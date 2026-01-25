Agencias

Un juez nominado por Trump prohíbe al Gobierno que destruya pruebas de la muerte del enfermero Alex Pretti

Guardar

Un juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha prohibido a las agencias del Gobierno que investigan la muerte a tiros este pasado sábado del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente.

La orden dictada esta madrugada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE). Los agentes de esta unidad acribillaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad.

A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, "destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

Las autoridades de la ciudad y del estado han actuado de esta forma porque llevan semanas denunciando que el ICE se está apropiando de las investigaciones sobre los casos de violencia extrema de sus agentes durante sus operaciones y no comparten información alguna con los servicios de la ley y el orden locales, lo que ha despertado preocupación sobre posible manipulación de pruebas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump asegura que EEUU conseguirá todo lo que necesita de Groenlandia

Donald Trump manifestó su confianza en lograr beneficios significativos durante las conversaciones con Groenlandia, destacando posibles acuerdos sobre zonas estratégicas e interés por los alrededores de la base militar de Pituffik, según declaraciones divulgadas en una entrevista reciente

Trump asegura que EEUU conseguirá

El Consejo General de la Abogacía pide a las autoridades de EEUU que garanticen el libre ejercicio de esta profesión

Presiones, amenazas y campañas de desprestigio contra profesionales en casos de inmigración, justicia social o medioambiente en Estados Unidos generan preocupación internacional, según el Consejo General de la Abogacía Española, que exige respeto a estándares internacionales y protección efectiva

El Consejo General de la

Mila y Rocío, hijas de Lina, recuerdan a la Duquesa de Alba

Con una emotiva evocación del pasado, Mila y Rocío Montero comparten cómo la herencia de su madre inspira cada pieza, destacando una prenda icónica vinculada a la recordada aristócrata y la importancia de mantener vivo su legado familiar

Mila y Rocío, hijas de

Un desprendimiento en la R4 entre Cerdanyola y Sabadell (Barcelona) con Rodalies suspendida

La circulación ferroviaria está interrumpida en toda Cataluña tras el colapso de un tramo entre dos localidades cercanas a Barcelona, según decisión del ejecutivo regional, mientras Renfe y Adif trabajan para restablecer las condiciones de seguridad necesarias

Un desprendimiento en la R4

Nuevas incidencias por nieve y hielo, con dificultades para circular, elevan el total del temporal a 600

Las autoridades informan que ya son más de 600 los reportes por fenómenos meteorológicos en Galicia tras la llegada de la borrasca 'Ingrid', con numerosos problemas en vías de comunicación y municipios a causa del hielo, nieve, granizo y agua

Nuevas incidencias por nieve y