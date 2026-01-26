La milicia iraquí Kataib Hezbolá llama a una "guerra total" contra los "enemigos" de Irán

El secretario de Kataib Hezbolá, Abú Husein al Hamidawi, instó a que todas las fuerzas del “eje” respalden de forma activa a Teherán, apelando incluso a la posibilidad de realizar "operaciones suicidas". Según consignó la agencia de noticias iraquí Shafaq, este llamado a la acción hace referencia a los “sionistas y sus secuaces”, a quienes el grupo acusa de buscar someter a Irán y desmantelar sus valores y principios, en un contexto donde existe inquietud por una posible ofensiva estadounidense en la región.

La organización armada iraquí lanzó este domingo un mensaje dirigido a militantes islamistas de todo el mundo para que se movilicen en una "guerra total" en defensa de la República Islámica de Irán. Tal como publicó Shafaq y recogió el medio, el comunicado subraya que Irán, desde hace más de 40 años, ha apoyado a “los oprimidos” sin distinción de credo, raza o color, presentándose como un baluarte ante las presiones internacionales. Este pronunciamiento coincide con la escalada de tensión tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió el despliegue de una "flota enorme" con dirección hacia Irán.

A través de un comunicado oficial reproducido por la agencia Shafaq, Kataib Hezbolá transmite su advertencia a los adversarios de la República Islámica: “La guerra contra la República (Islámica) no será un paseo, sino que en ella saborearán los colores de la muerte amarga y no les quedará nada en la región”, enfatiza el texto. El grupo considera que apoyar a Teherán ante posibles ataques externos es una tarea prioritaria para todas las milicias afines, advirtiendo de represalias en caso de intervención militar extranjera.

Estos hechos se producen luego de que el presidente estadounidense, en declaraciones recientes desde su retorno del Foro Económico Mundial en Davos, señalara el movimiento de una “gran fuerza” hacia Irán. Trump indicó a la prensa que “tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...). Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”. Este despliegue militar fue descrito como una medida de disuasión, según reportó la agencia Shafaq.

En intervenciones anteriores, Trump afirmó esperar no tener que avanzar hacia "mayores acciones" contra Irán. Además, aseguró que las amenazas de Washington movieron al gobierno iraní a cancelar la supuesta ejecución de más de 800 manifestantes. Esta afirmación ha sido rechazada enfáticamente por Teherán, que atribuye las protestas internas a la injerencia foránea y señala a Estados Unidos e Israel como instigadores de una "respuesta vengativa" tras lo que describen como la derrota de ambos países en el enfrentamiento generado por la ofensiva israelí de junio de 2025, a la cual luego se habría sumado Washington.

Por su parte, el gobierno iraní, incluyendo al presidente Masud Pezeshkian, sostiene que las movilizaciones antigubernamentales responden a presiones y represalias externas y no reconoce que se trate de una represión originada por sus propias fuerzas de seguridad. En el balance oficial sobre las víctimas durante las protestas, las autoridades iraníes han informado de más de 3.000 muertes, justificándolas como resultado de incidentes terroristas según lo comunicado por las instancias oficiales del país, en lugar de atribuirlas al accionar estatal en la represión interna, reportó la agencia Shafaq.

El grupo Kataib Hezbolá se ha posicionado durante los últimos años como uno de los principales aliados de Irán en la región, integrando la red de entidades armadas conocidas como "fuerzas del eje". El llamamiento realizado este domingo abre una etapa de mayor alineamiento y alerta ante la posibilidad de acciones militares por parte de Estados Unidos y sus aliados. El comunicado de la milicia, según Shafaq, reitera que cualquier ataque dirigido contra Irán recibirá una respuesta contundente y que la defensa de la República Islámica constituye una causa común para las fuerzas proiraníes en Oriente Medio.