Muere un peatón atropellado en la A-92 a la altura de La Puebla de Cazalla

El aviso ingresó al teléfono de emergencias a las 22:45, momento en el que se reportó la presencia de una persona transitando por la A-92, cerca del kilómetro 68, en dirección a Sevilla. Tras el llamado, según informó el sistema de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se desplegó una respuesta inmediata que incluyó la intervención del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y la movilización de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico al lugar del incidente.

El suceso tuvo lugar en el tramo de la autovía correspondiente a la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla. De acuerdo con lo comunicado por el 112 y publicado en el medio original, los alertantes informaron sobre un peatón que caminaba junto a la vía en horas nocturnas, cuando fue arrollado por un vehículo. Los servicios médicos, al llegar, confirmaron la muerte de la persona, sin que se hayan facilitado datos adicionales sobre la identidad del fallecido o las circunstancias previas que motivaron su presencia en la calzada.

El medio también indicó que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía coordinó el operativo de respuesta a través de la sala central del 112, garantizando la rápida comunicación entre los cuerpos de emergencia implicados. Solo se ha reportado la intervención de las autoridades y los equipos médicos, sin que se hayan comunicado más detalles sobre el conductor implicado ni otras posibles víctimas.

El 112 subrayó que esta clase de incidentes generan una activación urgente de recursos y refuerzan la importancia de las llamadas de ciudadanos que alertan sobre situaciones de peligro en vías de alta capacidad, como la A-92. La carretera, clave para la conexión entre distintas localidades andaluzas y con alto flujo vehicular, ha sido escenario de episodios similares en el pasado, según datos históricos difundidos por la Agencia de Emergencias.

El fallecimiento de este peatón se suma a la lista de accidentes registrados en las principales carreteras de la región, donde la presencia de personas en la calzada representa un riesgo elevado para su integridad y para la seguridad vial. El caso continúa bajo investigación por parte de la Guardia Civil de Tráfico, tal como detalló el medio original, con el propósito de esclarecer las circunstancias exactas del atropello y determinar las posibles causas que llevaron al peatón a encontrarse en ese punto de la autovía a esa hora de la noche.