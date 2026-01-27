Agencias

Moody's eleva la calificación de Ecuador a 'Caa1' tras su vuelta a los mercados internacionales

Guardar

Moody's ha elevado la calificación crediticia de Ecuador hasta 'Caa1', dos niveles por encima de la anterior, y ha mantenido su perspectiva en 'estable' tras su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión de 4.000 millones de dólares (3.340 millones de euros), la mayor de su historia.

La agencia de calificación ha justificado su decisión en una reducción sustancial de los riesgos crediticios que se derivan de "cambios de política duraderos, una mejor gestión fiscal y la implementación de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", por lo que el Gobierno de Daniel Noboa cuenta con mayor capacidad para afrontar los pagos de deuda en el corto plazo.

Ecuador realizó una emisión doble de eurobonos, uno de ellos de 2.200 millones de dólares (1.838 millones de euros) con vencimiento en 2034 y un segundo por 1.800 millones de dólares (1.503 millones de euros) con vencimiento en 2039 y un rendimiento promedio de 8,975%.

La operación recibió una demanda histórica de alrededor de 18.000 millones de dólares (15.043 millones de euros) en órdenes de más de 340 inversores, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.

La vuelta a los mercados internacionales del país se enmarca en un 'road show' en Londres, Nueva York y Boston, donde autoridades ecuatorianas se reunieron con más de 100 inversores para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cartografían "autopistas" magnéticas en los vientos de una galaxia con estallidos de formación estelar

Investigadores anuncian la creación del mapa magnético más preciso hasta ahora en Arp 220 tras detectar flujos moleculares rápidamente magnetizados que contribuyen a expulsar gas y polvo, revelando el rol crucial de los campos magnéticos en sistemas galácticos extremos

Cartografían "autopistas" magnéticas en los

Entidades sociales celebran el inicio del trámite para la regularización extraordinaria de migrantes: "Justicia social"

Organizaciones destacan que la medida permitirá que miles de personas puedan dejar atrás la irregularidad, acceder a derechos básicos y reforzar su protección, subrayando el impacto positivo sobre la integración y la inclusión, según diversas ONG y organismos sociales

Entidades sociales celebran el inicio

Albares responde a Rutte que no es incompatible tener "una Europa fuerte" con la defensa de la OTAN

El responsable de Exteriores defiende que la soberanía europea y la colaboración transatlántica se refuerzan mutuamente, subrayando que una mayor autonomía del bloque comunitario fortalecerá tanto la seguridad continental como la alianza internacional frente a amenazas externas

Albares responde a Rutte que

La IA empresarial se acelera a medida que los agentes de IA se convierten en prioridad para los CIO, según estudio

El informe de Lenovo señala que el 93% de los líderes de TI en Europa y Oriente Próximo planea incrementar fondos para inteligencia artificial, aunque menos de un tercio posee políticas de gobierno efectivas y la implantación aún enfrenta desafíos estructurales

Infobae

La CNMC pide a la Liga F ajustar la comercialización de los derechos audiovisuales a la normativa vigente

La CNMC pide a la