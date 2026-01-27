El campo extremeño pide a Guardiola que traslade su rechazo a Mercosur a los eurodiputados del PP para evitar el acuerdo

La demanda de reciprocidad en las condiciones de producción y la exigencia de controles en frontera se consolidaron como algunos de los puntos centrales en la reunión mantenida entre representantes agrarios de Extremadura y la presidenta autonómica en funciones, María Guardiola. El encuentro, celebrado tras una serie de movilizaciones y protestas del sector en la región, estuvo marcado por el temor a que tanto el acuerdo con Mercosur como la reforma de la Política Agraria Común (PAC) europea generen desventajas económicas para los productores locales y favorezcan a las importaciones frente a la producción extremeña. De acuerdo con el medio Europa Press, las organizaciones agrarias reclamaron acciones urgentes y que la líder regional se posicione claramente ante los representantes del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo para frenar estos acuerdos.

Europa Press detalló que la principal inquietud radica en la aprobación del acuerdo comercial con Mercosur, validado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Las organizaciones consideran que este tratado situaría a los agricultores y ganaderos extremeños en desventaja frente a productores de países terceros, debido a diferencias en las normativas, en especial las del Pacto Verde Europeo, que impone restricciones sobre el uso de fitosanitarios y estándares medioambientales que no son exigidos a productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. María Guardiola, tras la reunión con los líderes de Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres y La Unión, manifestó que su gobierno no comparte la ratificación de este acuerdo y defendió que "no se puede utilizar al sector agrario siempre como moneda de cambio".

La exigencia de cláusulas de salvaguarda que protejan los precios locales y la petición de controles fronterizos efectivos también formaron parte de la batería de medidas sugeridas en la reunión, según informó Europa Press. Los líderes agrarios insisten en que los productos importados cumplan los mismos estándares que los exigidos a los de la Unión Europea, argumentando que esto es necesario tanto para proteger la economía regional como para garantizar la seguridad alimentaria.

En relación a la reforma de la PAC, la presidenta de la Junta expresó, tal como consignó Europa Press, su rechazo ante una propuesta que considera insuficiente para los intereses del agro regional. Guardiola recordó que la oposición a esta reforma fue formalizada en un documento conjunto con las propias organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, el cual sostiene que los cambios propuestos no aseguran la rentabilidad ni la continuidad del sector, ni garantizan, en su opinión, la soberanía alimentaria de la UE. La dirigente subrayó su intención de mantener una postura firme tanto "en Bruselas" como ante el Ministerio de Agricultura, para defender una PAC dotada de un presupuesto suficientemente robusto y segmentado, que permita hacer frente a las particularidades de la agricultura extremeña.

La Ley de la Cadena Alimentaria también fue abordada durante el encuentro. Guardiola informó, según publicó Europa Press, que la Junta de Extremadura ha avanzado en la publicación de precios de referencia de costos de producción junto a la Universidad de Extremadura, con el objetivo de dar cumplimiento a esta normativa y mejorar la transparencia en la formación de precios para los pequeños productores.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, resumió las demandas del sector en cinco puntos concretos: oposición frontal a Mercosur y a la reforma de la PAC actual, cumplimiento estricto del principio de reciprocidad, impulso de un programa de sanidad animal para enfermedades como la lengua azul, y aplicación estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria. Metidieri se refirió a la situación del campo como “muy crítica” y sugirió que la ausencia de respuesta eficaz por parte del Ministerio de Agricultura ha elevado el nivel de alarma entre los profesionales del sector.

En cuanto al papel de los representantes europeos, los agricultores demandaron a Guardiola que traslade su rechazo al acuerdo de Mercosur a los eurodiputados del PP. De acuerdo con informaciones de Europa Press, Juan Metidieri instó además a que se considere la dimisión de la europarlamentaria del Partido Popular por Cáceres, Elena Nevado, por votar a favor del tratado. Desde Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, solicitó a la presidenta autonómica que interceda para modificar la postura de los eurodiputados de su partido, salvo que el acuerdo sufra "modificaciones sustanciales". García Blanco también pidió que antes de avanzar en la ratificación de Mercosur, el pacto sea evaluado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respeto a la decisión democrática del Parlamento Europeo.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, reforzó la necesidad de que la presidencia regional asuma el liderazgo en la defensa del sector y reclamó que tanto el PP como el PSOE trabajen coordinadamente en la definición de salvaguardas previas a cualquier avance sobre el acuerdo de Mercosur. Llanos remarcó, según reportó Europa Press, la unidad de acción actual del campo extremeño, que optó por aplazar las protestas temporales para no interferir en la celebración de la feria Agroexpo. El dirigente informó que continúan los contactos para mantener las reivindicaciones a nivel nacional y resaltó la presión social y sectorial sobre las autoridades.

Luis Cortés, secretario técnico de La Unión Extremadura, señaló que los eurodiputados populares deben seguir directrices claras desde la presidencia autonómica y no actuar de forma independiente. Destacó, según Europa Press, que el voto de la eurodiputada cacereña ha supuesto ir contra los intereses regionales y volvió a llamar a frenar el acuerdo con Mercosur, calificando de inaceptable la aprobación en los términos vigentes, ya que, en sus palabras, "no puede ser agricultores y ganaderos de segunda en su propia tierra".

Las organizaciones subrayaron la urgencia de que tanto la Junta de Extremadura como el Gobierno central y las instituciones europeas respondan a las circunstancias del campo regional y garanticen igualdad de trato y protección frente a acuerdos y reformas que, a juicio de los representantes, podrían poner en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones locales. La reunión terminó con la promesa de nuevos contactos y la continuidad del diálogo para buscar soluciones que permitan a los agricultores y ganaderos extremeños competir en igualdad de condiciones dentro del mercado comunitario e internacional.