Apple presentará nuevas funciones actualizadas de Siri con Gemini a mediados de febrero, según Gurman

La próxima versión de Siri funcionará bajo nuevos modelos de inteligencia artificial con una estructura de más de 1,2 billones de parámetros, desplegándose en servidores privados de Apple, según la información difundida por Bloomberg. Este avance marca la primera fase de actualización relevante para el asistente virtual de la compañía, cuya muestra pública tendrá lugar en la segunda quincena de febrero, de acuerdo con el periodista Mark Gurman.

De acuerdo con lo reportado por Bloomberg, Apple trazó como objetivo renovar profundamente la experiencia de Siri mediante el uso de inteligencia artificial generativa. Para conseguirlo, la empresa alcanzó recientemente un acuerdo con Google que le permite incorporar los modelos Gemini y su tecnología en la nube a través de los llamados Apple Foundation Models versión 10. El medio explicó que los ingenieros de la compañía insisten en la necesidad de recurrir a tecnología de terceros para superar anteriores obstáculos técnicos y retrasos en el despliegue de nuevas funciones.

Según detalló Bloomberg, estas primeras características de Siri potenciadas por IA llegarán en la versión de iOS 26.4, cuya distribución comenzará en fase de pruebas en febrero y que se prepara para un lanzamiento general entre marzo y abril. Apple pretende probar en ese contexto funciones más inteligentes para el asistente, orientadas a demostrar la integración de IA avanzada mediante demostraciones públicas. El despliegue de estas novedades pretende acercar al asistente de la firma a las capacidades ya presentes en dispositivos rivales impulsados por tecnologías como la de OpenAI.

Bloomberg precisó que el desarrollo de los Modelos Fundacionales de Apple con Gemini supone un salto en la complejidad e inteligencia del sistema, ya que el modelo base —versión 10— permitirá nuevas funcionalidades antes inéditas en Siri. Estas capacidades se probarán en las próximas semanas y servirán como prólogo a una actualización más profunda prevista para este mismo año.

La evolución de Siri no terminará con la primera oleada de novedades en iOS 26.4. Bloomberg recogió que la transformación se completará con la llegada de iOS 27, un sistema operativo anunciado para mediados de año, coincidiendo con la conferencia internacional de desarrolladores (WWDC) prevista en junio. En esa ocasión, Apple presentará la versión completamente renovada de su asistente virtual, identificada internamente como el proyecto ‘Campos’, el cual convertirá a Siri en el primer ‘chatbot’ creado por la empresa y basado íntegramente en IA generativa.

Mark Gurman destacó que esta siguiente etapa, integrada en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, estará impulsada por una versión más avanzada de los modelos fundacionales llamada versión 11. Bloomberg remarcó que Apple considera que estos modelos podrán competir en prestaciones con Gemini 3, la tecnología más reciente de Google. Ante la complejidad de las versiones más avanzadas, Apple analiza la posibilidad de que la próxima versión de Siri trabaje completamente sobre la infraestructura en la nube de Google, sustentada por los sistemas de procesamiento Tensor.

Estas novedades buscan que el asistente virtual de Apple consiga cerrar la brecha tecnológica frente a competidores como OpenAI y otros líderes en IA generativa, tras varios ciclos de desarrollo marcados por complicaciones y retrasos. El acuerdo estratégico con Google, detallado en el reporte de Bloomberg, representa un cambio en la política tradicional de Apple, apostando por incorporar tecnología ajena para acelerar el ritmo de innovación y mantenerse relevante en el mercado de asistentes digitales.

La distribución de las nuevas funcionalidades se realizará gradualmente, iniciando con funciones inteligentes básicas en la versión de prueba de iOS 26.4 y culminando con el lanzamiento del nuevo Siri en la actualización principal planeada para mediados de año. Según Bloomberg, este plan secuencial responde al esfuerzo de Apple por garantizar un desarrollo controlado y seguro de su tecnología de inteligencia artificial, mitigando posibles riesgos asociados a la integración de modelos complejos y servidores externos.

Bloomberg enfatizó que fuentes internas y analistas prevén que la exposición pública de las capacidades más avanzadas del asistente renovado generará expectativas sobre futuros movimientos de la compañía. Con este despliegue, Apple pretende consolidar un ecosistema acompañado por herramientas inteligentes y asistentes virtuales capaces de evolucionar al ritmo de la innovación en el campo de la IA.