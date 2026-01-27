TikTok experimenta problemas de servicio en Estados Unidos y los usuarios buscan alternativas como UpScrolled

El descenso en el rendimiento de los servidores de aplicaciones alternativas, como UpScrolled, se ha vinculado directamente con el notable incremento en la migración de usuarios estadounidenses procedentes de TikTok, según informaron medios especializados. El motivo principal detrás de este fenómeno reside en las interrupciones de servicio y los fallos registrados en TikTok tras cambios recientes en su estructura de propiedad, que han motivado tanto el aumento en las descargas de sustitutos como el abandono acelerado de la plataforma original.

De acuerdo con los datos difundidos por Sensor Tower y Appfigures, y recogidos por CNBC y TechCrunch, las desinstalaciones de TikTok en Estados Unidos crecieron un 150 por ciento respecto al promedio de los últimos tres meses, mientras que UpScrolled —una aplicación que pronto se colocó en los primeros puestos de la App Store estadounidense— experimentó un aumento significativo en el número de registros y descargas durante los últimos días. UpScrolled, según informó Appfigures, alcanzó cerca de 41.000 descargas entre el jueves —fecha que coincidió con el anuncio del acuerdo que reestructura la operación de TikTok en el país— y el sábado siguiente, llegando a promedios de 14.000 descargas diarias, lo que representa un aumento del 2.850 por ciento en comparación con períodos previos.

Según compartió UpScrolled en X, este flujo masivo de nuevos usuarios superó la capacidad de sus servidores, lo que provocó colapsos y obligó a la plataforma a reajustar y reforzar su infraestructura técnica para responder a la demanda. UpScrolled ha definido públicamente su propuesta como una plataforma que busca “una mayor transparencia, autenticidad y confianza en las plataformas”, con algoritmos de recomendación igualitarios y la prohibición de prácticas como el 'shadowbanning'. La compañía, fundada por Issam Hijazi, especifica que ofrece funciones inspiradas en las características de redes sociales como Instagram y X, con opciones para compartir fotos, videos, publicaciones de texto y mensajería directa.

La migración masiva se produjo tras la oficialización de una nueva estructura de propiedad para TikTok en Estados Unidos. Según reportó CNBC, la semana pasada la red social confirmó la formación de una sociedad conjunta bajo control mayoritariamente estadounidense, aunque la matriz china ByteDance mantiene una participación del 19,9 por ciento. Esta reconfiguración, denominada TikTok USDS Joint Venture, busca cumplir con la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 25 de septiembre de 2025. En el consorcio estadounidense participan firmas como Silver Lake, Oracle y MGX, cada una con el 15 por ciento de las acciones.

Posteriormente al anuncio, TikTok reconoció públicamente dificultades en la prestación de su servicio. A través de un comunicado en X, la empresa atribuyó los fallos a un corte de energía en uno de los centros de datos asociados, lo que provocó un “fallo en cascada del sistema” e impactó principalmente a los usuarios estadounidenses. Estas irregularidades se tradujeron en tiempos de carga más altos y dificultades para publicar contenido, así como en la visualización temporal de métricas alteradas, como videos con cero visualizaciones o “me gusta”.

De acuerdo con lo consignado por TechCrunch y CNBC, los problemas han generado descontento entre los usuarios habituales de TikTok en Estados Unidos, lo cual repercutió directamente en el uso y la permanencia en la plataforma. Las cifras publicadas por Sensor Tower revelan una variación inusual en la tasa de desinstalaciones y han sido interpretadas como una señal de desconfianza o desencanto de una parte significativa del público hacia la aplicación tras sus recientes transformaciones.

Paralelamente, la rápida popularización de UpScrolled y su posicionamiento en la App Store como la segunda aplicación más descargada en la categoría de redes sociales —y duodécima en el ranking general— reflejan una tendencia de búsqueda de espacios alternativos para la socialización digital fundada en parámetros de transparencia y neutralidad. La propia UpScrolled asegura que su funcionamiento mantendrá una política de imparcialidad respecto de posicionamientos políticos, disputas o juicios de valor, mientras presume de un entorno “sin filtros y equitativo”.

El impacto de estos movimientos se observa tanto en la infraestructura técnica de nuevas plataformas como en el ecosistema de las redes sociales ya consolidadas, donde la competencia por retener usuarios y adaptarse a las nuevas exigencias normativas y de consumo digital marca la dinámica actual del sector, según analizan medios especializados.