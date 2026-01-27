Sabalenka y Svitolina, primera semifinal femenina del Abierto de Australia

Elina Svitolina aseguró su presencia en las semifinales del Abierto de Australia al dominar su partido de cuartos ante Coco Gauff, en un enfrentamiento donde la tenista ucraniana se impuso claramente y minimizó las oportunidades de la estadounidense. Ambas jugadoras, Svitolina y Sabalenka, avanzaron a la penúltima ronda del torneo y disputarán el cruce más anticipado del certamen, que otorgará un pase directo a la final del primer Grand Slam de la temporada. Según informó el medio, Aryna Sabalenka y Elina Svitolina protagonizarán la primera semifinal femenina de esta edición del torneo, que se disputa en superficie dura en Melbourne.

El medio detalló que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, mantuvo su invicto en 2026 tras superar ampliamente a la estadounidense Iva Jovic con parciales de 6-3 y 6-0. Sabalenka, máxima favorita al título según la clasificación mundial, no ha cedido ningún set en los diez partidos que ha disputado durante la temporada. La bielorrusa, que selló su acceso a las cuartas semifinales consecutivas en Australia, mostró un dominio absoluto desde el inicio de su partido de cuartos de final.

Sabalenka tomó ventaja en el arranque al conseguir una rotura de servicio en el primer turno al saque de Jovic. Aunque la estadounidense elevó su nivel durante el set inicial y dispuso de tres oportunidades de quebrar para igualar el marcador en el último juego, Sabalenka resistió y concretó la manga por 6-3 en su tercera ocasión para cerrar el parcial. La dificultad superada en ese momento marcó el rumbo del partido, pues en el segundo set Jovic ya no logró ninguna reacción.

La segunda manga representó un dominio total de la jugadora bielorrusa, que no permitió a Jovic sumar un solo juego. Este cierre del partido consolidó el pase de Sabalenka a la siguiente ronda con un marcador contundente de 6-0 y extendió su inmejorable inicio de temporada, en el que nadie ha podido arrebatarle ni siquiera un set.

Por su parte, la ucraniana Elina Svitolina alcanzó la semifinal tras eliminar en menos de una hora a Coco Gauff, según publicó la fuente. Svitolina no concedió opciones a su rival estadounidense, quien acumuló 26 errores no forzados y sólo tres golpes ganadores a lo largo del partido. Gauff apenas logró sumar tres juegos en el enfrentamiento.

Durante el primer set, Svitolina impuso un ritmo constante y efectivo, ganando todos los juegos con el servicio de Gauff y concluyendo con una ventaja de 6-1. La superioridad se extendió al segundo set, esta vez apoyada en un servicio sólido, por el que únicamente permitió cinco puntos a su adversaria y, con dos quiebres de servicio, completó el parcial 6-2.

La velocidad y contundencia en el desempeño de Svitolina quedaron reflejadas en el tiempo del encuentro, que finalizó antes de que se cumpliera la hora. El resultado impulsa a la ucraniana hacia su próximo desafío ante Sabalenka, en duelo programado como uno de los más relevantes de la presente edición del Abierto de Australia, según consignó el medio original.

El Abierto de Australia representa el inicio de los grandes torneos de la temporada de tenis y en esta edición ha ofrecido actuaciones destacadas por parte de las principales figuras femeninas, en especial Sabalenka, quien se mantiene como líder indiscutida y sin derrotas en el año. Tanto ella como Svitolina llegan a la instancia de semifinales tras demostrar superioridad en sus respectivas llaves, generando expectativas en torno al duelo que definirá a la primera finalista del certamen.