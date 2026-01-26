Carmen Lomana, tajante contra Iñaki Urdangarin: "En su casa y callado estaría muchísimo mejor"

Durante los días previos al lanzamiento de la autobiografía de Iñaki Urdangarin, la empresaria y figura social Carmen Lomana manifestó un rechazo frontal tanto a la publicación del libro como a la decisión de su autor de exponer públicamente detalles de su pasado y de su relación con la Familia Real española. Según publicó el medio, Lomana, al referirse a la obra, puso en duda tanto la pertinencia del momento elegido por el ex Duque de Palma, como sus motivaciones personales para revelar aspectos privados de la Casa Real.

De acuerdo con la información difundida por el medio, durante su llegada al Teatro Real y en el marco de una conversación con los medios, la empresaria fue consultada por la inminente llegada del libro a las librerías el 12 de febrero. En ese contexto, Lomana declaró: “Me parece que ese, en su casa y callado, estaría muchísimo mejor”, reflejando su desacuerdo con la exposición mediática que supone la publicación de la autobiografía de Urdangarin y la decisión de este de relatar episodios vinculados a su vida privada y matrimonial, así como a la institución monárquica.

El medio detalló que, para Carmen Lomana, la postura del ex Duque de Palma carece de justificación tras su implicación en el Caso Noos, causa judicial que tuvo gran repercusión pública y que afectó directamente a la Familia Real. La empresaria expresó: “Creo que esto es un horror, en mi opinión, pero como no quiero hablar porque soy la única que digo las cosas que pienso y creo que está asesorando empresas, podría asesorar cómo pegar un braguetazo y forrarse y meter a la familia real en un lío”. Esta declaración refleja la resistencia de Lomana a considerar apropiada la exposición pública adoptada por Urdangarin, más aún tomando en cuenta el impacto de sus acciones pasadas en el entorno institucional y familiar de la monarquía.

Según consignó el mismo medio, aunque distintas fuentes especulan que Iñaki Urdangarin no utilizará el libro para atacar a su ex esposa, la infanta Cristina, Carmen Lomana considera que el autor no debería hacer ninguna referencia a la madre de sus hijos. Al respecto, Lomana sostuvo: “No me hagáis hablar, pues eso, si está tan feliz, cállate. ¿Por qué no te callas? como diría tu suegro”. De ese modo, la empresaria recuperó la célebre frase de Juan Carlos I para insistir en su cuestionamiento hacia el ex miembro de la Familia Real.

El medio también explicó que Carmen Lomana, conocida por su perfil crítico en temas de actualidad, optó por no hacer comentarios sobre otras figuras públicas, como Julio Iglesias, tras las recientes acusaciones divulgadas por unas ex trabajadoras. Mientras que Ana Obregón sí expresó su postura al respecto, Lomana prefirió marcar distancia y declaró: “Sus razones tendrá. Yo no las tengo”, dejando claro que no tomaría partido ni brindaría declaraciones sobre ese asunto puntual.

Todo el posicionamiento crítico de Carmen Lomana respecto a la autobiografía de Urdangarin se produce en un contexto en el que la publicación de memorias vinculadas a miembros o allegados de la realeza suele provocar un alto nivel de repercusión mediática y social, por el alcance de los temas tratados y la sensibilidad que rodea a la vida privada de la Familia Real española. Según expresó el medio, la empresaria sostuvo reservas sobre la credibilidad y el trasfondo de la narrativa elegida por el ex Duque de Palma, planteando interrogantes sobre los fines y consecuencias de su relato personal.