Adif reduce la velocidad máxima a 80km/h en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por una rotura en la vía

Los trabajos de mantenimiento desarrollados por técnicos especializados se mantienen en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para solventar una rotura detectada en la vía, hecho que derivó en la restricción temporal de trenes cerca de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. Según informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la anomalía fue reportada la noche del domingo por un maquinista que circulaba por ese tramo.

El medio detalló que, como parte de las medidas adoptadas, la administradora de infraestructuras ferroviarias Adif impuso un nuevo límite de velocidad de 80 kilómetros por hora en esa sección de la línea. De acuerdo con información facilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el objetivo de esta restricción consiste en garantizar la seguridad mientras culminan las labores de reparación y revisión de instalaciones.

La rotura de la vía no supone ningún riesgo para la circulación de los trenes, según citaron fuentes del Ministerio recogidas por los medios. Adif desplazó “de forma inmediata” a equipos de mantenimiento luego de recibir la alerta, de modo que los técnicos actuaron durante la pasada noche con intervenciones iniciales centradas en la reparación del carril donde se localizó la incidencia.

Las consecuencias operativas de la avería incluyen la reducción temporal de la velocidad máxima permitida para los trenes de alta velocidad en ese sector, lo que afecta la programación habitual de la línea que enlaza Madrid y Barcelona. Esta medida persistirá hasta que concluyan los trabajos de los equipos especializados en el punto exacto donde se identificó el daño en la vía, según consignó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Adif, como gestor de la infraestructura ferroviaria, mantiene a disposición personal y medios técnicos para completar las intervenciones necesarias y restablecer la velocidad habitual de circulación tan pronto como sea posible. Por el momento, la circulación de los trenes que atraviesan el área afectada adquiere carácter restringido y sujeta a seguimiento permanente mientras avanzan las reparaciones.

Fuentes ministeriales subrayaron a los medios que las actuaciones durante la noche permitieron revisar las instalaciones y emprender las primeras acciones de arreglo, con el propósito de limitar el impacto generado por la rotura sobre la operación de la red ferroviaria. La localización específica de la incidencia en el entorno de L'Espluga de Francolí motivó el despliegue ágil de recursos técnicos y humanos para atender la situación.

La normalización total del servicio dependerá de la evolución y culminación de los trabajos sobre el carril dañado, mientras persiste un control sobre la zona comprometida y sobre la circulación por ese tramo de la línea de alta velocidad, tal como reportó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.