Un convoy de 24 camiones parte en Siria con ayuda humanitaria desde Alepo hacia el asedio de Kobane

El intenso frío que azota la región siria de Kobane y la carencia de suministros médicos y básicos han causado la muerte de al menos cinco menores en el Hospital Al Amal, donde personal sanitario confirmó a la agencia ANHA que los niños llegaron con complicaciones graves asociadas a la deshidratación y la falta de alimento. Según reportó el medio sirio Al Shaam, la situación humanitaria es crítica para cerca de medio millón de habitantes que permanecen cercados en la ciudad, tras más de una semana de asedio impuesto por el Ejército sirio en el marco de su ofensiva contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

El gobierno regional de Alepo organizó, con el apoyo de agencias de las Naciones Unidas y bajo el mandato del gobernador Azzam al Gharib, un convoy compuesto por 24 camiones con ayuda humanitaria, que partió desde Alepo hacia Kobane, también conocida como Ain al Arab. Estos camiones contienen alimentos, suministros médicos, materiales logísticos y combustible destinado a enfrentar las bajas temperaturas, una situación que ha desencadenado una grave crisis entre la población civil, de acuerdo con la información del portal Al Shaam.

Rami Abdelrahman, director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), organización independiente con sede en Londres, explicó a través del mismo medio que el flujo de alimentos y otros materiales de primera necesidad hacia Kobane “se ha parado casi por completo”. El Observatorio también confirmó la salida del convoy y detalló además que se mantiene con dificultades el alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y las FDS, acordado la semana pasada.

Según la Media Luna Roja Kurda, las condiciones en los centros médicos siguen deteriorándose: el Hospital Al Amal ya ha reportado tanto la muerte de recién nacidos que requerían oxígeno como la total escasez de leche de fórmula y medicamentos esenciales. Los cortes de electricidad han afectado gravemente el área de maternidad, mientras que la mayoría de la población, por la falta de opciones, consume agua que no es potable. Al Shaam consignó que esta situación agrava el riesgo para menores y personas vulnerables atrapadas dentro de la ciudad.

Mientras tanto, las autoridades sirias anunciaron la apertura de corredores humanitarios en las provincias de Hasaka y Alepo, uno de los cuales conecta directamente con Kobane, y otro enlaza Raqqa con la ciudad de Hasaka. Según informó Al Shaam, estos pasillos se habilitaron únicamente para permitir la entrada de ayuda y facilitar el desplazamiento de civiles por razones estrictamente humanitarias.

El medio también indicó que, en paralelo con la llegada del convoy, el gobierno de Alepo declaró el final del estado de emergencia en los barrios de Ashrafié y Sheij Maqsud, que habían estado bajo la ofensiva militar reciente dirigida contra las fuerzas kurdo-árabes de la FDS, responsables del control de Kobane y otras zonas. De acuerdo con el mismo reporte, la acción militar y la posterior crisis humanitaria han generado una movilidad diplomática limitada, donde Estados Unidos ya no respalda directamente a las FDS. Esto ha dado lugar a un frágil acuerdo de alto el fuego que estipula la integración de los miembros de las FDS a nivel individual en el Ejército sirio, excluyendo el ingreso de unidades no mixtas.

La crisis humanitaria actual en Kobane se produce en un contexto histórico marcado por la resistencia de la ciudad frente a la ofensiva del Estado Islámico en 2015, momento en el cual las fuerzas kurdo-árabes, respaldadas entonces por Estados Unidos, combatieron con éxito al grupo yihadista en el noreste de Siria. Ahora, el convenio más reciente contempla el traspaso del control gubernamental en zonas estratégicas como Raqqa y Deir Ezzor al régimen central, limitando el alcance administrativo de la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) a la provincia de Hasaka, en el extremo nororiental del país, detalló el medio Al Shaam.

La escasez de recursos, la reducción en el envío de alimentos y medicinas, sumada a las consecuencias directas del asedio militar y las bajas temperaturas, ha generado una emergencia en la que la llegada del convoy con ayuda resulta apremiante para miles de familias, mientras persisten los enfrentamientos y la crisis sanitaria en la zona. El OSDH, citado por Al Shaam, advirtió que la situación se complica debido a la precariedad del alto el fuego y las condiciones desfavorables para la población civil que permanece, en su mayoría, sin posibilidades de abandonar la ciudad o recibir asistencia regularmente.