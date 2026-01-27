Agencias

La tasa de paro juvenil baja al 23% en 2025 tras disminuir los jóvenes en desempleo un 6,1%

El desempleo entre menores de 25 años alcanza su nivel más bajo desde 2008, tras una reducción de más de 26.000 jóvenes sin trabajo y un descenso de casi dos puntos respecto a la tasa registrada en 2024

El porcentaje de jóvenes sin empleo menores de 25 años al cierre de 2025 representa el nivel más bajo registrado desde el primer trimestre de 2008, cuando se situó en torno al 21%. Según consignó el medio original, el número total de jóvenes desempleados en España al finalizar 2025 ascendió a 407.900, cifra que implicó una reducción de 26.500 personas respecto al año anterior.

El medio informó que la tasa de paro entre el colectivo menor de 25 años descendió hasta el 23% durante 2025. Este dato representa una caída de casi dos puntos porcentuales si se compara con el 24,9% reportado en 2024 y supone un recorte de 2,4 puntos respecto al tercer trimestre de 2025, periodo en el cual la tasa llegó al 25,4%. Tal como publicó la fuente, la reducción se traduce en un descenso del 6,1% en el número de jóvenes en situación de desempleo durante el último ejercicio.

De acuerdo con lo señalado en la información, del total de 2,47 millones de desempleados censados al término de 2025, los jóvenes menores de 25 años representaron el 16,4%. Además, el 36,9% correspondió a personas consideradas paradas de larga duración, es decir, aquellas que llevan más de un año sin empleo.

Según informó el medio, la proporción de jóvenes y de personas paradas de larga duración sobre el total de desempleados ha mostrado una tendencia descendente en comparación con el año anterior. El número de parados de larga duración bajó en 63.200 personas, lo que supuso una disminución del 6,5% respecto a 2024, cifrándose a finales de 2025 en 914.000 personas.

No obstante, en el último trimestre de 2025 se observó un incremento de 9.500 personas en el colectivo de parados de larga duración, lo que equivalió a un aumento del 1%, según detalló la fuente. Este matiz introduce un cambio en la evolución experimentada a lo largo del año, al menos en el tramo final, en lo que respecta a los desempleados de larga duración.

El descenso de la tasa de paro juvenil y el retroceso en el número de desempleados menores de 25 años marcan una diferencia significativa respecto a periodos anteriores, informó el medio. Tanto la reducción de los jóvenes sin empleo como la caída del paro de larga duración influyen en la estructura y composición del conjunto del desempleo en España.

La comparación de los datos expuestos muestra cambios en la distribución del paro español, con una menor presencia relativa de jóvenes y desempleados de larga duración al concluir 2025, según reportó la fuente. La información destaca la evolución de los indicadores en comparación con años previos y con trimestres anteriores del propio ejercicio 2025.

