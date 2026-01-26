La UE da luz verde a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027

A partir de marzo de 2026, los países integrantes de la Unión Europea deberán presentar planes nacionales para diversificar su suministro de gas, según informaron fuentes oficiales citadas por el medio que cubrió la decisión. Esta medida responde al nuevo reglamento aprobado por mayoría cualificada, el cual contempla la eliminación progresiva de las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso a partir del inicio de 2027 y de gas suministrado por gasoducto desde el otoño de ese mismo año, según detalló la fuente. De acuerdo con la información publicada, el reglamento admite un periodo de transición para contratos vigentes con el fin de mitigar el impacto en los precios y en los mercados energéticos de la región, y estipula además que la prohibición podrá suspenderse durante un máximo de cuatro semanas si la seguridad del suministro energético de uno o varios países se ve seriamente amenazada por una situación de emergencia.

La norma adoptada por los Veintisiete, pese al voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, establece la obligación de que cada Estado verifique de manera estricta el origen de cualquier carga de gas antes de que esta ingrese al territorio comunitario. La medida busca dificultar la entrada de gas ruso mediante operaciones trianguladas con terceros países, un aspecto que el reglamento considera crucial para garantizar que no se eludan las restricciones. Según explicó el medio original, el incumplimiento de estos controles conllevará sanciones considerables: las personas físicas podrán enfrentar multas de al menos 2,5 millones de euros, mientras que para las empresas estas ascenderán a un mínimo de 40 millones de euros, o bien pueden calcularse como el 3,5% del volumen de negocios anual global de la compañía, o el 300% del volumen estimado de la transacción en cuestión.

El reglamento, tal como reportó el medio, entrará en vigor oficialmente el 2 de febrero, fecha en que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, y forma parte del objetivo de la UE de alcanzar una independencia total respecto a las fuentes energéticas rusas. Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, país que preside de manera rotatoria el Consejo de la UE, señaló en declaraciones difundidas por el medio: “A partir de hoy, el mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Estamos rompiendo con la dependencia perjudicial del gas ruso y dando un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una unión energética autónoma”.

La política energética impulsada desde Bruselas incluye la obligación para las empresas energéticas de notificar tanto a las autoridades nacionales como a la Comisión Europea la existencia de contratos vigentes de gas con proveedores rusos, lo que permitirá vigilar el cumplimiento de las nuevas medidas. Además, aquellos Estados miembros que sigan adquiriendo petróleo ruso deberán diseñar y comunicar sus propios planes para diversificar ese suministro, una disposición que complementa la estrategia para reducir la influencia energética de Moscú sobre el bloque comunitario.

El medio también informó que la Comisión Europea podrá suspender temporalmente la aplicación de la prohibición si se declara una emergencia, o si uno o más países de la UE ven seriamente amenazada la seguridad de su abastecimiento. En tales circunstancias, la interrupción de las restricciones podrá durar hasta un máximo de cuatro semanas, proporcionando un margen de maniobra para situaciones imprevistas en el mercado energético europeo.

La adopción definitiva de estos controles y prohibiciones marca el último paso regulatorio tras la aprobación previa del Parlamento Europeo. El 17 de diciembre, el plenario del Parlamento respaldó la propuesta con 500 votos a favor, 120 en contra y 32 abstenciones, desbloqueando así el proceso para que las nuevas normas entrasen en vigor tras el visto bueno formal de los Estados miembros, consignó la prensa que cubrió el expediente.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, los líderes europeos se comprometieron a reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos lo antes posible, motivando buena parte de las medidas contenidas en este nuevo reglamento. Actualmente, según datos citados por el medio, el gas ruso representa aproximadamente el 13% de las importaciones de este hidrocarburo de la UE en 2025, una proporción relevante si se compara con el petróleo ruso, cuyas importaciones descendieron a menos del 3% ese mismo año. Además, la Comisión Europea planea introducir legislación adicional para eliminar progresivamente la compra de petróleo ruso antes de que finalice 2027, acompañando así el proceso iniciado con el gas.

La normativa recién adoptada por los Veintisiete busca modificar de manera estructural el mapa energético del continente, imponiendo medidas de supervisión, diversificación y sanción con el objetivo de reforzar la autonomía de la UE frente a los suministros energéticos externos, sobre todo aquellos procedentes de Rusia, una estrategia considerada clave tras la reconfiguración de alianzas y flujos energéticos derivada de la guerra en Ucrania.