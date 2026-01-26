Agencias

Pegula rompe el sueño de Keys de revalidad título en Australia y pasa a cuartos

Guardar

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula, número 6 en el ránking WTA, selló su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia tras imponerse a su compatriota Madison Keys, novena, por 6-3 y 6-4 en la cuarta ronda del cuadro femenino, en un duelo disputado en el Rod Laver Arena.

Pegula, sexta cabeza de serie, necesitó una hora y 18 minutos para cerrar el encuentro, en el que combinó solidez desde el fondo de la pista con una notable eficacia al servicio. La norteamericana mostró temple en los momentos decisivos, especialmente al servir para partido en el segundo set, donde cerró el encuentro con autoridad.

Pegula apostó por la consistencia, la construcción paciente de los puntos y una acertada mezcla de golpes profundos y variaciones, mientras que Keys recurrió a su habitual potencia, con servicios que superaron los 190 kilómetros por hora y golpes ganadores desde posiciones ofensivas.

Pese a un intento de reacción de Keys en la segunda manga, tras recortar una desventaja inicial, Pegula mantuvo el control del ritmo y supo neutralizar los momentos de mayor agresividad de su rival. Su capacidad para presionar con devoluciones profundas y capitalizar los errores no forzados de Keys resultó determinante.

Con esta victoria, Pegula consolida su condición de aspirante al título en Melbourne y termina el sueño de Keys, que buscaba en esta edición revalidar el título que ya logró en 2025 frente a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

En los cuartos de final, Pegula se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, cuarta del mundo, o a la china Xinyu Wang, número 46 del ránking, una vez se resuelva el cruce entre ambas. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFEAO2026VICSPORTSSPORTSPORTINGTENNISCOMPETITIONTENNIS TOURNAMENTTOURNAMENTAUSTRALIAN OPENAOARENAATPAUS OPENAUSSIE OPENDRAWGRAND SLAMOZ OPENSCHEDULETENNIS OPENTOURWTADAYNINE

Últimas Noticias

Alcaraz asegura que este año cambiaría tres títulos por ganar el Abierto de Australia

Infobae

Hijo de Maduro dice que Venezuela no puede olvidar el ataque de EE.UU. del 3 de enero

Infobae

China acusaría a alto general investigado de filtrar secretos nucleares a EEUU, según WSJ

Infobae

El temporal en EE.UU. provoca peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

Infobae

Trump critica la "ridícula" demanda contra el salón de baile de la Casa Blanca

En medio de la polémica, el mandatario respondió duramente a quienes buscan frenar la ampliación, aseguró que las obras cuentan con respaldo militar y del Servicio Secreto y advirtió sobre las consecuencias negativas de interrumpir el proyecto

Trump critica la "ridícula" demanda