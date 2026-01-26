La IA arroja luz sobre unas misteriosas huellas de dinosaurios

La capacidad de la inteligencia artificial para comparar automáticamente imágenes de huellas fósiles con extensas bases de datos científicas plantea nuevas hipótesis sobre los orígenes de las aves, un hallazgo que podría cambiar el entendimiento de la evolución de los dinosaurios. Según informó la Universidad de Edimburgo en un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el desarrollo de una herramienta digital impulsada por inteligencia artificial permite tanto a científicos como a aficionados analizar imágenes y bocetos de pisadas prehistóricas desde sus dispositivos y obtener análisis inmediatos sobre su posible autoría y características.

De acuerdo con el estudio, la investigación fue liderada por el centro Helmholtz-Zentrum de Berlín, en cooperación con la Universidad de Edimburgo, y financiada por diversas organizaciones como el fondo de innovaciones del Proyecto BMBF: Data-X, Helmholtz ROCK-IT y Helmholtz-AI NorMImag, la National Geographic Society y el Leverhulme Trust. El equipo aplicó avanzados algoritmos al entrenar computadoras para reconocer casi 2.000 huellas fósiles de dinosaurios y procesar millones de variaciones plausibles que simulan factores como la compresión y el desplazamiento de los bordes de las pisadas.

El medio PNAS detalló que el análisis automático identifica ocho rasgos fundamentales en las huellas, incluyendo la disposición y el largo de los dedos, la colocación del talón, el tamaño del área de contacto del pie contra el suelo y el reparto del peso del animal en diversas secciones del pie durante la marcha. El modelo de inteligencia artificial puede de este modo predecir cuál especie de dinosaurio habría dejado una huella específica, comparando con registros fósiles ya reconocidos por paleontólogos expertos.

Según consignó la revista científica, el algoritmo alcanzó una coincidencia aproximada del 90 por ciento respecto a las clasificaciones hechas por especialistas humanos, incluso cuando se trataba de especies con características controvertidas o de difícil identificación. Estas precisiones resultan especialmente valiosas debido a que, hasta ahora, los métodos manuales de clasificación han sido susceptibles de sesgos inherentes a la interpretación individual, ya que antes la asignación de huellas concretas a determinadas especies requería la compilación manual de datos y la evaluación subjetiva de cada caso.

El estudio también menciona que, con la nueva aplicación llamada DinoTracker, cualquier usuario puede cargar fotografías o bocetos de huellas de dinosaurios para acceder a un análisis automático inmediato. Esta herramienta tecnológica no solo mejora la precisión y la velocidad en la categorización de los rastros fósiles, sino que también abre el acceso al análisis detallado a personas fuera de la paleontología profesional.

El doctor Gregor Hartmann, principal investigador del Helmholtz-Zentrum, explicó al medio citado: “Nuestro método proporciona una forma imparcial de reconocer la variación en las huellas y comprobar hipótesis sobre sus creadores. Es una herramienta excelente para la investigación, la educación e incluso el trabajo de campo”. Esta valoración refuerza el papel de la inteligencia artificial como complemento a la labor tradicional de los paleontólogos y como instrumento útil tanto en entornos científicos como para la divulgación y aprendizaje.

El medio PNAS también recoge el testimonio del profesor Steve Brusatte, de la Facultad de Geociencias en Edimburgo, quien expresó: “Este estudio es una contribución apasionante para la paleontología y una forma objetiva y basada en datos de clasificar las huellas de dinosaurios, algo que ha desconcertado a los expertos durante más de un siglo. Abre nuevas y emocionantes posibilidades para comprender cómo vivieron y se desplazaron estos animales, y cuándo evolucionaron grupos importantes como las aves. Esta red informática podría haber identificado a las aves más antiguas del mundo, lo que considero un uso fantástico y fructífero para la IA”.

Entre los hallazgos revelados por el aprendizaje automático, el medio PNAS reportó que se observaron similitudes notorias entre algunas huellas de dinosaurios de hace más de 200 millones de años y las de aves extintas y actuales. Esta coincidencia podría indicar que las aves aparecieron decenas de millones de años antes de lo calculado en los modelos evolutivos convencionales, o que ciertos dinosaurios tempranos tenían extremidades cuyas huellas resultaban comparables a las de las aves de forma casual. El equipo científico plantea que ambas hipótesis abren nuevas rutas para el estudio de la evolución de las especies.

El programa también aportó información relevante sobre huellas descubiertas en la Isla de Skye, en Escocia, donde algunas marcas impresas en sedimentos fangosos hace cerca de 170 millones de años podrían haber pertenecido a parientes primitivos de los dinosaurios con pico de pato, los cuales figuran entre los más antiguos conocidos en el registro fósil global. Esta identificación ayuda a localizar con mayor precisión la dispersión y evolución de diversos linajes de dinosaurios.

El estudio resalta que las huellas fosilizadas no solo proporcionan datos sobre la identidad de las especies, sino que ayudan a reconstruir cómo vivían y se trasladaban los dinosaurios en los ecosistemas del pasado. El nuevo sistema democratiza estas tareas analíticas, ya que permite a cualquier interesado convertirse en explorador de rastros paleontológicos con solo utilizar un teléfono móvil y la aplicación adecuada.

En sus conclusiones, recogidas por PNAS, los responsables subrayan que la tecnología representa un avance notable al superar limitaciones metodológicas históricas y favorecer la validación cruzada de hipótesis sobre la autoría y morfología de las huellas prehistóricas. Además, esperan que las ventanas abiertas por esta innovación permitan comprender con mayor detalle los patrones de locomoción, comportamiento y evolución de grupos tan influyentes para la biología actual como lo es el linaje de las aves.