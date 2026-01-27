Alejandro Sanz, sobre salud mental:"Cuando empecé no se hablaba. La depresión se arreglaba tirando para adelante"

Alejandro Sanz subrayó la importancia de no rebasar los propios límites personales al compartir detalles de la vida privada, haciendo hincapié en que escuchar al propio cuerpo es fundamental a la hora de decidir qué aspectos se desean exponer públicamente. En declaraciones recogidas por Europa Press, Sanz señaló que la vergüenza o la sensación de sobreexposición emocional marcan una frontera que cada persona debe respetar. En este contexto, el artista sostuvo que no tiene inconveniente en narrar vivencias propias, pues considera que no tiene nada que ocultar y que muchas de sus experiencias ya aparecen reflejadas en sus canciones, aunque insistió en la necesidad de respetar lo que dicta la voz interior al decidir sobre la exposición pública.

El músico se refirió también a cómo, cuando inició su carrera artística, la depresión y otros trastornos del ánimo no formaban parte de las conversaciones habituales en su entorno, y quienes los padecían carecían de recursos o referencias para afrontarlos. Según publicó Europa Press, Sanz recordó que “cuando empezaba en esta profesión, esto no existía, no se hablaba de eso", explicando que en aquel momento “las depresiones se arreglaban tirando para adelante”. A su juicio, la visibilidad y la normalización de estos temas contribuyen a que más personas busquen ayuda y superen los estigmas asociados a la salud mental.

La docuserie ‘Cuando nadie me ve’, dirigida por Álvaro Ron y estrenada en Movistar Plus+, explora tanto la trayectoria profesional de Alejandro Sanz como aspectos íntimos de su vida personal, abriendo un espacio para la reflexión sobre la salud mental. El propio Sanz afirma que considera positivo que estos temas dejen de ser tabú y formen parte del discurso público. En entrevistas con Europa Press, el artista opinó que “sería bueno normalizarlo”, abriendo la puerta a que otros compartan sus experiencias, aunque reconoce que no se trata de una obligación para nadie. “Yo soy de la opinión de que cada uno haga lo que considere, no es obligación. Pero creo que sería bueno normalizarlo”, expresó.

El documental, según explicó Sanz y reportó Europa Press, busca diferenciarse de producciones anteriores sobre su figura, como ‘SANZ: Lo que fui es lo que soy’ o ‘El mundo fuera’. El artista remarcó su interés por evitar la repetición de fórmulas previas y lograr que tanto la atmósfera como la narración del proyecto resultaran diferentes. Entre los elementos novedosos, señaló la inclusión de momentos de humor y la participación de voces de colegas y artistas de renombre internacional como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, quienes aportan distintas perspectivas sobre su carrera y personalidad. Además, remarcó que en la serie se aborda de manera destacada el tema de la música y el origen de algunas de sus canciones.

En la producción se explora también el precio del éxito y la fama. Sanz reconoce que, aunque la repercusión puede resultar incómoda en ocasiones, la posibilidad de dedicarse a la música y conectar con personas en distintas partes del mundo compensa cualquier dificultad asociada a la exposición pública. Ante Europa Press, Sanz confesó: “Si el precio del éxito es la fama, pues mira, sí es verdad que hay momentos que es incómoda y que molesta y todo eso”, aunque agregó que “la capacidad de poder trabajar en lo que te gusta, poder hacer música para vivir y llevar esa música a fans que están a miles de kilómetros y poder conectar con ellos, es algo que no tiene precio”.

Otro de los aspectos analizados en el documental es la relación de Sanz con sus raíces flamencas y su defensa de este género musical en épocas en las que, según relata, existía un cierto rechazo hacia el flamenco. “Parecía que te iba a hacer mal decir que te gustaba el flamenco. O sea, me lo dijeron así abiertamente”, afirmó en diálogo con Europa Press. Destacó que el flamenco requiere actualmente mayor apoyo y se refirió positivamente al interés de nuevas generaciones, mencionando a Rosalía como un ejemplo del atractivo del género para el público joven.

En la presentación de ‘Cuando nadie me ve’ en el Museo Reina Sofía, Sanz explicó a la prensa que el mayor desafío de la serie residió en la fase de edición, dado el volumen de material registrado y la necesidad de seleccionar qué fragmentos mostraban la esencia real de su carrera. Aseguró que su propósito era ofrecer una visión auténtica, sin ocultar los episodios que han marcado su trayectoria, tanto positiva como negativamente. El cantante compartió durante la presentación que en la serie se realiza una especie de “striptease emocional” e insistió en haber sido siempre coherente con su manera de ser y de entender la música.

En relación con sus seguidores, Sanz expresó su gratitud y recalcó su importancia a lo largo de su carrera, tanto en España como en América Latina. Destacó su fidelidad a sí mismo y la relevancia del apoyo del público en todo momento. A través de la serie, el artista busca mostrar aspectos inéditos y ofrecer una mirada sincera sobre las vivencias y retos que conforman su historia personal y artística.