La Xunta impulsará un observatorio de precios y un plan de control específico ante el acuerdo UE-Mercosur

El desarrollo de un observatorio de precios y el despliegue de un plan de control específico en Galicia sobre productos importados se encuentran entre las medidas que prepara el Ejecutivo autonómico, según informó el medio Europa Press. Esta iniciativa surge como respuesta a la posibilidad de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur entre en vigor de manera provisional sin la ratificación de garantías legales adicionales. El Gobierno gallego señala que la ausencia de un Reglamento de salvaguardas plenamente aprobado por la UE supone incertidumbre para productores y agricultores.

Tal como detalló Europa Press, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció en una rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que estas medidas buscan aportar certidumbre y estabilidad al sector agrícola. Rueda subrayó la preocupación por que los productos agroalimentarios importados a Galicia deban cumplir los mismos requisitos que los originados en territorio gallego. Entre las acciones previstas destaca la supervisión del uso de sustancias permitidas, las condiciones sanitarias y el correcto etiquetado y trazabilidad de los productos procedentes de terceros países.

Otra iniciativa relevante que refirió Europa Press es el refuerzo de la promoción de productos gallegos, con especial atención a la cadena de distribución corta y de proximidad. El Gobierno gallego prevé impulsar la exportación de productos regionales, con el objetivo de aprovechar oportunidades derivadas de la apertura de nuevos mercados internacionales y de estimular el consumo interno mediante campañas dirigidas a los consumidores. Estas acciones buscan aumentar la demanda y la notoriedad de la producción propia.

Rueda planteó también que la Xunta trasladará al Gobierno central y a la Comisión Europea la petición de que no se active de forma provisional el acuerdo hasta que se aseguren todas las garantías para el sector agrícola y ganadero amparadas en el Reglamento de salvaguardias, que permanece aún sin aprobación definitiva. El Ejecutivo gallego solicitará además la intensificación de los controles fronterizos a las autoridades estatales y la defensa de la inclusión en el acuerdo de más Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IXP) gallegas, ya que actualmente el pacto solo reconoce dos.

De acuerdo con Europa Press, la Xunta demandará asimismo a la Comisión Europea el incremento del fondo de contingencia para gestionar crisis que pudieran derivarse de la apertura comercial, así como una mayor dotación económica dentro de la PAC para mitigar posibles efectos negativos sobre el sector primario. Otras medidas señaladas incluyen la creación de una coalición amplia con organizaciones profesionales agrarias y otras comunidades autónomas, con el fin de defender los intereses del campo gallego dentro del próximo marco de la Política Agraria Común.

En relación con la apicultura, el medio Europa Press informó que la Xunta ha analizado la nueva convocatoria de ayudas al sector, con una dotación superior a 1,4 millones de euros para el año 2026 en el marco de la Intervención Sectorial Apícola del Plan estratégico de la PAC. Las actividades subvencionadas abarcarán el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. La Consellería do Medio Rural indicó que estas ayudas buscan mejorar la competitividad de las explotaciones apícolas y se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.

Además, la Xunta revisó un informe sobre la próxima convocatoria de ayudas al emprendimiento destinadas a apoyar la creación de hasta 800 nuevos proyectos empresariales en la comunidad desde 2024. Este programa, con un presupuesto de 6,7 millones de euros, forma parte de la Estrategia de emprendimiento ligado al territorio. El medio Europa Press aclaró que cada iniciativa podrá optar a un máximo de 35.000 euros y la convocatoria aparecerá en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia, con plazo de solicitudes hasta el 2 de marzo de 2026.

Dentro del conjunto de ayudas, la Consellería también lanzará el 10 de febrero una nueva convocatoria destinada a fomentar agrupaciones forestales de gestión conjunta, sumando un total de 2.125.000 euros para los ejercicios de 2026 y 2027.

Por último, según Europa Press, la Xunta dedicará 18.998.480 euros a financiar actuaciones en caminos rurales durante 2026 y 2027, a través de un programa respaldado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Estas ayudas, destinadas a todos los ayuntamientos gallegos, permitirán acometer obras de ampliación o mejora en la red viaria que conecta entidades de población rurales. La convocatoria, con publicación prevista para el 5 de febrero, habilitará un mes para que los municipios presenten sus solicitudes y opten así a estos fondos.