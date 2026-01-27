Ana Obregón, Susana Uribarri, Ramón Arcusa y Vaitiare Bandera... los grandes apoyos de Julio Iglesias

Ahora, que la Fiscalía Española ha archivado el caso de Julio Iglesias por falta de jurisdicción, han sido muchas las voces críticas que han continuado con las acusaciones públicas contra el cantante, pero también muchas otras las que continuan mostrándole un apoyo incindicional como ya hicieron desde el minuto uno en el que estas escabrosas acusaciones saltaron a la palestra.

Sin lugar a dudas, ha habido cuatro personas que han defendido al cantante por encima de todo y lo han hecho en el ámbito privado, pero también frente a las cámaras. Una de ellas, Ana Obregón, no ha tenido reparo en mostrar públicamente su apoyo a Julio Iglesias con el que ha compartido una amistad desde hace años convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su defensa. Rotunda en su testimonio, la actriz mostraba públicamente su alegría y felicidad tras la decisión de la Fiscalía señalando todo el daño que se le ha hecho al artista en estos días. "El daño ya está hecho, lo siento por tus hijos y por tu maravillosa mujer. He sido testigo de cómo has dedicado tui vida al trabajo, llevando al nivel más alto el nombre de España por todo el mundo" señalaba Ana Obregón hace tan solo unos días. "Qué miedo da vivir en España, qué miedo da viajar en España. Qué miedo da todo. La verdad te ha hecho libre, mi querido Julio" añadía sobre el daño que se le ha hecho al artista por, según ella, haberlo pre-juzgado.

Otro de los grandes apoyos de Julio Iglesias, Susana Uribarri, ha demostrado que la amistad que comparte con él está por encima de todo y es que también ella ha mostrado públicamente su rechazo a todo lo que se ha contado sobre la vida del cantante. "Esto es un daño muy potente y muy brutal sin tener pruebas... Esto no ha sido una tontería. Así que sí, me imagino que irá a por todas" reconocía Susana ante los microfonos de Europa Press apoyando a Julio en su decisión de tomar acciones legales contra todos aquellos que han intentado desacreditarlo personalmente y profesionalmente.

Muy crítico con las acusaciones vertidas por las ex trabajadoras domésticas de Julio Iglesias, también Ramón Arcusa hacía gala de su valentía defendiendo a su amigo por encima de todo desde el primer momento aún desconociendo el desenlace de los hechos. "Ahora él se va a dedicar a poner demandas a quien considere" reconocía Arcusa durante su intervención en el programa de 'Y ahora Sonsoles' tras conocer la decisión de la Fiscalía de archivar la causa. Además, añadía: "no se atreverán" a presentar la denuncia en República Dominicana.

Finalmente también Vaitiare Bandera, pareja de Julio Iglesias entre los años 1983 y 1989 mostraba públicamente su apoyo al cantante. Aunque en el pasado era ella la que encabezaba las acusaciones de supuesta agresión sexual por parte del cantante en su libro 'Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias', en la actualidad, Vaitiare reconocía muy arrepentida: "Cometí un gran error". "Estoy muy feliz de que la Fiscalía Española haya archivado definitivamente el caso de la supuesta demanda contra Julio Iglesias. Yo nunca creí en estas acusaciones" haescrito la actriz en sus redes sociales recientemente. "Ha sido muy injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias y el daño irreparable que le han causado. Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años" añade asegurando que su historia de amor fue idílica.