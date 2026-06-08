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UGT anuncia movilizaciones por el V convenio único del personal de la Administración del Estado

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UGT Servicios Públicos ha denunciado la "falta de avances" en la negociación del V convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) y ha anunciado movilizaciones contra esta situación.

El sindicato reclama unos salarios "justos y actualizados"; la homologación de las condiciones laborales del personal laboral respecto al personal funcionario; una promoción, movilidad y formación "reales", la carrera horizontal y una conciliación "efectiva".

UGT anunciará las convocatorias de las movilizaciones el próximo miércoles, cuanto también presentará un informe sobre la situación actual del personal laboral de la AGE.

Este mismo miércoles, CSIF ha convocado la primera de las concentraciones para reclamar la misma cuestión, pidiendo que se desbloquee la negociación de este convenio.

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