Embraer se asocia con filial de defensa de Adani para establecer un ecosistema de aeronaves regional en India

La formación de personal especializado en manufactura, ingeniería y logística figura entre los puntos destacados del acuerdo firmado entre Embraer y Adani Defence & Aerospace. La alianza busca impulsar la creación de empleos directos e indirectos dentro de la cadena de valor en la aviación, conforme a los objetivos de desarrollo nacional y fortalecimiento de la industria aeroespacial india. Según informó Embraer en un comunicado recogido por varios medios, ambas compañías se han comprometido a establecer un ecosistema regional integrado para la fabricación de aeronaves de transporte, apoyando tanto necesidades internas como la competitividad internacional de la industria.

De acuerdo con Embraer, este entendimiento estratégico contempla la creación de una línea de ensamblaje en India y el desarrollo de capacidades conjuntas en programas de aeronaves de transporte regional, en sintonía con las políticas gubernamentales Aatmanirbhar Bharat —que promueven la autosuficiencia industrial— y el esquema UDAN, enfocado en la conectividad regional a través del transporte aéreo. El plan abarca la colaboración en procesos de fabricación, el fortalecimiento de la cadena de suministro, servicios de mantenimiento y la capacitación de pilotos, expandiendo la formación técnica y profesional necesaria para operar y mantener la nueva generación de aeronaves.

Tal como detalló Embraer, la idea central es apoyar el crecimiento de la demanda interna de transporte aéreo, al tiempo que se incrementan las oportunidades de empleo para profesionales altamente calificados en diversas áreas, desde la ingeniería hasta los servicios de asistencia en tierra. La propuesta también apunta a posicionar a India como un nodo relevante en la industria global aeroespacial, abriendo caminos a futuras exportaciones y transferencia de tecnología.

Según lo reportado, Embraer mantiene actualmente unas 50 aeronaves de 11 modelos distintos en operación dentro de India, repartidas entre los segmentos comercial, de defensa y aviación ejecutiva. Dentro de las Fuerzas Armadas indias, el fabricante brasileño ha entregado modelos como el Legacy 600, además de la plataforma Netra AEW&C basada en el ERJ145. En el ámbito civil, la compañía Star Air utiliza trece aeronaves de los modelos E175 y ERJ145, lo que evidencia la presencia consolidada de Embraer como proveedor clave para el sector aéreo del país.

El presidente y director ejecutivo de Adani Defence & Aerospace, Ashish Rajvanshi, enfatizó que la creación de este nuevo ecosistema aeronáutico pretende transformar la aviación en India, conectando regiones urbanas y rurales mediante transporte aéreo regional y propiciando la generación de empleo cualificado. Además, Rajvanshi aseguró en el comunicado recogido por Embraer que la alianza representa "un paso audaz hacia la aviación de Aatmanirbhar que une las divisiones urbanas y rurales, genera empleo altamente calificado y eleva la posición de la India en la industria aeroespacial global".

El medio Embraer detalló que la colaboración busca desarrollar, además de nuevos modelos de aeronaves, capacidades técnicas que incluyen el fortalecimiento de la infraestructura local y la integración de nuevas tecnologías en la producción y el mantenimiento. Asimismo, los representantes de ambas empresas subrayaron la importancia de alinear las metas del proyecto con las directrices gubernamentales de autosuficiencia industrial e integración regional, que llevan adelante las autoridades indias para estimular el crecimiento y la innovación en el sector.

La alianza prevé asimismo oportunidades de transferencia tecnológica y nuevos programas de formación profesional, destinados tanto a pilotos como a personal técnico de mantenimiento y soporte. Según consignó Embraer, la ampliación del capital humano capacitado resulta clave para incrementar no solo la producción nacional, sino también el nivel de los servicios complementarios que acompañan el ciclo de vida operativo de las aeronaves. Además, el desarrollo de proveedores locales y la promoción de la cadena de valor manufacturera forman parte integral del acuerdo.

El memorando de entendimiento sellado entre Embraer y la filial de defensa de Adani representa un avance en la industrialización de la aviación india y en la generación de capacidades autónomas, alineadas con las iniciativas gubernamentales para expandir la infraestructura de conectividad aérea. Según publicó Embraer, los próximos pasos contemplan la coordinación con las autoridades regulatorias y la definición de los marcos técnicos y operativos para la puesta en marcha de la línea de ensamblaje y la ampliación del ecosistema de proveedores.