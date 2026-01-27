Una persona resulta herida por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

La confirmación de un incidente armado por parte de fuerzas policiales en el sur de Estados Unidos se conoció este martes, días después de que un hombre perdiera la vida en un episodio fatal con agentes migratorios en Mineápolis. Según informó la cadena NBC, en esta ocasión una persona resultó herida por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, en un hecho que involucra nuevamente a autoridades migratorias y que despierta preguntas sobre el uso de la fuerza en operativos de control de frontera.

El medio NBC detalló que el incidente con arma de fuego ocurrió en Arizona, aunque las fuerzas de seguridad no precisaron públicamente la identidad de la persona herida ni las circunstancias exactas que llevaron al uso de armas de fuego por parte de los agentes. La información disponible indica que la persona lesionada recibió atención médica tras el enfrentamiento, pero hasta el momento no se ha divulgado su estado de salud ni su nacionalidad.

La cadena NBC, citando a fuentes policiales, reportó que este suceso se presentó apenas tres días después de otro evento grave, en el que agentes migratorios se vieron involucrados en la muerte de un hombre en Mineápolis. De acuerdo con el reporte de NBC, las autoridades no especificaron si los dos casos guardan alguna relación directa más allá de la cercanía temporal y el hecho de incluir a fuerzas migratorias.

A raíz de estos hechos, se ha reavivado la atención sobre los procedimientos aplicados por la Patrulla Fronteriza y otras agencias de control migratorio en los Estados Unidos, especialmente cuando sus intervenciones derivan en episodios de violencia armada. Tal como consignó la cadena NBC, aún no se han emitido declaraciones oficiales que expliquen los motivos que desencadenaron los disparos por parte de los agentes en Arizona, ni información sobre posibles investigaciones en curso sobre su actuación en el terreno.

Por el momento, las autoridades señalaron que la investigación sobre el incidente en Arizona se encuentra en desarrollo, sin que se hayan entregado detalles sobre si los agentes involucrados fueron apartados de sus funciones o sobre eventuales medidas disciplinarias. Según publicó NBC, los hechos se inscriben en un contexto de creciente escrutinio sobre la política migratoria estadounidense y el uso de la fuerza en la frontera, especialmente tras sucesos recientes como el ocurrido en Mineápolis.

Distintos colectivos y observadores han monitoreado el desarrollo de esta clase de sucesos, subrayando la importancia de esclarecer lo sucedido y de garantizar la rendición de cuentas en las operaciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad en la frontera sur. Mientras tanto, las investigaciones oficiales siguen su curso, según informa la cadena NBC, sin que hasta ahora se entregue información adicional sobre el resultado de las pesquisas ni sobre las condiciones de la persona herida por disparos en Arizona.