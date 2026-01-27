Agricultores extremeños harán una marcha reivindicativa desde Trujillo a Madrid en rechazo a Mercosur

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, señaló que el Gobierno central aún no ha hecho efectivos los 370 millones de euros previstos para cultivos permanentes, a pesar de que esta cifra se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 2 de abril del año pasado. De acuerdo con lo explicado en rueda de prensa y según consignó el medio, este fondo contemplaba 285 millones de euros para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano, con el objetivo de paliar el impacto de la sequía y el aumento de los costes ocasionados tras la invasión rusa en Ucrania, en el marco de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario.

Según informó el medio, la protesta de APAG Extremadura Asaja constituye una marcha reivindicativa convocada para los días 10 y 11 de febrero, partiendo desde la localidad cacereña de Trujillo y con destino final en la Moncloa, en Madrid. La iniciativa busca mostrar su oposición firme al acuerdo de Mercosur. Metidieri argumentó que dicho acuerdo representa una amenaza grave para agricultores y ganaderos españoles.

El dirigente de APAG Extremadura Asaja indicó en su comparecencia que la organización se suma a la convocatoria realizada por La Unión. Detalló que el Parlamento Europeo ha trasladado el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que, según sus declaraciones recogidas por el medio, permite frenar y aplazar la posible ratificación del acuerdo. A su juicio, este hecho supone una oportunidad para evitar la entrada en vigor de unas condiciones que considera perjudiciales para el sector rural.

Metidieri instó al Gobierno de España a respetar las resoluciones democráticas emanadas del Parlamento Europeo, advirtiendo que ignorarlas acarrearía una vulneración de los principios básicos de la democracia. Señaló que la última serie de tractoradas, organizadas en las semanas previas por las asociaciones agrarias, ha mostrado la importancia de mantener la movilización en defensa de los trabajadores del campo.

De acuerdo con la información del medio, el plan de la protesta contempla iniciar el desplazamiento el 10 de febrero mediante una caravana de vehículos agrícolas desde Trujillo hasta la Moncloa, estando aún pendiente la autorización por parte de las distintas delegaciones gubernamentales. El mismo día, tiene prevista la entrega de una tabla reivindicativa tanto en la Moncloa como en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de solicitar un pronunciamiento claro de los grupos parlamentarios respecto a la defensa de los intereses agrarios.

Al día siguiente, 11 de febrero, representantes de APAG Extremadura Asaja participarán en la manifestación organizada en Madrid, fortaleciendo así la presión sobre las autoridades y poniendo el foco en la capacidad del Gobierno español para bloquear acuerdos como el de Mercosur. Además, la organización apunta a la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC), que demandan revertir para retomar los principios originales de apoyo al sector.

Tal como publicó el medio, APAG Extremadura Asaja insiste en la necesidad de que el Gobierno central cumpla con los compromisos económicos ya adquiridos, especialmente los fondos para olivar y viñedo de secano debido al agravamiento de las condiciones generadas por la sequía y el contexto internacional. Metidieri concluyó, en declaraciones recogidas por el medio, que la lucha de los agricultores continúa porque, en sus palabras: “el futuro del campo no puede seguir guardado en el cajón del olvido”.