El alcalde de Minneapolis afirma que "algunos" agentes federales abandonarán la ciudad este martes

El reciente anuncio sobre la retirada parcial de agentes federales de Minneapolis generó una amplia expectación en distintos sectores de la sociedad local, en paralelo al aumento de las demandas para concluir los operativos migratorios en la región. Según publicó el medio Europa Press, el alcalde Jacob Frey informó este lunes que tras una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, una cantidad no especificada de efectivos de agencias federales comenzará a marcharse de la ciudad este martes.

De acuerdo con la misma fuente, Frey comunicó a través de redes sociales que ya se han acordado los primeros pasos para la retirada y que su intención es continuar presionando para que se retire la totalidad de los agentes involucrados en la denominada operación Metro Surge, desplegada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Frey expresó su agradecimiento a Trump tras el diálogo y remarcó que ha defendido ante el presidente el impacto positivo que las comunidades inmigrantes han tenido en Minneapolis. Precisó además que la prioridad de la administración local es finalizar los operativos de ICE en la ciudad.

El alcalde subrayó, de acuerdo con la información de Europa Press, que Trump reconoció que la coyuntura actual resulta insostenible. Frey reiteró que el gobierno municipal de Minneapolis sostiene colaboraciones activas con autoridades estatales y federales en asuntos de investigaciones criminales, aunque enfatizó que la ciudad no participará en detenciones que calificó como inconstitucionales ni en la aplicación directa de la legislación federal migratoria a nivel local.

Frey puntualizó su postura sobre el papel de las fuerzas del orden al señalar que la rendición de cuentas debe limitarse a quienes cometen delitos, no a las personas debido a su país de origen. Destacó su compromiso en avanzar hacia una mayor seguridad comunitaria, reducción de delitos y la supremacía de las necesidades de los habitantes en las prioridades del gobierno municipal.

El mandatario municipal añadió que está previsto que el martes se lleve a cabo una reunión con Tom Homan, conocido como el “zar de las fronteras”, quien estará a cargo de la operación del ICE en Minnesota. Además de liderar estos operativos, Homan supervisará investigaciones sobre fraude en el estado relacionadas, según puntualizó la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, con la apropiación indebida de miles de millones de dólares por parte de contribuyentes. Europa Press consignó estas declaraciones oficiales para explicar el nivel de implicación federal actual en el territorio.

Por su parte, Donald Trump describió la conversación sostenida con el alcalde Frey como “muy buena” y apuntó que se están logrando avances relevantes en la gestión de la situación. El presidente añadió que mantuvo contactos con el gobernador estatal Tim Walz, quien previamente había sido acusado por Trump de “incitar a la insurrección”, reflejando así la tensión institucional que rodea la presencia de fuerzas federales y las distintas interpretaciones respecto a su intervención.

La presión local para el retiro de los agentes federales ganó impulso tras varios incidentes recientes que incrementaron la inquietud social. Europa Press informó que el último sábado murió el enfermero Alex Pretti durante un operativo del ICE en el centro de Minneapolis, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza disparó mientras Pretti estaba siendo sometido. El hecho encendió protestas en la ciudad y se sumó a otros casos, como el fallecimiento días antes de Reneé Good en circunstancias similares y la reciente detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han reclamado públicamente el repliegue de las fuerzas federales adicionales y el cierre de operativos que han calificado como una “ocupación”.

Según lo relatado por Europa Press, la preocupación de los líderes locales se centra en minimizar los riesgos derivados de estos incidentes y restringir el involucramiento de fuerzas federales exclusivamente a investigaciones criminales justificadas, excluyendo intervenciones migratorias de carácter masivo. La postura oficial del gobierno municipal apunta a una protección decidida de las garantías constitucionales y la preservación de la convivencia en una ciudad reconocida por su diversidad.

El desarrollo de la situación y los pasos siguientes a la retirada parcial de fuerzas federales quedarán supeditados a la reunión programada con el representante federal Tom Homan y a las futuras negociaciones entre la administración local, estatal y las autoridades federales, indicó Europa Press en su cobertura. La comunidad de Minneapolis permanece atenta a la evolución de las acciones y a la respuesta de sus autoridades ante la demanda por el respeto a los derechos civiles durante los operativos de inmigración.