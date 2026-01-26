Los ministros de Finanzas del G7 abordarán este martes la seguridad de las cadenas de suministro

Durante el encuentro, programado en modalidad virtual, se prevé que los representantes aborden de forma prioritaria las cadenas de suministro estratégicas, con enfoque especial en los recursos de tierras raras. Según informó el medio, la atención de esta cita recae también en las perspectivas de respaldo a Ucrania y en la definición de lineamientos para la presidencia francesa del G7.

De acuerdo con lo publicado, el encuentro de ministros de Finanzas del G7 se desarrollará este martes y constituye la primera videoconferencia bajo el liderazgo temporal de Francia en el grupo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional figuran entre las instituciones invitadas a esta discusión. El ministro francés Roland Lescure, titular de la cartera de Economía, Finanzas e Industria, Energía y Soberanía Digital, tendrá a su cargo la conducción de la reunión y presentará las prioridades francesas para el periodo actual, como parte de la presidencia rotatoria que asumirá el país en 2026.

El medio detalló que los temas a tratar incluyen riesgos globales en el acceso a materias primas críticas. Se anticipa que los ministros focalizarán su diálogo en estrategias para consolidar la resiliencia en las cadenas de valor, especialmente en el caso de las tierras raras, consideradas vitales para la producción tecnológica e industrial. Estos minerales son esenciales para sectores como la electrónica, la energía renovable y la defensa, rubros en los que los miembros del G7 mantienen intereses significativos.

Tal como publicó la fuente, la guerra en Ucrania y el mantenimiento del apoyo financiero y político al gobierno de Kiev también figurarán en la agenda. Los ministros analizarán mecanismos para garantizar la estabilidad económica de Ucrania y explorar nuevas formas de ayuda en respuesta a la prolongación del conflicto y sus impactos en la economía global.

El medio consignó que otro eje central de debate será la cumbre de Evian y sus dos principales prioridades: enfrentar los desequilibrios económicos mundiales y construir un marco actualizado para alianzas multilaterales. Estos objetivos surgen de la necesidad de ajustar las estrategias conjuntas del G7 ante la evolución de la economía internacional y el surgimiento de nuevos desafíos.

En su intervención, Roland Lescure presentará las líneas maestras que Francia buscará impulsar durante su mandato en la presidencia de turno. Entre las áreas que el país priorizará destacan la promoción de la seguridad en el suministro de materiales esenciales, la coordinación internacional frente a crisis y el impulso de acuerdos para fortalecer la cooperación en política energética y digital.

A lo largo de la reunión, los representantes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecerán su perspectiva sobre la estabilidad financiera global y las implicaciones de los riesgos actuales en los mercados internacionales, en especial tras la reciente volatilidad en precios y flujos comerciales. Según destacó la fuente, el papel de organismos multilaterales será relevante para respaldar la implementación de las medidas acordadas por el G7.

Las deliberaciones también incluirán propuestas para mecanismos de monitoreo conjunto de las cadenas de suministro críticas, con miras a anticipar y mitigar posibles disrupciones causadas por tensiones geopolíticas o desastres naturales. Entre otros avances, se discutirán modalidades de colaboración público-privada que permitan incrementar la inversión en nuevas tecnologías extractivas y de reciclaje de tierras raras, buscando reducir la dependencia respecto a proveedores externos fuera del entorno G7.

Finalmente, la fuente destacó que la cita virtual representa el punto de partida para una serie de encuentros adicionales que Francia pretende organizar, en los cuales se discutirán iniciativas centradas en innovación, transición energética y repuesta coordinada ante crisis económicas globales. La coordinación entre los países miembros será clave, según el medio, para implementar los compromisos asumidos y reforzar la resiliencia económica de las naciones participantes.