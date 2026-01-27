Moody's eleva la calificación de Ecuador a 'Caa1' tras su vuelta a los mercados internacionales

Moody's ha elevado la calificación crediticia de Ecuador hasta 'Caa1', dos niveles por encima de la anterior, y ha mantenido su perspectiva en 'estable' tras su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión de 4.000 millones de dólares (3.340 millones de euros), la mayor de su historia.

La agencia de calificación ha justificado su decisión en una reducción sustancial de los riesgos crediticios que se derivan de "cambios de política duraderos, una mejor gestión fiscal y la implementación de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", por lo que el Gobierno de Daniel Noboa cuenta con mayor capacidad para afrontar los pagos de deuda en el corto plazo.

Ecuador realizó una emisión doble de eurobonos, uno de ellos de 2.200 millones de dólares (1.838 millones de euros) con vencimiento en 2034 y un segundo por 1.800 millones de dólares (1.503 millones de euros) con vencimiento en 2039 y un rendimiento promedio de 8,975%.

La operación recibió una demanda histórica de alrededor de 18.000 millones de dólares (15.043 millones de euros) en órdenes de más de 340 inversores, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.

La vuelta a los mercados internacionales del país se enmarca en un 'road show' en Londres, Nueva York y Boston, donde autoridades ecuatorianas se reunieron con más de 100 inversores para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda.