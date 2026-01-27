La Fed se reúne sin perspectivas de recortes con un ojo puesto a las presiones de Trump

Erik Weisman y Kish Pathak, quienes se desempeñan como economista jefe y analista de renta fija en MFS Investment Management, destacaron que el mercado laboral en Estados Unidos mantiene una debilidad sostenida pero sin señales de colapso, al tiempo que apuntaron que la moderación de los precios como consecuencia de las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump avanza con lentitud. A partir de este panorama, la Reserva Federal da inicio a su reunión mensual, en la que según analistas citados por la agencia EFE, no se prevé ninguna modificación en los tipos de interés en el corto plazo, aunque la política monetaria continúa bajo escrutinio por las presiones políticas y la expectativa por la nominación presidencial que definirá al próximo titular del organismo.

De acuerdo con EFE, la Reserva Federal, considerada por los mercados como el principal actor de la política monetaria en Estados Unidos, encara este encuentro bajo un posicionamiento que el propio organismo califica como neutral, con el objetivo de enfrentar tanto la inflación persistente como el deterioro del empleo. Las últimas actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subrayan que varios de los miembros con derecho a voto consideran conveniente mantener el rango actual de tasas de interés por un periodo adicional. La decisión se produce después del recorte realizado en diciembre, cuando el tipo de interés de referencia se redujo en un cuarto de punto, ubicándose entre el 3,5% y el 3,75%.

El medio EFE detalló que persiste una división de criterios entre los miembros del FOMC respecto al futuro de la política monetaria. Las actas recientes señalan que predominan las posturas que abogan por no realizar variaciones inmediatas en las tasas, priorizando la observación de avances sostenidos en la inflación antes de contemplar nuevos descensos en el coste del dinero. Los especialistas de MFS Investment Management citados informaron que la expectativa apunta a posponer cualquier ciclo adicional de recortes para finales de 2026, fundamentando esta postura en la necesidad de corroborar señales más firmes de desaceleración inflacionaria.

A juicio de Weisman y Pathak, la incertidumbre sobre los efectos de las restricciones migratorias aplicadas durante la administración actual persiste, ya que estas medidas podrían influir en la presión sobre el mercado laboral. Mientras la creación de empleo se mantiene tímida y no muestra signos de mejora sustancial, aseguran que el verdadero indicador de desequilibrio será el ritmo de crecimiento de los salarios, un aspecto cuyo desenlace difícilmente ofrecerá claridad en el corto plazo, según notificó EFE.

El contexto político añade presión a las deliberaciones de la Fed. Tal como publicó EFE, el clima de coacción generado por la administración de Donald Trump se ha intensificado, con la Casa Blanca llevando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante los tribunales en relación con un caso de presunto fraude en la remodelación de la sede del organismo. Diversos analistas y observadores ven en este proceso una manifestación más de la insistencia del Ejecutivo por forzar una reducción en los tipos de interés.

El propio Donald Trump reiteró a la prensa su interés en observar una baja en los tipos, y se espera que en breve comunique su nominado para la presidencia de la Fed, dado que el mandato de Powell finalizará en enero. Entre los posibles candidatos se mencionan al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh y al actual asesor económico Kevin Hassett. Según fuentes de EFE, no se descarta que el anuncio se realice tan pronto como termine el encuentro del FOMC.

Los resultados económicos recientes ofrecen a la Reserva Federal cierto margen para mantener una postura cautelosa. El desempeño del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del año anterior, junto con las previsiones favorables para los meses finales de 2025, proporcionan a la Fed una cobertura adicional para sostener la estabilidad monetaria antes de implementar cambios, informó EFE.

En cuanto a la dinámica interna del FOMC, las diferencias entre sus integrantes permiten entrever un debate sobre el momento adecuado para ajustar la política monetaria. Las minutas del último encuentro reflejan la existencia de posiciones divergentes pero insisten en la prudencia como línea dominante a corto plazo. EFE consignó que la situación inflacionaria, condicionada por medidas arancelarias aplicadas por la actual administración, progresa de manera pausada y sostiene la justificación de aplazar eventuales recortes en las tasas.

Así, mientras Washington observa con atención la inminente designación del futuro responsable de la Reserva Federal y el desarrollo del mercado laboral y precios, las decisiones monetarias permanecen sujetas al equilibrio entre presiones políticas, previsiones económicas y la evolución de indicadores clave, según la cobertura de EFE.