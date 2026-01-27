Agencias

Ana Obregón, Susana Uribarri, Ramón Arcusa y Vaitiare Bandera... los grandes apoyos de Julio Iglesias

Guardar

Ahora, que la Fiscalía Española ha archivado el caso de Julio Iglesias por falta de jurisdicción, han sido muchas las voces críticas que han continuado con las acusaciones públicas contra el cantante, pero también muchas otras las que continuan mostrándole un apoyo incindicional como ya hicieron desde el minuto uno en el que estas escabrosas acusaciones saltaron a la palestra.

Sin lugar a dudas, ha habido cuatro personas que han defendido al cantante por encima de todo y lo han hecho en el ámbito privado, pero también frente a las cámaras. Una de ellas, Ana Obregón, no ha tenido reparo en mostrar públicamente su apoyo a Julio Iglesias con el que ha compartido una amistad desde hace años convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su defensa. Rotunda en su testimonio, la actriz mostraba públicamente su alegría y felicidad tras la decisión de la Fiscalía señalando todo el daño que se le ha hecho al artista en estos días. "El daño ya está hecho, lo siento por tus hijos y por tu maravillosa mujer. He sido testigo de cómo has dedicado tui vida al trabajo, llevando al nivel más alto el nombre de España por todo el mundo" señalaba Ana Obregón hace tan solo unos días. "Qué miedo da vivir en España, qué miedo da viajar en España. Qué miedo da todo. La verdad te ha hecho libre, mi querido Julio" añadía sobre el daño que se le ha hecho al artista por, según ella, haberlo pre-juzgado.

Otro de los grandes apoyos de Julio Iglesias, Susana Uribarri, ha demostrado que la amistad que comparte con él está por encima de todo y es que también ella ha mostrado públicamente su rechazo a todo lo que se ha contado sobre la vida del cantante. "Esto es un daño muy potente y muy brutal sin tener pruebas... Esto no ha sido una tontería. Así que sí, me imagino que irá a por todas" reconocía Susana ante los microfonos de Europa Press apoyando a Julio en su decisión de tomar acciones legales contra todos aquellos que han intentado desacreditarlo personalmente y profesionalmente.

Muy crítico con las acusaciones vertidas por las ex trabajadoras domésticas de Julio Iglesias, también Ramón Arcusa hacía gala de su valentía defendiendo a su amigo por encima de todo desde el primer momento aún desconociendo el desenlace de los hechos. "Ahora él se va a dedicar a poner demandas a quien considere" reconocía Arcusa durante su intervención en el programa de 'Y ahora Sonsoles' tras conocer la decisión de la Fiscalía de archivar la causa. Además, añadía: "no se atreverán" a presentar la denuncia en República Dominicana.

Finalmente también Vaitiare Bandera, pareja de Julio Iglesias entre los años 1983 y 1989 mostraba públicamente su apoyo al cantante. Aunque en el pasado era ella la que encabezaba las acusaciones de supuesta agresión sexual por parte del cantante en su libro 'Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias', en la actualidad, Vaitiare reconocía muy arrepentida: "Cometí un gran error". "Estoy muy feliz de que la Fiscalía Española haya archivado definitivamente el caso de la supuesta demanda contra Julio Iglesias. Yo nunca creí en estas acusaciones" haescrito la actriz en sus redes sociales recientemente. "Ha sido muy injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias y el daño irreparable que le han causado. Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años" añade asegurando que su historia de amor fue idílica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Previa del Bayer Leverkusen - Villarreal CF

El conjunto alemán busca asegurar el pase al playoff ante un rival español que aún no ha celebrado triunfos en el torneo, ambos llegan con dudas, novedades en las alineaciones y urgencia de cambiar el rumbo en la Champions

Previa del Bayer Leverkusen -

España llevará cinco deportistas a los Juegos Paralímpicos de Invierno y con Audrey Pascual como gran baza

Cinco representantes nacionales, todos debutantes, buscarán el éxito en Milán y Cortina d’Ampezzo compitiendo en esquí alpino, snowboard, esquí de fondo y biatlón, acompañados por un equipo de especialistas y con históricas expectativas de medalla

España llevará cinco deportistas a

Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a las "hostilidades"

Ucrania afirma que Orbán es

Leticia Díaz y Roberto García Corona (Vox) moderan un coloquio con dos expatriados venezolanos en Torrelavega

La Asociación Hispanidad Libre de Torrelavega invita a una charla abierta sobre los retos críticos de Venezuela, donde dos residentes compartirán experiencias personales y analizarán posibles soluciones en busca de un cambio democrático, según anunciaron los organizadores

Leticia Díaz y Roberto García

El Reloj del Juicio Final se acerca más que nunca al Apocalipsis por la amenaza nuclear, la IA o el cambio climático

A solo 85 segundos de la medianoche según el Boletín de los Científicos Atómicos, expertos advierten que la humanidad enfrenta riesgos crecientes y demandan acuerdos globales para frenar armas nucleares, inteligencia artificial y crisis ambientales

El Reloj del Juicio Final