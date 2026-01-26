Securitas Direct entrega la Placa de Oro de la Seguridad a la Comunidad

Durante la ceremonia realizada en la sede de Securitas Direct en Madrid, los representantes de la empresa subrayaron el papel que desempeñan las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. La entrega de la Placa de Oro de la Seguridad a la Comunidad de Madrid reconoce la sostenida labor de estas instituciones para lograr un índice bajo de intrusiones y el descenso progresivo en las tasas de criminalidad. De acuerdo con la información proporcionada por Securitas Direct, la distinción se otorga a la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su situación como una de las comunidades autónomas más seguras del país.

Según lo detallado en el comunicado de Securitas Direct, Rosa Rodríguez Rico, directora de Asesoría Jurídica, Buen Gobierno y Asuntos Regulatorios para España, Portugal, Italia y Latinoamérica, entregó la distinción a Pedro Antonio Ruiz Escobar, quien es el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112). La empresa destacó que Madrid mantiene uno de los mejores porcentajes en volumen de intrusiones, lo que se traduce en una tendencia positiva al reducir las cifras de delincuencia. Securitas Direct explicó que la elección de la Comunidad de Madrid para este reconocimiento responde al análisis de indicadores relativos a la seguridad regional y a la eficacia de los mecanismos de prevención.

El evento sirvió también para poner en primer plano la relevancia de la cooperación entre instituciones públicas y privadas en el ámbito de la protección ciudadana. En sus declaraciones recogidas por Securitas Direct, Pedro Antonio Ruiz Escobar manifestó: "La seguridad y protección de los madrileños es siempre nuestra máxima prioridad, por ello la colaboración público-privada, con empresas referentes en su sector como es el caso de Securitas Direct, es lo que nos identifica como una de las regiones más seguras, lo que viene avalado por los excelentes resultados en materia de prevención de intrusiones". Con estas palabras, articuló la visión actual de ASEM 112 sobre la importancia de iniciativas conjuntas y el papel de la integración de recursos para lograr estos resultados.

Durante su intervención en la ceremonia, Rosa Rodríguez Rico también recalcó el valor del reconocimiento: "Es un orgullo poder entregar a la Comunidad de Madrid esta placa, reflejo de la extraordinaria labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Servicios de Emergencia para garantizar la protección de los ciudadanos", según publicó Securitas Direct. De esta manera, la empresa quiso hacer hincapié en la responsabilidad compartida entre actores públicos y privados para consolidar la protección contra delitos, así como resaltar la actuación eficaz de los profesionales implicados.

El acto se realizó en el contexto de las políticas regionales orientadas a la prevención delictiva, apoyadas tanto en tecnologías innovadoras como en estrategias de cooperación interinstitucional. Securitas Direct afirmó que la Comunidad de Madrid destaca en el entorno nacional por sus índices de seguridad y por aplicar procesos de mejora continua en la gestión de alertas de intrusión y respuesta a emergencias. La distinción entregada, según consignó la empresa, busca visibilizar no solo el resultado estadístico, sino también el esfuerzo organizado detrás de esas cifras.

La colaboración entre la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) y empresas del sector de la seguridad se ha consolidado como una herramienta clave en la reducción de delitos relacionados con intrusiones en domicilios y establecimientos. Según la información aportada por Securitas Direct, esta sinergia explica parte de los buenos resultados obtenidos y las tendencias descendentes en la criminalidad regional. La Placa de Oro de la Seguridad, que se concede de manera selectiva, representa para la comunidad autónoma un reconocimiento institucional que toma en cuenta tanto los logros como las estrategias aplicadas para prevenir y reducir actividades delictivas.

De acuerdo con el comunicado difundido por Securitas Direct, el acto se enmarca dentro de los esfuerzos de la empresa para fortalecer la relación público-privada, proponiendo modelos de colaboración replicables en otras regiones del país. El diálogo entre autoridades, cuerpos de seguridad y compañías especializadas persigue mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en la detección y neutralización de amenazas a la seguridad ciudadana. Madrid, al mantener este tipo de alianzas, se consolida como referente en buenas prácticas para otras comunidades autónomas interesadas en mejorar sus indicadores de criminalidad.

El reconocimiento recibido por la Comunidad de Madrid evidencia, según reportó Securitas Direct, la eficacia de las políticas de vigilancia, intervención rápida y cooperación institucional implementadas en los últimos años. Tanto desde el ámbito público como privado, se valoran positivamente los resultados alcanzados y el aporte conjunto a la seguridad y la confianza de la ciudadanía madrileña.