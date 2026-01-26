Raquel Mosquera, nueva polémica con su exsocia tras la detención de su marido Isi en Francia por tráfico de drogas

Ángela Beck rompió su silencio en el programa 'Fiesta' para detallar el conflicto económico con Raquel Mosquera, afirmando que después de emprender juntas un negocio y asumir el coste total de las obras de reforma, solo le devolvieron 580 euros de los 6.000 que, asegura, Mosquera le debe. Según lo publicado por el medio que difundió la entrevista, Beck sostiene que atravesó una depresión profunda tras este desacuerdo, y acusa a Mosquera de haberle quitado a sus clientes durante ese proceso. En un contexto en que la conocida peluquera enfrenta complicaciones de índole personal y mediática tras la detención en Francia de su esposo Isi por presunto tráfico de drogas, la exsocia anuncia que llevará el reclamo económico hasta el final y no piensa abandonar la reclamación.

La situación económica que denuncia Beck se suma a las dificultades personales de Mosquera, luego del arresto de Isi en Francia durante julio de 2025. De acuerdo con la cobertura realizada por el medio citado, la popular estilista ha asegurado en el programa '¡De Viernes!' que aún no ha podido viajar a visitar a su esposo en prisión, aunque mantiene su confianza en él y no contempla el divorcio, a pesar de la gravedad de los cargos relacionados con tráfico de drogas. Mosquera defendió públicamente a Isi, explicando que podría tratarse de una extorsión o de un chantaje motivado por dificultades económicas. “Lo que ha pasado es que ha sido la típica persona mula. Ha podido correr el riesgo, que por eso sí he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio. Estoy casi segura y quiero pensar, y cuando yo vaya él me lo va a decir, que ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache”, declaró Mosquera en ese espacio televisivo hace dos semanas, según recogió el medio.

En tanto, la posición de Mosquera ante las acusaciones de su exsocia se caracteriza por el silencio. No ha respondido a las preguntas de la prensa ni ha confirmado si existe realmente deuda, ni ha negado públicamente la versión de Beck, precisa el reporte de la cadena televisiva. Además, la estilista evita pronunciarse sobre su situación familiar, sin entrar en detalles sobre la comunicación actual con su marido o sus planes para visitarlo en territorio francés.

Por su parte, Ángela Beck refuerza su versión señalando que tras la inversión en la reforma del local y la puesta en marcha del negocio conjunto, su vínculo con Mosquera se deterioró hasta el punto de perder clientes y enfrentar consecuencias personales negativas. Según consignó el medio que cubrió sus declaraciones, Beck también la acusa de estar al tanto de las actividades presuntamente ilícitas de su esposo, aunque la propia Mosquera ha manifestado públicamente, en primera instancia, desconocer los motivos por los cuales Isi fue privado de libertad en Francia.

La estrategia elegida por Raquel Mosquera en este escenario ha consistido en evitar confrontar mediáticamente a Beck o ahondar en declaraciones sobre la suma de 6.000 euros que le exigen, sumando incertidumbre a la posibilidad de que se produzca una resolución extrajudicial o pública del conflicto. Por otra parte, la detenida situación de Isi en la prisión francesa añade complejidad al panorama. La prensa también destaca que la condena que podría enfrentar el esposo de Mosquera en Francia sería elevada, dado el alcance de los delitos relacionados con tráfico de drogas en ese país.

A la espera de novedades relevantes sobre el desarrollo del proceso judicial en el extranjero y sobre las acciones legales o administrativas que pudieran iniciarse en relación al reclamo financiero de su exsocia, Mosquera mantiene la exposición mediática en un contexto de intensas tensiones familiares y profesionales, según lo reportado en diferentes programas televisivos y prensa del sector.