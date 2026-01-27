Agencias

El danés Jonas Vingegaard resulta ileso tras una caída durante un entrenamiento en Málaga

El corredor escandinavo terminó la sesión en el sur de España sin consecuencias graves pese al accidente sufrido, su escuadra comunicó esta mañana que mantiene un buen estado y descartan lesiones importantes tras el incidente

Según informó el Team Visma este martes, el corredor danés Jonas Vingegaard no sufrió lesiones significativas después de caerse durante una sesión de entrenamiento que realizó el lunes en la provincia de Málaga. El equipo comunicó que tras el incidente, se descartaron heridas graves y confirmaron que el ciclista mantiene un buen estado general.

El medio detalló que Vingegaard terminó el entrenamiento en el sur de España tal como estaba previsto, pese al accidente sufrido. El deportista se encontraba realizando una sesión privada de preparación cuando cayó, pero tras recibir atención médica y ser evaluado por los responsables del equipo, volvieron a confirmar su buen estado de salud, sin identificar ningún daño de importancia.

De acuerdo con el comunicado, la escuadra expresó su tranquilidad respecto a la situación física del ciclista, asegurando que la caída no alterará significativamente sus próximos compromisos deportivos. El danés, conocido por formar parte de la élite del ciclismo internacional y reciente protagonista de varias competiciones, continuará bajo supervisión y el cuerpo médico del Team Visma mantendrá seguimiento para evaluar las posibles repercusiones menores que pudiera presentar.

El incidente ocurrió mientras Vingegaard estaba en un periodo activo de entrenamiento individual en Málaga, una zona frecuentada por equipos profesionales para sus preparaciones por las características geográficas y el clima favorable. Según publicó el Team Visma, el ciclista recibió el apoyo inmediato del personal técnico y médico que le acompaña.

Medios deportivos han puesto especial atención en la evolución de Vingegaard después del accidente, ante la proximidad de futuras pruebas y compromisos internacionales del calendario ciclista. La confirmación de que no existen lesiones graves genera optimismo dentro de su equipo técnico y entre sus seguidores.

En los últimos meses, varios equipos y ciclistas profesionales han seleccionado el sur de España para realizar concentraciones y entrenamientos intensivos, por lo que la noticia sobre la caída de un corredor de la talla de Vingegaard motivó diligencia en las comunicaciones oficiales para evitar alarmas injustificadas. El Team Visma quiso matizar de inmediato que el accidente no acarrea consecuencias importantes y que el atleta podrá adherirse a los plazos de recuperación o entrenamiento originalmente previstos, según informaron en su declaración a la prensa.

La caída de Jonas Vingegaard, aunque relevante por la notoriedad del deportista, quedó como un incidente menor a juzgar por la información suministrada por su equipo. Los procedimientos de evaluación médica y el protocolo seguido tras el accidente permitieron una rápida confirmación del estado del ciclista, de acuerdo con lo divulgado por el Team Visma.

