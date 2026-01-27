Agencias

Agricultores extremeños harán una marcha reivindicativa desde Trujillo a Madrid en rechazo a Mercosur

El presidente de APAG Extremadura Asaja afirmó que la protesta pretende exigir respuestas políticas ante el acuerdo y demandar el cumplimiento de promesas económicas, advirtiendo sobre el riesgo que suponen estas medidas para el futuro de la producción rural

Guardar

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, señaló que el Gobierno central aún no ha hecho efectivos los 370 millones de euros previstos para cultivos permanentes, a pesar de que esta cifra se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril del año pasado. De acuerdo con lo explicado en rueda de prensa y según consignó el medio, este fondo contemplaba 285 millones de euros para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano, con el objetivo de paliar el impacto de la sequía y el aumento de los costes ocasionados tras la invasión rusa en Ucrania, en el marco de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Según informó el medio, la protesta de APAG Extremadura Asaja constituye una marcha reivindicativa convocada para los días 10 y 11 de febrero, partiendo desde la localidad cacereña de Trujillo y con destino final en la Moncloa, en Madrid. La iniciativa busca mostrar su oposición firme al acuerdo de Mercosur. Metidieri argumentó que dicho acuerdo representa una amenaza grave para agricultores y ganaderos españoles.

El dirigente de APAG Extremadura Asaja indicó en su comparecencia que la organización se suma a la convocatoria realizada por La Unión. Detalló que el Parlamento Europeo ha trasladado el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que, según sus declaraciones recogidas por el medio, permite frenar y aplazar la posible ratificación del acuerdo. A su juicio, este hecho supone una oportunidad para evitar la entrada en vigor de unas condiciones que considera perjudiciales para el sector rural.

Metidieri instó al Gobierno de España a respetar las resoluciones democráticas emanadas del Parlamento Europeo, advirtiendo que ignorarlas acarrearía una vulneración de los principios básicos de la democracia. Señaló que la última serie de tractoradas, organizadas en las semanas previas por las asociaciones agrarias, ha mostrado la importancia de mantener la movilización en defensa de los trabajadores del campo.

De acuerdo con la información del medio, el plan de la protesta contempla iniciar el desplazamiento el 10 de febrero mediante una caravana de vehículos agrícolas desde Trujillo hasta la Moncloa, estando aún pendiente la autorización por parte de las distintas delegaciones gubernamentales. El mismo día, tiene prevista la entrega de una tabla reivindicativa tanto en la Moncloa como en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de solicitar un pronunciamiento claro de los grupos parlamentarios respecto a la defensa de los intereses agrarios.

Al día siguiente, 11 de febrero, representantes de APAG Extremadura Asaja participarán en la manifestación organizada en Madrid, fortaleciendo así la presión sobre las autoridades y poniendo el foco en la capacidad del Gobierno español para bloquear acuerdos como el de Mercosur. Además, la organización apunta a la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC), que demandan revertir para retomar los principios originales de apoyo al sector.

Tal como publicó el medio, APAG Extremadura Asaja insiste en la necesidad de que el Gobierno central cumpla con los compromisos económicos ya adquiridos, especialmente los fondos para olivar y viñedo de secano debido al agravamiento de las condiciones generadas por la sequía y el contexto internacional. Metidieri concluyó, en declaraciones recogidas por el medio, que la lucha de los agricultores continúa porque, en sus palabras: “el futuro del campo no puede seguir guardado en el cajón del olvido”.

Temas Relacionados

Agricultores extremeñosMercosurApag Extremadura AsajaJuan MetidieriLa UniónTrujilloMadridProtesta agrariaParlamento EuropeoGobierno de EspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Asturias Ganadera apoya las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur: "Es una tumba para el campo asturiano"

El colectivo sostiene que el acuerdo entre la Unión Europea y los países sudamericanos pone en riesgo la supervivencia rural, critica la falta de contundencia política y exige una moratoria para frenar el avance del pacto comercial impulsado desde Bruselas

Infobae

Yolanda Díaz carga contra el PP por su rechazo al decreto de pensiones: "Les han quitado 50 euros de pensión"

Dirigentes del Ejecutivo han acusado a la oposición de perjudicar a más de diez millones de jubilados al impedir la actualización mensual que aprobó el gobierno, mientras exigen a la ciudadanía considerar el impacto de esta decisión en futuras votaciones

Yolanda Díaz carga contra el

Francia responde a Rutte que los europeos "pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad"

Tras las declaraciones del titular de la OTAN sobre la necesidad de cooperación transatlántica, el canciller francés subraya que la región debe fortalecerse y asumir responsabilidades, enfatizando que hasta Washington apoya una mayor autonomía regional en defensa

Francia responde a Rutte que

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

Washington intensifica la presencia de agentes de inteligencia en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro, según fuentes citadas por CNN, con el objetivo de asegurar contactos informales, fortalecer alianzas internas y anticipar escenarios en medio del incierto proceso de transición

EEUU planifica el establecimiento de

España, EEUU y otros aliados se ejercitan en la integración de fuegos aéreos y terrestres en el flanco este de la OTAN

Militares de varios países colaboran en ejercicios avanzados en Letonia y Lituania, analizando capacidades para fortalecer la interoperabilidad, incrementar la protección euroatlántica y mejorar defensas aéreas, en respuesta al refuerzo de la presencia de la Alianza en esa región estratégica

España, EEUU y otros aliados