Una encuesta demuestra que la menopausia afecta negativamente al 80% de las mujeres y aumenta el riesgo cardiovascular

El informe presentado por el Observatorio de la Menopausia de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) precisa que los síntomas ligados a la menopausia inciden significativamente en el bienestar de la mayoría de las mujeres, lo cual subraya la demanda de atención médica profesional y estrategias preventivas de salud en esta etapa. Desde la perspectiva de los especialistas convocados en la Jornada de Salud de la Mujer, esta situación exige una aproximación multidisciplinaria para mejorar la calidad de vida durante el climaterio, abordando tanto los riesgos clínicos como los desafíos emocionales y sociales que enfrentan las mujeres.

Según consignó la FiHM durante el evento, una encuesta aplicada a 3.955 mujeres de entre 31 y 81 años reveló que el 80 por ciento de las participantes reconoció que los síntomas propios de la menopausia menoscaban su calidad de vida. Entre las mujeres de 45 a 60 años, ese porcentaje asciende levemente hasta el 80,6 por ciento, reportó el medio organizador. El estudio vincula esta etapa vital con alteraciones fisiológicas notables, entre ellas el aumento de colesterol hasta en un 15 por ciento, incremento de la tensión arterial, redistribución de la grasa en la zona abdominal y mayor predisposición a procesos inflamatorios. Los expertos de la fundación detallaron que, además, disminuyen los mecanismos de defensa antioxidante y se potencia el riesgo de eventos trombóticos.

El director del Observatorio de la Menopausia, doctor Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, sostuvo ante los asistentes que todos estos cambios convierten la menopausia en un periodo de especial vulnerabilidad, sobre todo en mujeres con antecedentes familiares o factores de riesgo previos. Rodríguez Zambrano subrayó que, aunque la menopausia no se considera una enfermedad, sí constituye una etapa en la que el acompañamiento profesional, la información basada en evidencia y las soluciones contrastadas resultan fundamentales. El especialista subrayó que la divulgación científica resulta clave ante el volumen de información no verificada que circula en redes sociales, lo cual refuerza la necesidad de proveer canales fiables para responder a inquietudes reales de las pacientes, según publicó la FiHM.

El Observatorio de la Menopausia, creado para situar a la mujer en el centro del proceso asistencial, trabaja como espacio de escucha entre pacientes y personal sanitario. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la Fundación de Investigación HM Hospitales, este observatorio promueve iniciativas orientadas a identificar preocupaciones reales y a impulsar líneas de intervención clínica e investigación que eleven la calidad de vida durante esta transición biológica.

La cardióloga Leticia Fernández-Friera, directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares HM CIEC, intervino en la jornada para recalcar que la menopausia representa un momento clave en la salud cardiovascular de la mujer. Fernández-Friera explicó que la progresiva reducción de estrógenos propios de este proceso, genera un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Afirmó que se incrementan factores como la presión arterial elevada y el colesterol, a lo que se suma la tendencia a acumular grasa abdominal. La especialista destacó que estos cambios hormonales abren la puerta tanto a medidas preventivas como a la detección precoz de riesgos, poniendo el acento en la relevancia de acompañar a las pacientes hacia hábitos de vida saludables que puedan modificar considerablemente su evolución futura. Señaló que el 80 por ciento de los episodios cardiovasculares podría evitarse, remarcando que la menopausia ofrece una plataforma clave para reforzar la prevención.

De acuerdo con lo reflejado por la FiHM, las recomendaciones emitidas por la doctora Fernández-Friera incluyeron mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico regularmente, cuidar el sueño, gestionar el estrés y acudir periódicamente a revisiones médicas que integren una valoración cardiovascular completa. Además, detalló que las guías europeas en prevención cardiovascular establecen los 50 años como una edad crucial para la evaluación del sistema cardiovascular femenino.

Durante la jornada, los expertos analizaron la variedad de síntomas que acompañan la menopausia, desde las alteraciones en los ciclos menstruales hasta el impacto sobre la sexualidad, el envejecimiento y la influencia del contexto social y las redes digitales. Este enfoque amplió la perspectiva más allá de lo estrictamente ginecológico, proponiendo estrategias orientadas a la prevención, la atención de la salud cardiovascular, la gestión del peso y el soporte emocional.

El encuentro se dividió en dos mesas de debate, según informó la propia fundación. En la primera, bajo el título “Menopausia, ¿de qué estamos hablando?”, los ponentes se centraron en los cambios físicos y emocionales asociados con esta transición fisiológica y en la importancia de normalizar esta etapa y visibilizarla en el entorno social. En la segunda mesa, titulada “Promoción de la salud en la menopausia”, el análisis se enfocó en el valor de la medicina preventiva frente al riesgo cardiovascular y en la necesidad de adoptar una mirada integral sobre la salud femenina durante el climaterio.

En relación a las alternativas terapéuticas, la Fundación HM Hospitales reportó que los profesionales abordaron desde tratamientos hormonales hasta estrategias para el cuidado óseo y cardiovascular, sin dejar de lado la atención al sobrepeso y el papel de las unidades especializadas en la mejora de la calidad de vida en esta fase de transición. Además, los participantes subrayaron la relevancia de responder a los desafíos sociales y laborales derivados de los síntomas, que trascienden la dimensión clínica.

La iniciativa del Observatorio de la Menopausia de la FiHM busca posicionar la escucha activa y la atención personalizada en el centro de la asistencia sanitaria para este grupo de población, facilitando recursos y orientación basada en evidencia científica. La jornada reunió a más de 150 mujeres interesadas en compartir experiencias y en recibir información validada, según consignó la Fundación. Todo este esfuerzo, detalló la entidad, busca impulsar una nueva cultura de salud que acompañe a las mujeres antes, durante y después de la menopausia, superando mitos y tabúes, y orientando la atención hacia un modelo preventivo y multidisciplinar.