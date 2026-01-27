La UE e India escenifican la unión de socios "estratégicos y fiables" frente a las tensiones globales

La Unión Europea e India han escenificado este martes en una cumbre en Nueva Delhi el inicio de "un nuevo capítulo" en las relaciones comerciales, pero también el impulso a nuevos pactos en materia de seguridad y defensa, movilidad y otros con los que mandar al mundo un mensaje claro de que son socios "estratégicos y fiables" frente a las tensiones geopolíticas globales, incluida la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En la actualidad presenciamos mucha agitación en el orden mundial. En estos momentos, la alianza entre la India y la Unión Europea fortalecerá la estabilidad de los sistemas internacionales", ha afirmado en Nueva Delhi el primer ministro de India, Narendra Modi, quien ha conducido junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera cumbre entre las dos regiones en seis años.

La cita ha servido para anunciar un acuerdo de base para un Tratado de Libre Comercio que reducirá drástica y gradualmente los aranceles que lastran actualmente las exportaciones en sectores clave como el acero o los coches, pero deja fuera producciones agrícolas sensibles como el arroz, el ajo, el plátano, la miel o el azúcar.

También quedan fuera del acuerdo comercial lo relacionado con las materias primas y energía porque, según reconocen fuentes comunitarias, los negociadores europeos tuvieron que "renunciar" a incluir capítulos de estos sectores, tras constatar que India era "reticente" a asumir cualquier tipo de "disciplina" normativa en este área, por ejemplo respecto a la prohibición de una doble fijación de precios.

COOPERACIÓN EN DEFENSA Y SEGURIDAD

Además, la UE e India han marcado la creación de una nueva "asociación de seguridad y defensa" con la que estrechar la cooperación y participación en iniciativas conjuntas en prioridades como la lucha antiterrorista, las amenazas cibernéticas e híbridas, la seguridad marítima, la no proliferación y desarme y el espacio. En este marco, añaden fuentes comunitarias, la UE y la India fortalecerán la cooperación industrial en materia de defensa y avanzarán en la armonización de las iniciativas de defensa.

"El respeto del multilateralismo y las normas internacionales es nuestra prioridad común", ha insistido Modi, en una declaración sin preguntas junto a Von der Leyen y Costa durante la que ha defendido que se ha producido un "punto de inflexión" en las relaciones entre la UE e India, que durante esta cumbre han abordado también cuestiones de preocupación común como Ucrania u Oriente Próximo.

"Nuestra cumbre envía un mensaje claro al mundo: En un momento en el que el orden global está siendo remodelado de manera fundamental, la Unión Europea y la India permanecen unidos como socios estratégicos y fiables", ha puesto en valor, por su parte, Costa.

El exprimer ministro portugués, en un guiño a sus orígenes y como prueba del entendimiento e importancia de los acuerdos, ha mostrado su pasaporte indio, después de que el propio Modi le describiera como el "Gandhi de Lisboa" por, ha dicho, su sencillo estilo de vida y afecto por los ciudadanos.

La jefa del Ejecutivo comunitario, por su parte, ha asegurado que la combinación de las "fortalezas" de la Unión Europea y de India generarán "niveles de crecimiento que ninguno podría alcanzar por sí solo" y que les permitirá reducir las dependencias estratégicas, en un momento en el que "el comercio se utiliza cada vez más como arma".

La cumbre en Nueva Delhi marca también el inicio de conversaciones para un "acuerdo de seguridad de la información", en aras del intercambio de información clasificada y allanar el cambio para la participación de India en las iniciativas de seguridad y defensa europeos.

Otras claves del nuevo capítulo en las relaciones birregionales son un marco de movilidad para facilitar los flujos de trabajadores cualificados, jóvenes profesionales y trabajadores temporales en sectores con escasez, al tiempo que promueve la investigación y la innovación y la movilidad de estudiantes.

También apuntan la creación de "centros de Innovación UE-India" y el lanzamiento de una "Asociación de Empresas Emergentes UE-India", además de renovar acuerdos de cooperación en materia científica y tecnológica e iniciar los contactos exploratorios para la asociación de India al programa insignia de la investigación europea, Horizonte Europa.

Finalmente, en materia climática y medio ambiental, las partes reafirman su intención de unir fuerzas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de Naciones Unidas y mejorar la cooperación en cuestiones medioambientales, la transición limpia, la resiliencia energética y la economía circular, incluido el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre hidrógeno verde.