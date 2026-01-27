El Ayuntamiento de Valladolid cede gratuitamente un pasaje que da acceso a El Salvador para la Ciudad de la Justicia

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la cesión gratuita a la Administración General del Estado de un pasaje ubicado entre dos locales de la calle Esteban García Chico, a la altura del número 2, para su integración en el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Según el acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno celebrada este martes, presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero, el pasaje, que pertenece al Patrimonio Municipal de Suelo, cuenta con una valoración de 236.745,92 euros, según el correspondiente informe del Área de Urbanismo y Vivienda.

El acuerdo recuerda que en su momento, en el año 2021, el Ayuntamiento adquirió al Sareb tanto el inmueble del antiguo Colegio El Salvador como un local anejo y el pasaje rodado que servía para el acceso de alumnos al centro educativo.

Sin embargo, se apunta que en 2024 se aprobó en el Pleno la cesión gratuita de titularidad y pleno dominio de las parcelas municipales a la Administración General del Estado, pero "se dejó fuera el mencionado local como advierte la Sección de Inventario de Bienes Municipales al tramitar el alta de la citada cesión".

En fechas recientes, el estudio González Arquitectos, redactor del Proyecto Básico encargado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha presentado ante el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística una solicitud en la que expone la necesidad del inmueble que constituía una servidumbre de paso hacia la parcela del antiguo Colegio El Salvador desde la calle Esteban García Chico.

A la solicitud del adjudicatario de la redacción del proyecto constructivo se sumó, y así consta en el expediente, la solicitud formal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes de fecha 20 de noviembre de 2025.

El 12 de diciembre se emitió dictamen técnico del servicio de Planeamiento y Gestión urbanística en el que se manifiesta que el planeamiento vigente (PGOU 2020) ya contempla este pasaje como parte de la ordenación destinada a concentrar y mejorar el funcionamiento de las sedes judiciales en Valladolid.

Con ello, se ha aprobado inicialmente el expediente relativo a la cesión gratuita en propiedad del pasaje a la Administración General del Estado, para su integración en el proyecto constructivo de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. Una vez aprobada definitivamente, la perfección de la transmisión requerirá la aceptación expresa de la cesión gratuita de titularidad y pleno dominio, mediante orden del Ministerio de Hacienda.