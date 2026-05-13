Producción manufacturera privada de Venezuela sube 9,9 % en primer trimestre, según sector

Caracas, 13 may (EFE).- La producción manufacturera privada de Venezuela creció un 9,9 % en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2025, informó este miércoles la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Ese lapso estuvo marcado por reformas y una apertura a la inversión privada y extranjera impulsadas por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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En enero, la manufactura aumentó un 0,5 %; en febrero, un 3,4 %; y en marzo, creció un 23,9 %.

La producción de las grandes y medianas industrias subió un 13,5 % y un 4,5 %, respectivamente, mientras que la de las pequeñas empresas cayó un 6,2 %.

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Los sectores que registraron un mayor incremento en su producción fueron fundición de metales y productos metálicos y autopartes, con un 53,2 % y un 46,1 %, respectivamente.

Entretanto, alimentos y el área de madera y papel subieron un 15,5 % ambos.

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Por el contrario, maquinaria, equipo eléctrico y óptica cayó un 20,5 % y la producción de textil y calzado se redujo un 11,4 %.

Durante el primer trimestre de este año, la industria manufacturera privada utilizó un 48,4 % de su capacidad instalada, cuando en el mismo período de 2025 trabajó a un 45,8 %, siempre según las cifras de Conindustria presentadas en una conferencia de prensa por el presidente de la organización, Tito López.

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Indicó que se proyecta un crecimiento de la producción de un 13,6 % para este año, cuando, señaló, se espera la incorporación de empresas extranjeras y que haya "grandes inversiones" incluso en el sector eléctrico.

"Yo creo que estamos en un año muy positivo, optimista, pero paso a paso", expresó López, quien hizo votos por una recuperación del sistema eléctrico nacional.

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En ese sentido, advirtió que hubo 48 cortes no programados del servicio eléctrico durante los primeros tres meses del año, un 5 % más en comparación con el mismo período de 2025.

Además, señaló que, de 480 horas laborables durante el primer trimestre, las empresas "reportaron en promedio 127" sin suministro eléctrico.

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Otros factores que, según Conindustria, afectaron la actividad manufacturera fueron el entorno macroeconómico (inflación y devaluación), la brecha de la tasa cambiaria, los "excesivos tributos", la falta de disponibilidad de divisas, la aún baja demanda nacional y el escaso financiamiento.

La organización gremial indicó que solo el 27,3 % de los industriales obtuvo financiamiento el año pasado, principalmente de la banca nacional, aunque un 34 % dijo haber recibido de instituciones financieras internacionales. EFE

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