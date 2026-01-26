Delcy Rodríguez anuncia el cierre de un primer contrato de exportación de gas buscando ser "una potencia"

Durante un acto realizado en la refinería Puerto La Cruz, ubicada en el estado de Anzoátegui, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno venezolano completó un contrato para exportar gas al extranjero. Según publicó el medio que suministró la información, Rodríguez destacó esta operación como un primer paso dentro de una estrategia orientada a transformar a Venezuela en una nación con liderazgo no solo en la producción de petróleo, sino también en la de gas. La funcionaria enfatizó, ante un grupo de trabajadores del sector energético, que este acuerdo constituye el inicio de una serie de acciones cuyo objetivo es consolidar la posición del país como una potencia internacional en materia energética.

De acuerdo con los datos consignados por el medio citado, la administración encabezada por Rodríguez aspira a incrementar tanto la producción como la exportación de gas, siguiendo una línea similar a la adoptada con el crudo venezolano. “Ya cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela y ahora vamos por más”, afirmó la presidenta encargada durante su intervención. En ese mismo contexto, señaló que las autoridades trabajan para replicar, en el ámbito gasífero, los avances logrados en el sector petrolero, sustentándose en lo que denominó “principios intocables e intactos”, atribuidos por ella al expresidente fallecido Hugo Chávez, entre los que destacó la soberanía energética.

Rodríguez expresó que tanto las reservas petroleras como de gas del país deben contribuir al desarrollo y bienestar de la población venezolana. Al respecto, indicó que el Gobierno solicitó a la Asamblea Nacional la autorización para explotar los recursos energéticos contenidos en el subsuelo nacional, con el propósito de promover la prosperidad social y económica. La funcionaria enmarcó el anuncio dentro de una política de aprovechamiento de los recursos energéticos que busca reinvertir esos ingresos en mejoras concretas para la sociedad.

El medio consignó que el anuncio sobre el cierre del contrato para exportar gas se produjo menos de dos semanas después de que Rodríguez informara al Consejo Nacional de Economía Productiva sobre la firma de un acuerdo para comercializar gas licuado. Esta nueva etapa representa, según lo planteado por dirigentes oficiales, la profundización de un programa dirigido a ampliar la presencia venezolana en mercados internacionales, diversificando además los destinos y las modalidades de las exportaciones energéticas.

En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura una reforma a la ley de hidrocarburos. Esta modificación permitirá la participación del sector privado en la exploración y explotación petrolera, de acuerdo con lo reportado por la fuente. Este debate parlamentario se desarrolla en paralelo a un acercamiento político entre Venezuela y Estados Unidos, quienes han retomado el intercambio comercial de crudo tras la captura del presidente Nicolás Maduro y un ataque que dejó más de 100 muertos en Caracas.

Según detalló el medio de referencia, la administración venezolana considera que la apertura en la legislación petrolera puede complementar y potenciar la apuesta por un crecimiento sostenido en el sector energético en su conjunto. La intención del Ejecutivo, remarcó Rodríguez, consiste en convertir a Venezuela en un actor relevante dentro del mercado internacional de gas, sumando esta actividad a la ya consolidada exportación de petróleo.

La dirigente insistió en que los principios de soberanía y control nacional continuarán guiando las acciones del Gobierno en la gestión de los recursos estratégicos. De acuerdo con el informe, Rodríguez subrayó que la dirección adoptada busca que las riquezas derivadas de la explotación energética se traduzcan en beneficios concretos, planteando metas de desarrollo económico y social a partir del potencial de los hidrocarburos.

Estos movimientos, reseñados por el portal informativo, se enmarcan en un contexto de reconfiguración de las relaciones de Venezuela con actores internacionales, especialmente a raíz de recientes acontecimientos internos y del restablecimiento de exportaciones a Estados Unidos, lo cual abre nuevas oportunidades para la industria venezolana y redefine el escenario energético y político del país.