El jefe de Hezbolá asegura que la amenaza de EEUU contra Irán también está dirigida contra su grupo

En su mensaje televisado, Naim Qasem advirtió que cualquier intento de asesinar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, atentaría contra la estabilidad no solo regional, sino también mundial. Qasem afirmó que tal ataque equivaldría a “amenazar a millones, incluso decenas de millones”, señalando que sería una situación intolerable. Estas afirmaciones se enmarcan en medio de la creciente tensión derivada de las hostilidades entre Estados Unidos, Irán y grupos aliados en la región, tras sucesivas represiones de manifestaciones en Irán que han dejado miles de víctimas mortales. Según consignó el medio Al Manar, vinculado a Hamás, el líder de Hezbolá relacionó directamente la presión ejercida por Washington contra Teherán con la posibilidad concreta de una ofensiva militar que también incluiría objetivos en Líbano.

De acuerdo con la cobertura de Al Manar, Naim Qasem, secretario general adjunto del movimiento chií libanés Hezbolá, sostuvo que las recientes amenazas estadounidenses contra Irán están inseparablemente ligadas a su organización. En su comparecencia, mencionó explícitamente la posibilidad de que tanto Estado Unidos como Israel consideren tres escenarios de escalada militar: atacar primero a Hezbolá y posteriormente a Irán, lanzar la ofensiva en sentido inverso, o bien iniciar ataques simultáneos contra ambos. Qasem recalcó que “Hezbolá está incluido en todos los escenarios”, reafirmando que la agrupación proiraní se encuentra bajo la mira directa de los planes de Washington y Tel Aviv.

El dirigente también dejó claro que el grupo libanés no se declarará neutral ante la situación actual y se mostró dispuesto a responder ante un posible ataque. Según publicó Al Manar, argumentó que los detalles y la magnitud de una eventual reacción dependen de las circunstancias concretas de la confrontación y del interés estratégico del grupo, subrayando que el derecho a la defensa se mantiene vigente incluso cuando la correlación de fuerzas es desigual.

En el contexto de estos preparativos, el intercambio de hostilidades en la frontera entre Israel y Líbano permanece activo a pesar de haber entrado en vigor un alto el fuego en noviembre de 2024. El acuerdo establecía el retiro de los efectivos de Israel y Hezbolá del sur de Líbano, sin embargo, tal como detalló Al Manar, el ejército israelí sostiene la presencia de cinco posiciones militares en territorio libanés. Esta permanencia ha sido objeto de reclamaciones tanto por parte del gobierno libanés como por el propio Hezbolá, que exigen la total retirada de los soldados israelíes.

Israel, por su parte, sostiene que los bombardeos recientes en territorio libanés, realizados después del cese al fuego formal, tienen como objetivo interrumpir actividades de Hezbolá que consideran hostiles, y asegura que tales acciones no constituyen una violación del acuerdo firmado. Sin embargo, tanto el gobierno de Beirut como el grupo chií han rechazado estos argumentos y han calificado los bombardeos como una transgresión abierta al pacto. Naciones Unidas también emitió condenas a estos ataques, enfatizando la urgencia del respeto por el alto el fuego.

La cadena Al Manar señaló que la retórica de Qasem encuentra eco en la sensibilidad existente tanto en la región como en la comunidad internacional acerca del equilibrio de poder y la seguridad. Qasem sugirió que, aunque algunos actores perciban una falta de paridad militar, ello no priva al movimiento de su prerrogativa para emprender acciones defensivas conforme a las circunstancias.

Las declaraciones del responsable de Hezbolá se difundieron en un clima regional marcado por el reciente aumento de la tensión entre Washington y Teherán tras la represión de protestas antigubernamentales en Irán. De acuerdo con información de Al Manar, el resultado de la violencia durante estas manifestaciones suma miles de muertes, lo que ha incrementado la presión internacional sobre la república islámica y dado lugar a renovadas amenazas en varias direcciones.

Bajo este escenario, tanto Hezbolá como las autoridades libanesas buscan evidenciar los riesgos de una escalada militar, enfatizando el impacto potencial de operaciones en gran escala, ya sea en Líbano o en Irán. La posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados opten por medidas armadas mantiene la región en alerta, con cada parte calibrando su capacidad de respuesta y el alcance de las represalias.

Los reclamos de Hezbolá y las autoridades libanesas, documentados por Al Manar, también han dirigido las miradas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el pacto de alto el fuego y al respeto del territorio libanés, considerando que el mantenimiento de tropas israelíes en el sur del país representa un elemento de fricción persistente. Naciones Unidas, al sumarse a las condenas, subraya la necesidad de incluir mecanismos efectivos para impedir que sucesos similares revivan el conflicto de manera inmediata, mientras la población civil en las zonas fronterizas sigue viviendo bajo las secuelas de bombardeos y desplazamientos recientes.

En relación a la estructura de poder regional y el futuro de la confrontación, Qasem reiteró a Al Manar que cualquier iniciativa destinada a desestabilizar el liderazgo iraní se traduciría en un riesgo global, por el efecto dominó que ello tendría entre las facciones y actores aliados. A pesar del clima de inseguridad, la organización chií mantiene una postura firme respecto a su implicación: reitera la disposición a actuar según los intereses del grupo y evaluar cada movimiento en función de las circunstancias políticas y militares.