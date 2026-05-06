Una avería sanitaria obliga a parar en Canaria a un avión con dosevacuados del crucero

(Actualiza con nueva versión, indicando que la parada no es por repostaje, sino por avería sanitaria)
Las Palmas de Gran Canaria (España), 6 may (EFE).- Un avión ambulancia que evacuaba desde Cabo Verde a Países Bajos a dos de los pacientes que pueden haberse contagiado de hantavirus en el crucero MV Hondius hizo escala este miércoles en la isla de Gran Canaria (Atlántico), tras sufrir una rotura en su burbuja de aislamiento.
PUBLICIDAD
El avión llegó a la isla canaria después de que Marruecos no le permitiera entrar a su territorio a reparar la avería.
La Delegación del Gobierno en Canarias precisó que ese es el motivo de que el avión medicalizado se desviara al aeropuerto de Gran Canaria cuando ya volaba hacia Marrakech, donde planeaba en principio detenerse para repostar, antes de seguir vuelo hacia Amsterdam.
PUBLICIDAD
Inicialmente, se había informado de que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio.
La fuente asegura que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie subiese ni bajase del avión, requisito que asegura que se ha respetado.
PUBLICIDAD
El avión había partido del aeropuerto internacional de Praia (Cabo Verde) con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible para completar su vuelo a Amsterdam.
Poco antes de su llegada prevista a Marrakech fue desviado a Gran Canaria.
PUBLICIDAD
Su ruta prevista ha cambiado de nuevo y se ha añadido una escala en Málaga (sur de España) previa a continuar hacia Países Bajos, según figura en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos Flightradar 24.
La Delegación del Gobierno en Canarias no confirmó aún esta última circunstancia.
PUBLICIDAD
La situación del crucero MV Hondius, con 146 personas a bordo, ha provocado fricciones en las últimas horas entre el Gobierno de España y el Ejecutivo regional canario, después de que el primero accediera a petición de la Organización Mundial de la Salud a que el barco vaya a la isla de Tenerife para desembarcar al resto de pasajeros y tripulantes, algo a lo que se opone esa región autónoma. EFE
(Foto)
PUBLICIDAD