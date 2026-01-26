Agencias

La milicia iraquí Kataib Hezbolá llama a una "guerra total" contra los "enemigos" de Irán

El grupo armado proiraní solicita respaldo global para enfrentar a Washington y aliados en una escalada creciente, prometiendo responder con “operaciones suicidas” a cualquier ofensiva y advirtiendo a “sionistas” y adversarios sobre represalias devastadoras en la región

Guardar

El secretario de Kataib Hezbolá, Abú Husein al Hamidawi, instó a que todas las fuerzas del “eje” respalden de forma activa a Teherán, apelando incluso a la posibilidad de realizar "operaciones suicidas". Según consignó la agencia de noticias iraquí Shafaq, este llamado a la acción hace referencia a los “sionistas y sus secuaces”, a quienes el grupo acusa de buscar someter a Irán y desmantelar sus valores y principios, en un contexto donde existe inquietud por una posible ofensiva estadounidense en la región.

La organización armada iraquí lanzó este domingo un mensaje dirigido a militantes islamistas de todo el mundo para que se movilicen en una "guerra total" en defensa de la República Islámica de Irán. Tal como publicó Shafaq y recogió el medio, el comunicado subraya que Irán, desde hace más de 40 años, ha apoyado a “los oprimidos” sin distinción de credo, raza o color, presentándose como un baluarte ante las presiones internacionales. Este pronunciamiento coincide con la escalada de tensión tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió el despliegue de una "flota enorme" con dirección hacia Irán.

A través de un comunicado oficial reproducido por la agencia Shafaq, Kataib Hezbolá transmite su advertencia a los adversarios de la República Islámica: “La guerra contra la República (Islámica) no será un paseo, sino que en ella saborearán los colores de la muerte amarga y no les quedará nada en la región”, enfatiza el texto. El grupo considera que apoyar a Teherán ante posibles ataques externos es una tarea prioritaria para todas las milicias afines, advirtiendo de represalias en caso de intervención militar extranjera.

Estos hechos se producen luego de que el presidente estadounidense, en declaraciones recientes desde su retorno del Foro Económico Mundial en Davos, señalara el movimiento de una “gran fuerza” hacia Irán. Trump indicó a la prensa que “tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...). Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”. Este despliegue militar fue descrito como una medida de disuasión, según reportó la agencia Shafaq.

En intervenciones anteriores, Trump afirmó esperar no tener que avanzar hacia "mayores acciones" contra Irán. Además, aseguró que las amenazas de Washington movieron al gobierno iraní a cancelar la supuesta ejecución de más de 800 manifestantes. Esta afirmación ha sido rechazada enfáticamente por Teherán, que atribuye las protestas internas a la injerencia foránea y señala a Estados Unidos e Israel como instigadores de una "respuesta vengativa" tras lo que describen como la derrota de ambos países en el enfrentamiento generado por la ofensiva israelí de junio de 2025, a la cual luego se habría sumado Washington.

Por su parte, el gobierno iraní, incluyendo al presidente Masud Pezeshkian, sostiene que las movilizaciones antigubernamentales responden a presiones y represalias externas y no reconoce que se trate de una represión originada por sus propias fuerzas de seguridad. En el balance oficial sobre las víctimas durante las protestas, las autoridades iraníes han informado de más de 3.000 muertes, justificándolas como resultado de incidentes terroristas según lo comunicado por las instancias oficiales del país, en lugar de atribuirlas al accionar estatal en la represión interna, reportó la agencia Shafaq.

El grupo Kataib Hezbolá se ha posicionado durante los últimos años como uno de los principales aliados de Irán en la región, integrando la red de entidades armadas conocidas como "fuerzas del eje". El llamamiento realizado este domingo abre una etapa de mayor alineamiento y alerta ante la posibilidad de acciones militares por parte de Estados Unidos y sus aliados. El comunicado de la milicia, según Shafaq, reitera que cualquier ataque dirigido contra Irán recibirá una respuesta contundente y que la defensa de la República Islámica constituye una causa común para las fuerzas proiraníes en Oriente Medio.

Temas Relacionados

Kataib HezboláIránEstados UnidosDonald TrumpAbú Husein al HamidawiShafaqTeheránIraqConflicto internacionalMilicias proiraníesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando ser "una potencia"

Delcy Rodríguez anuncia el cierre

Carmen Chaparro y Bernabé Domínguez, convertidos en marido y mujer unas horas antes de pasar por quirófano

La reconocida periodista sorprendió a su entorno al formalizar su relación de más de dos décadas con el padre de sus hijas, justo antes de someterse a una operación de alto riesgo, en un emotivo mensaje compartió: "Gracias por la calma en medio del caos

Carmen Chaparro y Bernabé Domínguez,

Senadores demócratas piden a los republicanos que rechacen la financiación al Departamento de Seguridad de EEUU

El líder demócrata en el Senado exige a la oposición rechazar fondos al organismo de seguridad tras la muerte de dos civiles, lo que podría forzar un cierre gubernamental si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de enero

Senadores demócratas piden a los

Alba Flores: "He probado otras drogas, con método, pero la heroína no la he probado"

Con una trayectoria marcada por la sinceridad y el éxito profesional, la actriz sorprende al hablar abiertamente sobre experiencias personales relacionadas con sustancias, la importancia de su familia y los retos a los que se ha enfrentado en su vida privada y artística

Alba Flores: "He probado otras

(Crónica) El Racing asalta Riazor y refuerza su candidatura al ascenso

Un gol de Peio Canales tras un córner permite a los de Santander consolidarse en lo más alto de la clasificación, ampliando la diferencia frente al Castellón mientras el Deportivo cae a la quinta posición y el Almería se rezaga

(Crónica) El Racing asalta Riazor