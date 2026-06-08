ONG acusan a Malta e Italia de inacción tras naufragio con once muertos en el Mediterráneo

Roma, 8 jun (EFE).- Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) acusaron este lunes a las autoridades de Malta e Italia de inacción y de retrasar el rescate de una patera en el Mediterráneo central, un incidente ocurrido este domingo que se cobró la vida de al menos once migrantes.

Las ONG coincidieron en que estas muertes se podrían haber evitado y denunciaron que los servicios de salvamento de ambos países estaban al corriente de la situación de la embarcación antes de que volcara.

El naufragio se produjo a unas 45 millas náuticas (unos 80 kilómetros) al sudeste de la isla de Malta, cuando una embarcación que había zarpado de las costas de Libia con unas 60 personas a bordo dio una vuelta de campana.

PUBLICIDAD

La Guardia Costera italiana confirmó el domingo que una de sus patrulleras recuperó diez cadáveres tras intervenir a petición de Malta, mientras que un pesquero, el 'Tuncay Sagun-2', que se encontraba en la zona, logró rescatar a 48 supervivientes.

Este lunes, las ONG elevaron a 11 la cifra de fallecidos.

La ONG alemana Sea Watch criticó en su cuenta de X que las autoridades italianas y maltesas "decidieron demasiado tarde que merecía la pena rescatar a un barco con unas 60 personas en peligro"

"Durante años Malta ha descuidado su deber de rescate, mientras que la UE reduce drásticamente la capacidad de rescate estatal, dando prioridad a la vigilancia aérea, a los representantes libios y a la obstrucción de los equipos de rescate civiles", denunciaron en su mensaje.

PUBLICIDAD

Y añadieron que "los datos demuestran que ambas autoridades estaban perfectamente al corriente del caso".

En la misma línea, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que la tragedia es "consecuencia de la continua falta de asistencia por parte de Malta a las personas en situación de peligro y de la negativa de la UE a garantizar un paso seguro a quienes buscan refugio en Europa".

PUBLICIDAD

Por su parte, la italiana Mediterranea Saving Humans destacó que, en los primeros cinco meses de 2026, al menos 824 personas han fallecido o desaparecido en el Mediterráneo central. Según datos de Naciones Unidas, esto supone "un aumento del 70 % de las víctimas" respecto al mismo periodo del año anterior.

Para la organización estas cifras "reflejan el fracaso de las políticas europeas: la ausencia de un sistema SAR (búsqueda y rescate) eficiente, la delegación de las devoluciones a las milicias libias, la hostilidad continua hacia la flota civil de rescate y las omisiones que son práctica habitual de las autoridades maltesas".

PUBLICIDAD

La ruta migratoria del Mediterráneo central, que une las costas del norte africano con el sur europeo, es una de las más peligrosas del mundo y suele registrar un mayor trasiego de embarcaciones con la mejora de la climatología del mar.

En lo que va de año han desembarcado en las costas italianas 12.136 inmigrantes por esta ruta, tres veces menos que las 24.858 personas que lo hicieron en el mismo periodo del 2025, según los últimos datos del Ministerio del Interior de Italia.EFE

PUBLICIDAD