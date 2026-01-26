Muere la madre de Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior

“Hoy me despido con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos”, así se expresó Sandra Valero en redes sociales tras el fallecimiento de su madre, Nazha, de acuerdo con la información publicada por El Mundo. La joven cantante valenciana, conocida por representar a España en Eurovisión Junior 2023, ha hecho pública esta situación a través de una carta de despedida, acompañada de una fotografía en blanco y negro junto a su madre en el hospital.

El medio El Mundo detalló que Sandra Valero decidió compartir con sus seguidores la noticia de la muerte de su progenitora, quien enfrentaba un cáncer. Sandra, de 14 años, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor y agradecer a su madre: “Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera, no sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de hoy me cuidarás desde arriba con la yaya. Descansa en paz, mami”. El anuncio generó reacciones inmediatas tanto en la comunidad artística como entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo a la joven durante estos momentos.

La noticia llega en un momento delicado para la artista, cuya proyección pública creció tras obtener el segundo puesto en la edición infantil del Festival de Eurovisión con la canción “Loviu”, según consignó El Mundo. Durante su participación en el certamen, Valero siempre contó con la compañía y el respaldo de su madre, quien se mantuvo presente a lo largo de su camino artístico, alentándola en su objetivo de dedicarse a la música.

La publicación de la cantante desencadenó mensajes de solidaridad, no solo por parte de sus seguidores anónimos, sino también de figuras reconocidas vinculadas al entorno de Eurovisión Junior. Entre las personalidades que reaccionaron se encuentra Gonzalo Pinillos, quien representará a España en Eurovisión Junior 2025 y escribió: “Un abrazo enorme, pero siempre estará en ti”, tal como reportó El Mundo. El locutor Tony Aguilar sumó: “Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”, mientras Vicky Gómez, coreógrafa de la intérprete en la última edición del festival, publicó: “Todo mi amor para ti y toda la familia. Mi niña, cuánto lo siento. Te quiero”.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la madre de Sandra, que permanecía hospitalizada, tuvo un papel fundamental en el desarrollo profesional y personal de la joven artista. El texto de despedida en redes y la imagen difundida evidencian la estrecha relación que mantenían. Según recopiló el medio, tanto compañeros de profesión como miembros del jurado y la organización del certamen han sumado sus palabras de aliento y acompañamiento a la familia Valero.

El impacto entre el público y en el ámbito artístico se manifestó en numerosos mensajes y muestras de cariño dirigidas a Sandra Valero a través de plataformas digitales. Según reportó El Mundo, la comunidad de seguidores de la cantante, que sigue creciendo desde su aparición en EuroJunior, ha dejado claro su respaldo en estos días. También se multiplicaron las expresiones de pésame y apoyo desde perfiles vinculados a la organización del festival y a prestigiosos agentes de la industria musical.

La trayectoria de Sandra Valero, marcada por su participación en el evento musical europeo, quedó así enlazada a este episodio personal que la joven eligió visibilizar públicamente. Tal como subrayó El Mundo, la cantante cuenta con el apoyo cercano de familiares, amigos y la comunidad artística, quienes han manifestado su deseo de acompañarla y arroparla tras la reciente pérdida de quien fue uno de sus principales apoyos tanto en lo profesional como en lo personal.