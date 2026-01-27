Previa del SL Benfica - Real Madrid

El balance positivo que el Benfica ostenta en enfrentamientos históricos frente al Real Madrid, con dos victorias y una derrota registradas en la década de los años 60, añade un componente adicional a la última jornada del grupo en la Champions League. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, este encuentro se disputa en el Estadio da Luz de Lisboa, escenario asociado a uno de los momentos más recordados por la afición merengue: la conquista de la 'Décima' Copa de Europa en 2014, tras una espera de 12 años. En esta ocasión, el Real Madrid llega con la posibilidad de asegurar su pase directo a los octavos de final y mantener sus opciones de disputar la vuelta de unos hipotéticos cuartos en el Santiago Bernabéu, mientras que el Benfica de José Mourinho se presenta obligado a obtener una victoria ante su público para evitar la eliminación y mantenerse en competiciones europeas.

Tal como detalló la publicación, el equipo español se encuentra en una posición privilegiada dentro del grupo: sumar un empate le permitiría alcanzar los 16 puntos y preservar, gracias a su diferencia de goles de +11, la clasificación matemática salvo una combinación atípica de resultados y goleadas de competidores directos como Atalanta (+1), Atlético de Madrid (+3), Manchester City (+4), Sporting CP (+5), Barcelona (+5) o Chelsea (+6). El Real Madrid también podría acceder por primera vez en la actual versión del torneo directamente a los octavos, evitando la ronda de playoffs que ya le supuso un desgaste considerable el año anterior frente al Manchester City.

Según reportó el medio, el equipo dirigido por Arbeloa ha experimentado una mejora de resultados tras quedar eliminado en octavos de Copa del Rey ante el Albacete. Posteriormente, el club madridista sumó dos victorias: una goleada (6-1) sobre el AS Monaco y un resultado sólido ante el Villarreal CF (2-0) en LaLiga EA Sports, manteniéndose a solo un punto del FC Barcelona en la clasificación doméstica. Sin embargo, el equipo aún arrastra ciertas dudas como visitante, después de su derrota en Anfield y haber logrado mantener su portería imbatida solamente en Almaty en lo que va de la campaña europea.

Por su parte, el Benfica atraviesa una situación en la que solo el triunfo le sirve para alcanzar los playoffs y prolongar su participación en la Champions. El medio subraya que la escuadra lisboeta, dirigida esta temporada por José Mourinho—extécnico del Real Madrid entre 2010 y 2013 y figura reconocida del fútbol europeo—ha tenido un desempeño irregular en la fase de grupos, iniciando con cuatro derrotas pero recuperando la confianza con dos victorias antes de ceder de nuevo ante la Juventus en la pasada jornada. Acumulan ocho puntos y se jugarán todas sus opciones en este último compromiso.

El estadio Da Luz se presenta como un elemento diferencial donde el Benfica solo ha sido derrotado en uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, dato que respalda la confianza de su afición. El club portugués llega a este duelo tras vencer 4-0 al Estrela en la liga local, lo que refuerza el ánimo del plantel. Entre los nombres destacados del cuadro lisboeta figuran Nico Otamendi, Enzo Barrenechea y Pavlidis, aunque Mourinho deberá afrontar las bajas por lesión de Lukebakio y Richard Ríos.

En cuanto al once del Real Madrid, las ausencias de Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold condicionan la defensa, mientras que la presencia de Dani Carvajal en el lateral derecho sigue en duda por problemas físicos, con la posibilidad de que Fede Valverde repita en esa posición. En el centro del campo, Eduardo Camavinga podría actuar junto a Aurélien Tchouaméni en un doble pivote con la misión de brindar solidez. En el ataque, Rodrygo Goes se perfila como titular por la banda derecha, aunque la mayor responsabilidad ofensiva recae nuevamente en Kylian Mbappé—quien viene de firmar dos goles ante el Villarreal CF—y Vinícius Júnior.

Según consignó la fuente informativa, el reencuentro entre Arbeloa y Mourinho no pasa inadvertido dentro del relato del partido: el actual entrenador del Real Madrid fue uno de los jugadores de confianza del técnico portugués durante su paso por el banquillo madridista, y ahora sus decisiones tácticas podrían decidir el futuro europeo del club lisboeta. Este encuentro adquiere por tanto varios matices, combinando aspiraciones deportivas y vínculos personales que se remontan a años previos.

La cita está fijada para las 21:00 horas en el Estadio da Luz. El árbitro designado es el italiano Davide Massa y el encuentro se transmitirá a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones. En cuanto a las alineaciones probables, el medio detalló que el SL Benfica podría formar con Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Barreiro, Sudakov y Pavlidis. El Real Madrid, por su parte, alinearía a Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

La confrontación se plantea como determinante tanto para las aspiraciones del Real Madrid de avanzar de manera directa a la siguiente ronda como para el Benfica, cuya continuidad en competiciones europeas depende del resultado. Las trayectorias recientes, las ausencias por lesión y la historia entre ambos entrenadores conforman el contexto de un duelo con trascendencia tanto deportiva como emocional, según subrayó el medio que aportó la información.