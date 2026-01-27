La adhesión voluntaria para el ERE en las GBU's de Telefónica roza el 70% y se amplía el plazo hasta el jueves

La cifra de adhesiones voluntarias para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en las denominadas GBU’s de Telefónica, que incluye a Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., asciende ya a casi el 70% de las salidas pactadas, un dato que ha impulsado la decisión de ampliar el plazo para sumarse al proceso hasta el jueves 29 de enero a las 23:59. Según consignó el medio, estas solicitudes voluntarias representan un total de 398 sobre las 585 desvinculaciones acordadas para estas tres sociedades.

De acuerdo con la información difundida por fuentes sindicales y recogida por el medio, el período inicial de adhesión finalizó el lunes 26 de enero, pero tras la proximidad al tope de solicitudes esperadas, se optó por conceder unos días adicionales, buscando incrementar la participación voluntaria y, en la medida de lo posible, evitar despidos forzosos. Cada filial presenta distintos niveles de adhesión: en Telefónica Global Solutions, el número de solicitudes voluntarias se situó en 79, lo que supone el 72,5% de las 109 bajas previstas; en Telefónica S.A. se registraron 213 peticiones, equivalentes al 72,4% de las 294 salidas pautadas, mientras que Telefónica Innovación Digital acumuló 106 solicitudes, lo que equivale al 58,2% de las 182 bajas acordadas.

El medio reportó que la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitó públicamente a la empresa no proceder con despidos forzosos para aquellos puestos que no logren cubrirse mediante adhesiones voluntarias, fundamentando esta posición en la necesidad de mantener la operatividad diaria en las áreas más afectadas. Telefónica, por su parte, notificó que no puede comprometerse a descartar por completo la ejecución de ceses involuntarios si el cupo necesario no se alcanza. También indicó la aceptación de la ampliación del plazo, decisión motivada por la petición sindical; UGT explicó en un comunicado que la prórroga permitirá una mejor gestión del proceso y avanzó su intención de continuar promoviendo reuniones informativas para defender los derechos laborales y reducir las consecuencias sociales del ajuste.

El proceso de reestructuración de Telefónica afecta tanto a estas áreas de negocio global (GBU) como a filiales incluidas bajo el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Según publicó el medio, el plazo para que el personal de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones —las sociedades cubiertas por el CEV— pueda optar por la salida voluntaria permanece abierto hasta el 29 de enero, mientras en el caso de Movistar+ el plazo concluirá el 6 de febrero.

El desglose por sociedades implica, en las filiales del CEV, un máximo de 2.925 bajas en Telefónica de España, cifra que representa cerca del 33% de una plantilla conformada por 8.892 empleados; 720 trabajadores en Telefónica Móviles, lo que supone el 20% de los 3.587 efectivos totales; y 120 en Telefónica Soluciones, cifra equivalente a casi el 11% de los 1.118 empleados. En conjunto, este segmento enfrentaría hasta 3.765 bajas.

De acuerdo con la información del medio, la propuesta inicial de la empresa alcanzaba las 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades integradas bajo el CEV, aunque el acuerdo final mostró cierto margen, estableciéndose una horquilla entre 3.765 y 5.040 bajas, condicionadas por el volumen real de solicitudes voluntarias que se formalicen hasta el cierre de la convocatoria. Esto significa que, si el volumen de adhesiones voluntarias llega a 3.765, la empresa no ejecutaría más despidos, mientras que en escenarios donde las voluntarias fuesen menores a dicha cifra, la diferencia la cubrirían expulsiones forzosas. Si, en el extremo opuesto, las peticiones voluntarias superan el máximo, sólo se ejecutaría el número previsto como tope, es decir, 5.040. El resultado definitivo se conocerá en febrero, cuando se cierren los plazos de todas las sociedades implicadas.

En paralelo al proceso en las filiales del CEV, el volumen de bajas pactado en las GBU’s suma 585 trabajadores (reducción significativa frente a las 751 desvinculaciones previstas al inicio), distribuyéndose en 109 para Telefónica Global Solutions —lo que representa en torno al 17% de los 638 empleados—; 182 en Telefónica Innovación Digital (casi el 18,3% de los 993 trabajadores); y 294 en Telefónica S.A., esto es, el 25,3% de los 1.160 efectivos registrados.

En el ámbito de Movistar+, el reajuste afecta a 175 empleados, el 20,3% de una plantilla que alcanza los 860 trabajadores. Al inicio de las negociaciones, el escenario inicial contemplaba una reducción de 297 puestos, es decir, casi el 35% de la plantilla.

El medio detalló que el cálculo agregado para todas las sociedades incluidas en el ERE —siete en total— supone una reducción mínima de 4.525 trabajadores, lo que implicará una disminución del entorno del 26% sobre los 17.248 empleados con que cuentan actualmente las filiales afectadas.

Por su parte, UGT expresó en su comunicado el compromiso de continuar las negociaciones con la empresa, buscando alternativas y acuerdos que minimicen el impacto laboral y aseguren la continuidad de la actividad productiva en Telefónica. El sindicato reiteró la petición de organizar nuevas sesiones informativas para responder dudas del personal, subrayando la importancia de que la plantilla reciba información detallada sobre las condiciones y posibles escenarios futuros ligados a esta reestructuración, informó el medio.