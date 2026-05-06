Israel mata a otros cuatro palestinos en Gaza, entre ellos a un agente de Policía

Gaza, 6 may (EFE).- El Ejército israelí mató este miércoles a cuatro palestinos en la ocupada Franja de Gaza, entre ellos a un agente de Policía de la unidad antidrogas, confirmaron a EFE fuentes locales y médicas.

De acuerdo con una fuente del Hospital Al Ahli, tres personas de una familia que estaban cavando hoyos para su tienda de campaña murieron en un ataque aéreo en el barrio de Zeitún, al sureste de la capital gazatí.

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Además, una cuarta persona -identificada como Nasem al Kalzani, agente de Policía- murió en otro ataque aéreo contra su vehículo en Jan Yunis, sur de Gaza.

Según fuentes locales, Kalzani era el jefe de la unidad antidrogas en Gaza, y recientemente había iniciado una campaña contra las drogas y los traficantes en Gaza, en particular contra aquellos acusados ​​de colaborar con milicias apoyadas por Israel.

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Este miércoles, según el Ministerio de Sanidad gazatí, otras cuatro personas que estaban heridas perecieron, lo que aumenta a ocho los fallecidos durante el día de hoy pese al alto el fuego en vigor desde octubre.

Israel continúa atacando la Franja casi a diario y el número de víctimas desde el alto el fuego ronda los 840 muertos y 2.365 heridos. Desde el 7 de octubre de 2023, hay más de 72.600 muertos, entre ellos más de 21.000 menores, en una ofensiva que una comisión independiente nombrada por la ONU ya calificó el pasado septiembre de genocidio. EFE

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