Izquierdo: "El PAR es el único partido que en su programa electoral recoge el rechazo absoluto a Mercosur"

Durante su intervención en Bello, en la Comarca del Jiloca (Teruel), Alberto Izquierdo enfatizó la importancia de implementar medidas que reduzcan los trámites administrativos y proporcionen apoyos directos a quienes trabajan en el sector agrícola y ganadero. El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Aragonés (PAR) destacó la urgencia de simplificar la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) y de canalizar mayores recursos a los productores, elementos que, según explicó, resultarían fundamentales para mejorar las condiciones en el campo aragonés. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, Izquierdo advirtió sobre las consecuencias que puede tener el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región, expresando su rechazo a dicho tratado.

Durante su visita a Bello, Izquierdo estuvo acompañado por figuras representativas del PAR en la provincia, como Cristina Navarro y Yolanda Abad, candidatas a las Cortes de Aragón, el alcalde Jaime Barrado y el presidente de la Comarca del Jiloca, Francisco Javier Hernández, junto con otros cargos y militantes del partido. Según consignó Europa Press, el candidato subrayó que la propuesta electoral del PAR es la única que recoge un rechazo absoluto al pacto con Mercosur, “El PAR es el único partido político que en su programa electoral recoge el rechazo absoluto a Mercosur”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia.

Izquierdo explicó que la posición del PAR se fundamenta en la protección de los intereses de los agricultores y ganaderos de Aragón, quienes, a su juicio, se verían claramente perjudicados por el acuerdo. En ese sentido, manifestó que frente a la negociación entre la Unión Europea y los países del bloque sudamericano, el partido ha optado por una postura de “rechazo absoluto”, defendiendo que dicho acuerdo representa riesgos tanto para la rentabilidad como para la supervivencia de las explotaciones locales. En sus palabras, tal como publicó Europa Press, “desde el Partido de Aragonés, tenemos muy claro que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur perjudica claramente a nuestras explotaciones, a nuestra agricultura y a nuestra ganadería”.

El líder del PAR diferenció la estrategia de su formación de la de otros partidos, señalando que su enfoque busca soluciones concretas sin recurrir a escenificaciones mediáticas. Izquierdo insistió ante los medios que las prioridades deben centrarse en revertir las dificultades prácticas que enfrenta el sector, más allá de debates ideológicos o medidas superficiales. “Nosotros no vamos a hacer ningún fuego de artificio, ni tenemos que buscar actores, ni actrices, ni atrezzo”, afirmó, dirigiendo la atención hacia la realidad cotidiana de las zonas rurales de Teruel y la necesidad de garantizar la permanencia de su población a través de cambios efectivos.

Entre sus principales demandas, Izquierdo reclamó un menor peso de la burocracia sobre las tareas agrarias y afirmó que las administraciones deberían dedicarse a facilitar el trabajo del campo, y no a “denunciar, fiscalizar y atacar a los agricultores y ganaderos”. Planteó que, además de las políticas que se diseñen en Bruselas y Madrid, el Ejecutivo autonómico también tiene responsabilidad en mejorar la tramitación de ayudas como la PAC, así como en la articulación de futuras subvenciones directas.

La dignificación de la agricultura y la ganadería ocupó un espacio central en la intervención de Izquierdo. Según puntualizó Europa Press, el candidato del PAR defendió que, antes de abordar otros aspectos, es imprescindible “ponerse en contra de aquello que perjudica a todos, que es el acuerdo con Mercosur”. A su juicio, posicionarse claramente frente al tratado contribuiría a marcar una diferencia respecto a otras opciones políticas y permitiría avanzar hacia un mejor reconocimiento y valoración de quienes trabajan la tierra.

La postura del PAR en el contexto aragonés se enmarca en un debate más amplio sobre la apertura de mercados y la competencia internacional. Según detalló Europa Press, Izquierdo reiteró que el partido continuará defendiendo en su programa electoral la oposición al tratado con Mercosur asegurando que esa decisión se justifica por el impacto negativo que prevé para el sector primario regional. Insistió en la prioridad de fijar la población rural y la viabilidad a largo plazo del modelo agrícola y ganadero que, según dijo, constituye una parte fundamental de la economía y del tejido social en Aragón.

En sus declaraciones, el candidato combinó la crítica a las medidas actuales con propuestas orientadas a la reducción de cargas administrativas y el incremento de ayudas públicas, considerando estos aspectos como esenciales para frenar el descenso de explotaciones activas y contribuir al relevo generacional en el sector. Tal como reportó Europa Press, Izquierdo recalcó la necesidad de cambiar la orientación de las políticas públicas para asegurar que las futuras generaciones quieran y puedan continuar trabajando en el campo aragonés.

La visita de Izquierdo a Bello, junto a distintos dirigentes, marca un episodio dentro de la campaña en la que el PAR busca posicionarse como defensor exclusivo de los intereses rurales frente a acuerdos internacionales que consideran desfavorables. Según las palabras del propio Izquierdo difundidas por Europa Press, el rechazo del PAR al tratado con Mercosur es un aspecto central de su compromiso con quienes dependen de la agricultura y la ganadería para sustentarse y permanecer en el territorio.