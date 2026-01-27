Agencias

El Ayuntamiento de Valladolid cede gratuitamente un pasaje que da acceso a El Salvador para la Ciudad de la Justicia

Guardar

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la cesión gratuita a la Administración General del Estado de un pasaje ubicado entre dos locales de la calle Esteban García Chico, a la altura del número 2, para su integración en el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Según el acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno celebrada este martes, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el pasaje, que pertenece al Patrimonio Municipal de Suelo, cuenta con una valoración de 236.745,92 euros, según el correspondiente informe del Área de Urbanismo y Vivienda.

El acuerdo recuerda que en su momento, en el año 2021, el Ayuntamiento adquirió al Sareb tanto el inmueble del antiguo Colegio El Salvador como un local anejo y el pasaje rodado que servía para el acceso de alumnos al centro educativo.

Sin embargo, se apunta que en 2024 se aprobó en el Pleno la cesión gratuita de titularidad y pleno dominio de las parcelas municipales a la Administración General del Estado, pero "se dejó fuera el mencionado local como advierte la Sección de Inventario de Bienes Municipales al tramitar el alta de la citada cesión".

En fechas recientes, el estudio González Arquitectos, redactor del Proyecto Básico encargado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha presentado ante el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística una solicitud en la que expone la necesidad del inmueble que constituía una servidumbre de paso hacia la parcela del antiguo Colegio El Salvador desde la calle Esteban García Chico.

A la solicitud del adjudicatario de la redacción del proyecto constructivo se sumó, y así consta en el expediente, la solicitud formal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes de fecha 20 de noviembre de 2025.

El 12 de diciembre se emitió dictamen técnico del servicio de Planeamiento y Gestión urbanística en el que se manifiesta que el planeamiento vigente (PGOU 2020) ya contempla este pasaje como parte de la ordenación destinada a concentrar y mejorar el funcionamiento de las sedes judiciales en Valladolid.

Con ello, se ha aprobado inicialmente el expediente relativo a la cesión gratuita en propiedad del pasaje a la Administración General del Estado, para su integración en el proyecto constructivo de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. Una vez aprobada definitivamente, la perfección de la transmisión requerirá la aceptación expresa de la cesión gratuita de titularidad y pleno dominio, mediante orden del Ministerio de Hacienda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SEMI reivindica el papel protagonista del médico internista en las enfermedades autoinmunes sistémicas y minoritarias

Expertos subrayan que los especialistas en Medicina Interna son quienes cuentan con mayor formación para identificar y tratar patologías inflamatorias complejas, insistiendo en que la atención de estos pacientes debe coordinarse desde una visión global y altamente especializada

Infobae

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo Predilecto de Madrid por no existir condena legal firme

El pleno del Ayuntamiento rechazó la revocación del reconocimiento al artista pese a la propuesta de Más Madrid, con la argumentación de que solo una resolución judicial definitiva justificaría la retirada del galardón según la normativa municipal

Julio Iglesias seguirá siendo Hijo

Nico González: "No puedo recomendar nada a Julián Álvarez, son rachas y va a salir"

Nico González subraya que Julián Álvarez superará el bajón sin consejos, destaca que el Atlético debe mantener la calma y enfocarse en el triunfo ante Bodo/Glimt, asegurando que el equipo confía en revertir la situación actual

Nico González: "No puedo recomendar

Chevron confirma que está "preparada" para seguir aportando su experiencia a Venezuela

La compañía estadounidense reafirma su compromiso con el desarrollo nacional al señalar que continuará con sus operaciones energéticas, destacando la cooperación con socios locales pese al tenso panorama político y los cambios en la legislación del sector

Chevron confirma que está "preparada"

El alcalde de Milán critica posible presencia de agentes del ICE en los Juegos de Invierno: "No son bienvenidos"

Tras la controversia generada en Italia por la posible participación de oficiales estadounidenses durante la ceremonia de inauguración, varios líderes políticos exigen que el gobierno italiano rechace su presencia tras recientes incidentes mortales atribuidos a esa fuerza en Estados Unidos

El alcalde de Milán critica