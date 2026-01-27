Muere una persona y más de 20 resultan heridas en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, informó que tres personas permanecen desaparecidas tras el ataque que impactó el barrio de Peresip y dejó daños en 43 viviendas, lo que mantiene la cifra de víctimas como provisional. Según publicó el medio, el gobernador explicó que durante las maniobras de rescate se localizó el cuerpo de un hombre en uno de los edificios afectados, y expresó condolencias a los familiares, mientras se mantienen las búsquedas en el área. De acuerdo con la misma fuente, el bombardeo, dirigido como parte de una ofensiva del Ejército ruso sobre la ciudad portuaria de Odesa, provocó la muerte de al menos una persona y dejó más de 20 heridos. Entre los heridos, el informe consigna un total de 22 personas afectadas por diversas lesiones.

El medio detalló que el ataque dañó varios edificios residenciales y una guardería, y afectó directamente la infraestructura civil en la costa del mar Negro. Los equipos de emergencia continúan trabajando para localizar posibles víctimas entre los escombros, mientras las labores de rescate no han finalizado en la zona afectada. Según reportó el medio, la evaluación de daños incluyó la inspección de 43 viviendas perjudicadas por el bombardeo, lo que refleja el alcance de las hostilidades en áreas civiles.

De forma paralela al ataque sobre Odesa, el medio consignó que la región de Mikolaiv también fue blanco de bombardeos rusos, que emplearon drones para atacar la infraestructura energética local. El jefe de la administración militar de Mikolaiv, Vitali Kim, detalló en el medio que las defensas aéreas ucranianas lograron derribar diez drones, aunque la caída de escombros causó la destrucción total de una vivienda y daños a otras dos en la localidad de Olshanska. Kim añadió que una mujer de 59 años resultó lesionada y requirió hospitalización, dado que su estado fue descrito como grave.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, transmitió en redes sociales su interpretación de estos hechos. Tal como publicó el medio, Zelenski afirmó que Moscú lanzó “más de 50” drones sobre Odesa durante el ataque nocturno. Según sus palabras, el propósito principal de la ofensiva apuntó tanto a la infraestructura energética como a instalaciones civiles. El mandatario ucraniano especificó que uno de los drones rusos impactó un lugar de rezo de cristianos evangélicos, lo cual amplía el alcance del daño a recintos religiosos y añade una dimensión adicional a los ataques contra infraestructuras no militares.

Zelenski también informó, según la cobertura del medio, que otras regiones estuvieron bajo ataque durante la misma noche, como Leópolis, Dnipropetrovsk, Sumi y Járkov, además de Odesa. Explicó que las fuerzas armadas rusas atacaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas en distintos puntos del país. En total, las fuerzas rusas enviaron 165 drones contra objetivos ucranianos.

El presidente ucraniano señaló que la ofensiva rusa “erosiona la diplomacia en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, una declaración difundida por el medio después de recientes contactos diplomáticos en Emiratos Árabes Unidos entre representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos, orientados a la búsqueda de un acuerdo de paz. En su declaración, también recogida por el medio, Zelenski abogó por que Estados Unidos, Europa y otros aliados intensifiquen la presión sobre Moscú, a través de sanciones y restricción de operaciones económicas, especialmente relacionadas con la flota petrolera rusa.

Zelenski argumentó que “sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida”. Agradeció públicamente a los países que colaboran con Ucrania frente a la invasión lanzada en febrero de 2022, y solicitó una aplicación más rápida de los acuerdos alcanzados, así como la continuidad en el apoyo a la población y las fuerzas armadas ucranianas.

Según reportó el medio, la ofensiva sobre el sur de Ucrania ha dejado un saldo de víctimas que aún puede variar en las próximas horas, dependiendo del avance en las tareas de rescate en Odesa y en otras zonas atacadas. La destrucción de viviendas y daños a infraestructuras esenciales agravan la situación humanitaria y complican la capacidad de respuesta local ante nuevos incidentes armados.