiciones perfectas para un evento de SailGP de clase mundial” y avanzó que existe un gran expectación por parte de los equipos y seguidores.

Por su parte, Antonio Alquézar, máximo responsable del Spain SailGP Team, enfatizó que se trata de “un momento muy significativo para la competición y para el equipo”. Alquézar remarcó que el acuerdo que inicia una nueva etapa en colaboración con una ciudad anfitriona de clase mundial permitirá “ofrecer a aficionados y patrocinadores una experiencia única”. Aprovechó para agradecer el apoyo institucional recibido en Valencia, así como reconocer la implicación de Cádiz desde 2021 hasta 2025, periodo durante el cual la ciudad andaluza fue escenario del Gran Premio.

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, aseguró que la cita náutica mostrará “las ventajas que la Comunitat Valenciana en general, y la ciudad de Valencia en particular, ofrecen para acoger eventos deportivos de primer nivel”. Díez puso en valor la experiencia previa en la organización de competiciones de vela y la tradición marítima regional, expresando previsiones positivas sobre el resultado de la colaboración con SailGP.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, también destacó que la designación representa “motivo de orgullo y una gran oportunidad” para la capital, al reafirmar su capacidad organizativa y seguir fortaleciendo su posición como capital deportiva. La edil anticipó que el frente marítimo valenciano se transformará en un escenario que servirá para mostrar tanto la capacidad logística de la ciudad como el atractivo del entorno para el desarrollo de acontecimientos náuticos a gran escala, con la expectativa de atraer a numerosos visitantes y fortalecer la imagen internacional de Valencia.

Según recoge el medio, la Diputación de Valencia ha mostrado igualmente su apoyo institucional, incidiendo en el beneficio económico y turístico que desplegará la prueba en la provincia y en su contribución a la proyección del territorio en el exterior. El respaldo de organismos públicos ha sido constante a lo largo del proceso de formalización de la candidatura valenciana y se anticipa su continuidad durante los tres años del acuerdo.

Sir Russell Coutts, director ejecutivo de SailGP y leyenda de la vela, definió a Valencia como un “hogar perfecto” para el certamen. El directivo argumentó que asegurar la continuidad del compromiso por varias temporadas resulta fundamental para consolidar una experiencia de nivel mundial dirigida a los aficionados. En palabras de Coutts, traducidas por el medio, “Su tradición deportiva y sus condiciones de primer nivel hacen de Valencia un hogar perfecto para SailGP, al tiempo que seguimos creciendo en España”. El neozelandés subrayó asimismo la pasión de la afición española y su conexión natural con el desarrollo de la liga, los equipos y los socios internacionales.

El impacto del evento, según publicaron las fuentes implicadas, irá más allá del ámbito deportivo. Se prevé que la llegada de la competición genere actividad económica directa e impulsará la visibilidad internacional de Valencia en mercados clave, asociados al turismo deportivo y los grandes eventos. Además, se ha señalado que los acuerdos alcanzados posibilitarán una planificación a largo plazo, permitiendo el desarrollo de nuevas iniciativas vinculadas a la formación, la sostenibilidad y la innovación en el sector náutico local.

Valencia, con este acuerdo, recupera un papel de liderazgo en el calendario internacional de vela y revalida su estatus como sede capaz de asumir el reto organizativo de pruebas de alcance global. La confirmación oficial sitúa a la ciudad entre los principales destinos del circuito SailGP, lo que responde tanto a su historial como a la fortaleza de su compromiso institucional y social con el deporte de la vela, tal como informó el medio.